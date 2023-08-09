Алфеев - Мировое Православие
Тема, к рассмотрению которой мы приступаем сегодня, не оставляет сомнений в своей важности и актуальности. Положение дел в семье Поместных Православных Церквей вызывает большое беспокойство. Ситуацию, сложившуюся в православном мире, можно назвать кризисной. О кризисе ясно свидетельствуют серьезные разногласия среди православных христиан о том, как мы понимаем устройство Вселенского Православия, что мы подразумеваем под первенством и соборностью, как мы соотносим канонический строй Церкви с деяниями в области церковного управления.
На этапе подготовки к так и не состоявшемуся Всеправославному собору между Поместными Православными Церквами было достигнуто принципиальное решение: автокефалия в дальнейшем может предоставляться только с согласия всех общепризнанных Поместных Православных Церквей. Мы дошли до этого консенсуса на одном из заседаний в Шамбези, и он был воспринят с энтузиазмом, потому что эта позиция действительно выставляет границу для возможного развития различного рода раскольнических движений.
Мировое Православие: первенство и соборность в свете православного вероучения
М.: Издательский дом «Познание», 2023. С. 448
Материалы Международной конференции Синодальной библейско-богословской комиссии Русской Православной Церкви Москва, 16-17 сентября 2021 года
Под общей редакцией митрополита Будапештского и Венгерского Илариона Алфеева
ISBN 9786044878-9-1־ 5־
Мировое Православие: первенство и соборность в свете православного вероучения - Содержание
Список сокращений
- Слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на открытии Международной конференции Синодальной библейско-богословской комиссии «Мировое Православие: первенство и соборность в свете православного вероучения»
- Митрополит Волоколамский Иларион Властные притязания Константинополя как угроза единству Церкви
- Иерей Павел Ермилов Первенство как политический институт
- М. В. Грацианский Понятие первенства в Церкви: новые интерпретационные подходы в свете новейших исследований
- П. В. Кузенков Церковные и политические основания первенства чести. Исторический анализ и перспектива
- Г. Е. Захаров Первенство в Древней Церкви: опыт историко-экклезиологического обобщения
- Игумен Арсений (Соколов) Новый Завет о первенстве в Церкви
- И. С. Вевюрко Вопрос о первенстве в ранней Церкви согласно посланиям святого апостола Павла
- Протоиерей Андрей Новиков Судебные прецеденты в вопросе о претензиях Константинопольского престола на право апелляции: Халкидонский Собор
- Игумен Дионисий (Шлёнов) Выражение έντοις βαρβαρικοΐς..., правила 28-го Халкидонского Собора и его интерпретации
- Протоиерей Владислав Цыпин Экклезиологические воззрения свт. Фотия Константинопольского
- А. И. Кырлежев Соборность и соборы, автокефалии и юрисдикции
- Епископ Лондонский и Западно-Европейский Ириней Проблема первенства и соборности в свете нынешней ситуации с Константинопольским Патриархатом
- Протоирей Валентин Асмус Первый или Второй?
- Епископ Бачский Ириней Церковная автокефалия вчера и сегодня
- Протопресвитер Георгий Звиададзе Вопрос первенства в эпоху Вселенских Соборов
- Епископ Белогородский Сильвестр Отражение учения о первенстве Константинопольского Патриарха в нормативных документах ПЦУ
- Митрополит Киккский и Тиллирийский Никифор Современный украинский вопрос и его разрешение согласно божественным и священным канонам
- Митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин Каноническая коллизия в решениях и деяниях Константинопольского Патриархата относительно церковного раскола в Украине
- Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл Последствия практического осуществления новых тенденций в экклезиологии Константинопольского Патриархата
- Протодиакон Константин Маркович О некоторых канонических аспектах текста синодальной грамоты Патриарха Дионисия о передаче в юрисдикцию Московского Патриархата Киевской митрополии в свете высказываний Патриарха Варфоломея во время его визита в Киев 20-24 августа 2021 года
- Епископ Звенигородский Феодорит О недавно принятом решении Константинопольского Патриархата о возможности второбрачия священнослужителей
- Протоиерей Вадим Леонов Попытки Константинопольского Патриархата изменить православную экклезиологию в контексте предоставления автокефалий Поместным Церквам
- Протоиерей Димитрий Кирьянов «Строительные леса Церкви»? К критике экклезиологии архимандрита Кирилла (Говоруна)
- А. М. Малер Идеология фанарского папизма
- Протоиерей Александр Задорнов Понятие «автокефалия» в трудах канонистов Московской духовной академии XX века
- Д. А. Карпук Изучение истории Константинопольского Патриархата в Санкт-Петербургской духовной академии на рубеже Х1Х-ХХ веков
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