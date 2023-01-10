Алфеев - Иларион - Четвероевангелие - Том 1-3 - Методические рекомендации
Современные библеистика и богословие
Вашему вниманию предлагается первый том учебного пособия по Четвероевангелию для бакалавриата духовных школ Русской Православной Церкви. Хотел бы предварить этот том некоторыми вступительными замечаниями и размышлениями.
Что может быть важнее для христианина, а особенно для будущего священнослужителя, чем знать как можно больше о жизни и учении Господа Иисуса Христа? А ведь именно четыре Евангелия представляют собой основной источник наших сведений о том. Кем был наш Господь и Спаситель, чему учил, как умер и воскрес. Евангелисты доносят до нас голос Иисуса, Его живой образ. Нет и не может быть для христианина более важной книги, чем Евангелие.
Многие благочестивые христиане читают Евангелие ежедневно. Но для учащегося духовной школы недостаточно просто знать и любить Евангелие, читать его дома или в классе. Нужно знать о том, как оно было составлено, как дошло до нас, как его комментировали отцы Церкви древних веков, как оно изучается современной наукой. Евангелие Господа Иисуса Христа существует в четырех разных версиях: как эти версии появились? почему недостаточно было одной из них? что между ними общего, а в чем разница? На эти вопросы призван ответить курс Четвероевангелия в рамках изучения Нового Завета в духовной школе.
Существующая на русском языке литература, посвященная Новому Завету, может быть разделена на две категории. В первую входят «церковные» комментарии к Евангелию, принадлежащие отцам и учителям древности, авторам XIX столетия, современным священнослужителям и богословам. Во вторую — научная литература (как правило, переводимая с иностранных языков), созданная вне Православной Церкви. В прежние времена учебники составлялись исключительно в русле «церковного» подхода к евангельскому тексту, практически без учета данных современной новозаветной науки.
Между тем в наше время уже невозможно эти данные игнорировать. Когда профессор А. П. Лопухин в 1904 году начал издавать свою «Толковую Библию», в примечаниях к библейскому тексту он достаточно широко использовал не только святоотеческие комментарии, но и научную литературу того времени. Этот же подход был продолжен другими учеными, работавшими над продолжением «Толковой Библии» после смерти Лопухина.
С тех пор, как вышел в свет последний том этого издания, прошло более ста лет. За эти годы новозаветная наука сделала огромный рывок вперед: были открыты не известные ранее рукописи, уточнены многие сведения, касающиеся евангельского текста, пересмотрены старые подходы, выдвинуто множество новых гипотез. Весь этот обширный материал следует учитывать при изучении Евангелий.
Однако подходить к нему нужно критически. Внецерковная новозаветная наука наряду с важными открытиями сделала и много ошибок. О некоторых из них будет сказано во вводном разделе настоящего тома. Более подробное изучение подходов современных ученых к евангельскому тексту предполагается в специальном курсе «Введение в библеистику». Для этого курса будет написан отдельный учебник из двух частей, посвященных соответственно Ветхому и Новому Заветам.
Настоящий учебник — первый в новом поколении учебных пособий, которые будут написаны компетентными специалистами в различных областях церковной науки. Программа подготовки и издания таких учебников реализуется по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла под наблюдением Высшего церковного совета. В перспективе нам предстоит обновить весь корпус учебной литературы для бакалавриата духовных школ. Задача эта — не из легких, но от ее решения никуда не уйти.
Желаю всем учащимся духовных школ интересного чтения и успехов в учебе. Пусть Евангелие будет не только вашей настольной книгой, но и постоянным стимулом для духовного и интеллектуального развития. Вчитывайтесь в евангельский текст, сравнивайте рассказы четырех Евангелистов, вслушивайтесь в живое слово Господа Иисуса, вглядывайтесь в черты Его божественного лика.
+Иларион, митрополит Волоколамский, председатель Синодальной Библейско-богословской комиссии, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры, профессор Московской духовной академии
Рецензенты:
- Иеромонах Николай (Сахаров), доктор богословия, профессор МДА
- Протоиерей Димитрий Юревич, кандидат богословия, заведующий кафедрой библеистики СПбДА
- Архимандрит Сергий (Акимов), доктор богословия, ректор МинДА, заведующий кафедрой библеистики ОЦАД
- Протоиерей Владимир Воробьев, ректор ПСТГУ, профессор
- Протоиерей Алексей Емельянов, заведующий кафедрой библеистики ПСТГУ
- А. С Небольсин, доктор богословия, профессор кафедры библеистики ПСТГУ
- М. А. Скобелев, кандидат богословия, доцент кафедры библеистики ПСТГУ
- Н. С. Серебряков, старший преподаватель кафедры библеистики, доцент кафедры теологии ПСТГУ
- М. Г. Селезнев, кандидат филологических наук, доцент кафедры библеистики ОЦАД
Митрополит Волоколамский Иларион - Алфеев - Четвероевангелие - Том 1 - учебник бакалавра теологии
М.: Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия,
Издательский дом «Познание», 2017.— 632 с.
