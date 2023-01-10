Вашему вниманию предлагается первый том учебного пособия по Четвероевангелию для бакалавриата духовных школ Русской Православной Церкви. Хотел бы предварить этот том некоторыми вступительными замечаниями и размышлениями.

Что может быть важнее для христианина, а особенно для будущего священнослужителя, чем знать как можно больше о жизни и учении Господа Иисуса Христа? А ведь именно четыре Евангелия представляют собой основной источник наших сведений о том. Кем был наш Господь и Спаситель, чему учил, как умер и воскрес. Евангелисты доносят до нас голос Иисуса, Его живой образ. Нет и не может быть для христианина более важной книги, чем Евангелие.

Многие благочестивые христиане читают Евангелие ежедневно. Но для учащегося духовной школы недостаточно просто знать и любить Евангелие, читать его дома или в классе. Нужно знать о том, как оно было составлено, как дошло до нас, как его комментировали отцы Церкви древних веков, как оно изучается современной наукой. Евангелие Господа Иисуса Христа существует в четырех разных версиях: как эти версии появились? почему недостаточно было одной из них? что между ними общего, а в чем разница? На эти вопросы призван ответить курс Четвероевангелия в рамках изучения Нового Завета в духовной школе.