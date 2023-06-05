Прошло 140 лет со дня кончины Достоевского и 200 лет со дня его рождения. О нем написаны сотни книг и тысячи статей. Но для многих он продолжает оставаться загадкой.

Название этой книги — «Евангелие Достоевского» — имеет двойной смысл. Речь в ней пойдет не только о том Евангелии, которое он всю жизнь читал, но и о том, которое писал. Ибо его творчество было «благой вестью» для русского народа — пророческой и апостольской вестью о спасении через Христа.

Достоевский — один из самых сложных для понимания русских писателей. Как никто другой, он заставляет читателя думать, ставя вопросы и не давая на них прямые ответы. И Евангелие — один из ключей, при помощи которых открывается миросозерцание Достоевского. А сочинения Достоевского могут для кого-то стать ключом к открытию для себя Евангелия.

Итальянская исследовательница С. Сальвестрони посвятила целую книгу библейским и святоотеческим источникам в творчестве Достоевского. Она отмечает особую роль, которую Евангелие играет в жизни героев его романов: «Раскольников, Ставрогин, Степан Трофимович, Ипполит, Алеша просят почитать или слушают чтение евангельского текста в те критические моменты, когда им необходимо выяснить что-то самое важное в своем существовании и когда они не могут этого сделать самостоятельно. Для каждого из них цитата из Евангелия является уже знакомым текстом, наполненным понятным им смыслом. Однако каждый герой слышит отрывок так, как будто он адресован именно ему и только ему».

Митрополит Иларион (Алфеев) - Евангелие Достоевского

М.: Издательский дом «Познание», 2021. — 232 с.: ил.

ISBN 978-5-6044873-3-4

Митрополит Иларион (Алфеев) - Евангелие Достоевского - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ГЛАВА 1. ЕВАНГЕЛИЕ ДОСТОЕВСКОГО

Детство

Юность

«Бедные люди»

Петрашевцы

В Мертвом Доме

Ссылка

Эпилепсия

Снова на свободе

«Преступление и наказание»

ГЛАВА 2. В ПОИСКАХ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ГЕРОЯ

Своеобразие героев Достоевского

Князь Мышкин

Поиск Христа

Достоевский и Толстой

Мышкин и женщины

Деньги

Трагедия «идиота»

ГЛАВА 3. ДЕМОНЫ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Пушкин — русский пророк

Революционное движение в России

Бесы русской революции

Ставрогин

Прототипы Ставрогина

Петр Верховенский

Шигалев

Кириллов

Шатов

«У Тихона»

Развязка

ГЛАВА 4. НА ПОРОГЕ БЕССМЕРТИЯ

Старец Зосима

Семейство Карамазовых

Иван

Дмитрий

Алеша

Христос

Смерть Достоевского

ПОСЛЕСЛОВИЕ

ЛИТЕРАТУРА