ISBN 978-5-9908681-3-7
Митрополит Волоколамский Иларион - Алфеев - Четвероевангелие - Том 1 - учебник бакалавра теологии - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
ВВЕДЕНИЕ. ИСАГОГИКА ЧЕТВЕРОЕВАНГЕЛИЯ
- Глава 1. НОВЫЙ ЗАВЕТ И ЕВАНГЕЛИЕ
- Глава 2. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ ТОЛКОВАНИЯ ЕВАНГЕЛИЯ
- Глава 3. ФЕНОМЕН ЧЕТЫРЕХ ЕВАНГЕЛИЙ
- Глава 4. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЕВАНГЕЛИЙ И СИНОПТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
- Глава 5. ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ И БОГОСЛОВСКИЕ ИДЕИ ЧЕТЫРЕХ ЕВАНГЕЛИЙ
- Дополнительная литература к введению
Часть I. НАЧАЛО ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ИСТОРИИ
- Глава 6. СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
- Глава 7. СЫН БОЖИЙ
- Глава 8. ПРОРОК ИЗ НАЗАРЕТА ГАЛИЛЕЙСКОГО
- Глава 9. ИИСУС И УЧЕНИКИ
- Глава 10. ИИСУС И ЕГО ПРОТИВНИКИ: НАЧАЛО КОНФЛИКТА
- Дополнительная литература к части I
Часть II. НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ
- Глава 11. ОБЩИЙ КОНТЕКСТ НАГОРНОЙ ПРОПОВЕДИ
- Глава 12. ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВА
- Глава 13. «СОЛЬ ЗЕМЛИ» И «СВЕТ МИРА»
- Глава 14. «ЗАКОН И ПРОРОКИ»
- Глава 15. МИЛОСТЫНЯ И МОЛИТВА
- Глава 16. «ОТЧЕ НАШ»
- Глава 17. ПОСТ
- Глава 18. БОГАТСТВО ЗЕМНОЕ И НЕБЕСНОЕ
- Глава 19. СУД ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ И СУД БОЖИЙ
- Глава 20. «НЕ ДАВАЙТЕ СВЯТЫНИ ПСАМ...»
- Глава 21. «ПРОСИТЕ, И ДАНО БУДЕТ ВАМ...»
- Глава 22. «ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО»
- Глава 23. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАЗДЕЛЫ
- Дополнительная литература к части II
Рекомендуемая литература
Именной указатель
Указатель ссылок на Священное Писание
Первый том учебника содержал вводную часть, в которой речь шла об основных направлениях современной новозаветной науки, о Евангелиях как главном источнике наших сведений об Иисусе. Затем в первой части первого тома были рассмотрены начальные главы всех четырех Евангелий и намечены некоторые магистральные темы, которые должны быть более полно изучены в последующих томах. Вторая часть первого тома была посвящена Нагорной проповеди — самому продолжительному публичному выступлению Иисуса из всех, вошедших в синоптические Евангелия.
Настоящий, второй том содержит две части, посвященные соответственно чудесам и притчам Господа Иисуса Христа.
Чудеса — тот аспект деятельности Спасителя, который при Его жизни вызывал наибольший интерес окружающих. Толпы людей, привлеченные Его славой как целителя, окружали Его, куда бы Он ни приходил. Уже на начальном этапе Его служения в Галилее «прошел о Нем слух по всей Сирии; и приводили к Нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и Он исцелял их. И следовало за Ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана» (Мф 4. 24-25). Со временем Его слава только росла, а некоторые из исцеленных Им людей, в том числе женщины, вливались в группу Его учеников (Лк 8. 2-3).
Если следовать общепринятой хронологии, устанавливаемой на основании Евангелия от Иоанна, то все чудеса Спасителя, за исключением самого первого (претворения воды в вино на браке в Кане Галилейской), были совершены в течение трех лет: между первой пасхой и четвертой.
