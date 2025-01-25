Прежде всего, я считаю, что нашу эпоху нельзя анализировать так, как если бы она была внешним по отношению к нам «объектом», потому что мы никогда не являемся всего лишь ее современниками. Цель моя в том, чтобы описать различные воздействия, на которые указывает характеристика эпохи в ее внутренней связи с движением капитализма. При этом также учитывается влияние, которое она оказывает на нас, даже если мы признаем произвольный характер понятия «мы». Это слово не отменяет неустранимой уникальности каждого из нас, ведь речь идет о «мы», которое никогда не тотализируется и не сводится к единству, поскольку существуют проблемы, которые все еще трудно сформулировать и которые остаются перед непрозрачной преградой собственной неудовлетворенности. Как и во многих других случаях, я обращаюсь здесь к изложению Лакана с точки зрения капиталистического дискурса, еще раз подчеркивая его тре- вожную закольцованность, его способность соединять места, ранее находившиеся вне рамок индустриального капитализма. На самом деле капиталистический дискурс отвергает невозможность, действуя так, будто он может захватить всё и будто преодолеть катастрофу пандемии, вероятно, удастся.

Пандемия, углубившая неравенство в странах господствующего Запада до невиданных пределов, хотя она и не тождественна движению капитализма, все же расширяется, похоже, со свойственной ему потенцией, если учитывать вирулентность COVID-19. Я много где отделял капиталистический дискурс от лакановского дискурса господина, присущего капитализму индустриально-фордистской эпохи, когда ещё не распались определенные традиции и символическое наследие. Дело в том, что капиталистический дискурс соединяет, в первую очередь, субъекта с прибавочной стоимостью наслаждения (прибавочное наслаждение), а это, в свою очередь, позволяет помыслить структуру неолиберализма в свете свойственных ему императивов эффективности, увязывающих субъекта с предельным принципом удовольствия.

Алеман Хорхе - Идеология - мы в эпохе, эпоха в нас

М: Горизонталь, 2023, 174 с.

ISBN 978-5-6047914-4-8

Алеман Хорхе - Идеология - мы в эпохе, эпоха в нас - Содержание

Введение

Благодарности

Пандемия и капитализм

Субъект и субъективность

Захватывание мая 68-го

Эффективность и депрессия

Долг и Сверх-Я

Стыд

Лента Мёбиуса

Неполитика

Зловещее

Зло

Фантазм: идеология

Альтюссерианский поворот

Идеология и искажение

Стадия зеркала

Относительная автономия надстройки

Воспроизводство государственного порядка

Объективный интерес

Фантазм

Альтернативные идеологии

Эпистемологический разрыв

Пограничные отношения фантазма и идеологии

Практика

Место мифа

Человеческие потребности

Эксплуатация и угнетение

Антогонизм: конфликт

Разжигание ненависти

Ответственность народа

Схемы неприемлемого

Сообщество, общество и государство

Ретроактивность

Непрерывность и прерывистость

Новые вызовы

Примечание