Митрополит Волоколамский Иларион - Алфеев - Четвероевангелие - Том 2 - учебник бакалавра теологии
Митрополит Иларион (Алфеев)
М.: Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Издательский дом «Познание», 2018.—752 с.
ISBN 978-5-906960-27-6
Митрополит Волоколамский Иларион - Алфеев - Четвероевангелие - Том 2 - учебник бакалавра теологии - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
Часть I. ЧУДЕСА ИИСУСА ХРИСТА
- Глава 1. ЧУДО КАК РЕЛИГИОЗНЫЙ ФЕНОМЕН
- Глава 2. ПЕРВОЕ ЧУДО ИИСУСА ХРИСТА
- Глава 3. ИСЦЕЛЕНИЯ
- Глава 4. ИЗГНАНИЯ БЕСОВ
- Глава 5. ЧУДЕСА, СВЯЗАННЫЕ С ПРИРОДОЙ
- Глава 6. ПРЕОБРАЖЕНИЕ
- Глава 7. ВОСКРЕШЕНИЯ МЕРТВЫХ
- ПОСЛЕСЛОВИЕ К ЧАСТИ I
- Дополнительная литература к части I
Часть II. ПРИТЧИ ИИСУСА ХРИСТА
- Глава 8. ПРИТЧИ ИИСУСА ХРИСТА И ИХ ПОНИМАНИЕ
- Глава 9. ПОУЧЕНИЕ В ПРИТЧАХ
- Глава 10. ДРУГИЕ ГАЛИЛЕЙСКИЕ ПРИТЧИ
- Глава 11. ПРИТЧИ НА ПУТИ В ИЕРУСАЛИМ
- Глава 12. ИЕРУСАЛИМСКИЕ ПРИТЧИ
- ПОСЛЕСЛОВИЕ К ЧАСТИ II
- Дополнительная литература к части II
Рекомендуемая литература
Именной указатель
Указатель ссылок на Священное Писание
Настоящий учебник завершает серию учебных пособий по курсу Четвероевангелия для студентов бакалавриата, изучающих Новый Завет. В соответствии с общим замыслом курса изучение Четвероевангелия разделено на шесть крупных тематических блоков:
- начальные главы четырех Евангелий;
- Нагорная проповедь;
- чудеса Спасителя;
- притчи Спасителя;
- оригинальный материал Евангелия от Иоанна, не дублирующий другие Евангелия;
- Страсти Господа Иисуса Христа, Его смерть на кресте и Воскресение.
Каждый из трех томов учебника включает в себя два тематических блока. Первый том содержал вводную часть, в которой речь шла об основных направлениях современной новозаветной науки, о Евангелиях как главном источнике наших сведений об Иисусе. В первой части тома были рассмотрены начальные главы всех четырех Евангелий и намечены некоторые основные темы, которые должны быть более полно изучены в последующих томах. Вторая часть первого тома была посвящена Нагорной проповеди — самой длинной публичной проповеди Иисуса из всех, вошедших в синоптические Евангелия.
Второй том содержал две части, посвященные соответственно чудесам и притчам Господа Иисуса Христа. В начале раздела, посвященного чудесам, феномен чуда рассматривался с научной и исторической точек зрения, разбирались аргументы тех, кто с рационалистических позиций отрицает саму возможность чудес. В основной части раздела были собраны сведения о чудесах, содержащиеся в четырех Евангелиях, каждое из евангельских чудес рассматривалось отдельно, и при этом была сделана попытка обобщить сведения о чудесах, содержащиеся в четырех Евангелиях.
Во второй части тома содержался анализ притч Спасителя, разделенных на три категории: относящиеся к галилейскому периоду служения Иисуса; произнесенные на пути из Галилеи в Иерусалим; произнесенные в Иерусалиме в последние дни Его земной жизни.
Настоящий, третий том учебника разделен на две части.
Первая часть посвящена подробному анализу орипинального материала Евангелия от Иоанна. Последовательный комментарий к этому Евангелию начинается с подробного анализа его Пролога, в котором утверждается учение о равенстве и единстве между Отцом и Сыном.
Митрополит Волоколамский Иларион - Алфеев - Четвероевангелие - Том З - учебник бакалавра теологии
Митрополит Иларион (Алфеев) — М.: Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Издательский дом «Познание», 2020. — 768 с.
ISBN 978-5-906960-87-0
Митрополит Волоколамский Иларион - Алфеев - Четвероевангелие - Том З - учебник бакалавра теологии - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
ЧАСТЬ 1. ОРИГИНАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ ЕВАНГЕЛИЯ ОТ ИОАННА ДО ПОВЕСТВОВАНИЯ О СТРАСТЯХ
- Глава 1. ПРОЛОГ ЕВАНГЕЛИЯ ОТ ИОАННА
- Глава 2. ХРИСТОС, ХРАМ И ИУДЕИ
- Глава 3. ВОДА ЖИВАЯ
- Глава 4. СУД СЫНА БОЖИЯ
- Глава 5. ХЛЕБ ЖИЗНИ
- Глава 6. ИИСУС НА ПРАЗДНИКЕ КУЩЕЙ
- Глава 7. ЖЕНЩИНА, ВЗЯТАЯ В ПРЕЛЮБОДЕЯНИИ
- Глава 8. СЕМЯ АВРААМОВО
- Глава 9. ПАСТЫРЬ ДОБРЫЙ
- Глава 10. ПШЕНИЧНОЕ ЗЕРНО
- Глава 11. СВЕТ МИРУ
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ЧАСТИ 1
ЧАСТЬ 2. СМЕРТЬ И ВОСКРЕСЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА
- Глава 12. «ИЕРУСАЛИМ, ИЗБИВАЮЩИЙ ПРОРОКОВ»
- Глава 13. ДИАЛОГИ В ИЕРУСАЛИМСКОМ ХРАМЕ
- Глава 14. ИЕРУСАЛИМ. ПОСЛЕДНИЕ НАСТАВЛЕНИЯ
- Глава 15. ЗАГОВОР ПЕРВОСВЯЩЕННИКОВ, ВЕЧЕРЯ В ВИФАНИИ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО ИУДЫ
- Глава 16. ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ
- Глава 17. ПРОЩАЛЬНАЯ БЕСЕДА С УЧЕНИКАМИ
- Глава 18. МОЛИТВА О ЕДИНСТВЕ
- Глава 19. ГЕФСИМАНИЯ
- Глава 20. ИИСУС ПЕРЕД ИУДЕЙСКИМИ ПЕРВОСВЯЩЕННИКАМИ
- Глава 21. СУД ПИЛАТА
- Глава 22. РАСПЯТИЕ
- Глава 23. ВОСКРЕСЕНИЕ
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ЧАСТИ 2
Настоящее пособие призвано помочь преподавателям новозаветных дисциплин в работе с учебником митрополита Волоколамского Илариона «Четвероевангелие», изданным в общецерковной серии «Учебник бакалавра теологии». Оно содержит разъяснения относительно структуры учебника и принципов подачи материала в нем, а также тематическое почасовое планирование.
Методические рекомендации для преподавателей к учебнику «Четвероевангелие» в 3-х томах
Cоставитель М.Г. Калинин.
М.: Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Издательский дом «Познание», 2020. — 44 с.
ISBN 978-5-906960-97-9
Методические рекомендации для преподавателей к учебнику «Четвероевангелие» в 3-х томах - Содержание
СТРУКТУРА УЧЕБНИКА И ПРИНЦИПЫ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛА
- Структура учебника
- Принципы цитирования небиблейских
- источников и научной литературы
- Принципы подачи материала
ПОЧАСОВОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
- Схема почасового планирования материала по учебнику «Четвероевангелие»
ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР
- Вводный блок. Исагогика Четвероевангелия
- Блок 1. Начало евангельской истории
- Блок 2. Нагорная проповедь
ВТОРОЙ СЕМЕСТР
- Блок 3. Чудеса Иисуса Христа
- Блок 4. Притчи Иисуса Христа
ТРЕТИЙ СЕМЕСТР
- Блок 5. Оригинальный материал Евангелия от Иоанна
- Блок 6. Смерть и Воскресение Иисуса Христа
ПРИЛОЖЕНИЕ
- Рецензия Московской духовной академии на учебник митрополита Волоколамского Илариона «Четвероевангелие»
Спасибо!))
Здравствуйте! А сколько всего будет томов?
Вроде бы 3.
эта книга по содержанию полностью повторяет первые два тома из серии Иисус Христос Жизнь и Учение?
Нет, не повторяет, это совсем другое оригинальное издание.
а по содержанию почти один в один. а можно пару страницдля ознакомления? ибо нигде не могу найти чтобы ознакомиться.
Учебник для бакалавров - сжатое издание из 6-томника "ИХ", да и иллюстраций нет, а куски текста встречаются одни и те же...
Издания Алфеева синоптические