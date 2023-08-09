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Алфеев - Мировое Православие

Мировое Православие: первенство и соборность в свете православного вероучения
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, History, Ethics
Тема, к рассмотрению которой мы приступаем сегодня, не оставляет сомнений в своей важности и актуальности. Положение дел в семье Поместных Православных Церквей вызывает большое беспокойство. Ситуацию, сложившуюся в православном мире, можно назвать кризисной. О кризисе ясно свидетельствуют серьезные разногласия среди православных христиан о том, как мы понимаем устройство Вселенского Православия, что мы подразумеваем под первенством и соборностью, как мы соотносим канонический строй Церкви с деяниями в области церковного управления.
На этапе подготовки к так и не состоявшемуся Всеправославному собору между Поместными Православными Церквами было достигнуто принципиальное решение: автокефалия в дальнейшем может предоставляться только с согласия всех общепризнанных Поместных Православных Церквей. Мы дошли до этого консенсуса на одном из заседаний в Шамбези, и он был воспринят с энтузиазмом, потому что эта позиция действительно выставляет границу для возможного развития различного рода раскольнических движений.

Мировое Православие: первенство и соборность в свете православного вероучения

М.: Издательский дом «Познание», 2023. С. 448
Материалы Международной конференции Синодальной библейско-богословской комиссии Русской Православной Церкви Москва, 16-17 сентября 2021 года
Под общей редакцией митрополита Будапештского и Венгерского Илариона Алфеева
ISBN 9786044878-9-1־ 5־

Мировое Православие: первенство и соборность в свете православного вероучения - Содержание

Список сокращений
  • Слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на открытии Международной конференции Синодальной библейско-богословской комиссии «Мировое Православие: первенство и соборность в свете православного вероучения»
  • Митрополит Волоколамский Иларион Властные притязания Константинополя как угроза единству Церкви
  • Иерей Павел Ермилов Первенство как политический институт
  • М. В. Грацианский Понятие первенства в Церкви: новые интерпретационные подходы в свете новейших исследований
  • П. В. Кузенков Церковные и политические основания первенства чести. Исторический анализ и перспектива
  • Г. Е. Захаров Первенство в Древней Церкви: опыт историко-экклезиологического обобщения
  • Игумен Арсений (Соколов) Новый Завет о первенстве в Церкви
  • И. С. Вевюрко Вопрос о первенстве в ранней Церкви согласно посланиям святого апостола Павла
  • Протоиерей Андрей Новиков Судебные прецеденты в вопросе о претензиях Константинопольского престола на право апелляции: Халкидонский Собор
  • Игумен Дионисий (Шлёнов) Выражение έντοις βαρβαρικοΐς..., правила 28-го Халкидонского Собора и его интерпретации
  • Протоиерей Владислав Цыпин Экклезиологические воззрения свт. Фотия Константинопольского
  • А. И. Кырлежев Соборность и соборы, автокефалии и юрисдикции
  • Епископ Лондонский и Западно-Европейский Ириней Проблема первенства и соборности в свете нынешней ситуации с Константинопольским Патриархатом
  • Протоирей Валентин Асмус Первый или Второй?
  • Епископ Бачский Ириней Церковная автокефалия вчера и сегодня
  • Протопресвитер Георгий Звиададзе Вопрос первенства в эпоху Вселенских Соборов
  • Епископ Белогородский Сильвестр Отражение учения о первенстве Константинопольского Патриарха в нормативных документах ПЦУ
  • Митрополит Киккский и Тиллирийский Никифор Современный украинский вопрос и его разрешение согласно божественным и священным канонам
  • Митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин Каноническая коллизия в решениях и деяниях Константинопольского Патриархата относительно церковного раскола в Украине
  • Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл Последствия практического осуществления новых тенденций в экклезиологии Константинопольского Патриархата
  • Протодиакон Константин Маркович О некоторых канонических аспектах текста синодальной грамоты Патриарха Дионисия о передаче в юрисдикцию Московского Патриархата Киевской митрополии в свете высказываний Патриарха Варфоломея во время его визита в Киев 20-24 августа 2021 года
  • Епископ Звенигородский Феодорит О недавно принятом решении Константинопольского Патриархата о возможности второбрачия священнослужителей
  • Протоиерей Вадим Леонов Попытки Константинопольского Патриархата изменить православную экклезиологию в контексте предоставления автокефалий Поместным Церквам
  • Протоиерей Димитрий Кирьянов «Строительные леса Церкви»? К критике экклезиологии архимандрита Кирилла (Говоруна)
  • А. М. Малер Идеология фанарского папизма
  • Протоиерей Александр Задорнов Понятие «автокефалия» в трудах канонистов Московской духовной академии XX века
  • Д. А. Карпук Изучение истории Константинопольского Патриархата в Санкт-Петербургской духовной академии на рубеже Х1Х-ХХ веков
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Views 315
Rating 3.5 / 5
Added 09.08.2023
Author otec Vyacheslav
Rate this publication:
3.5/5 (2)

Comments (3 comments)

B
babon1986 2 years ago

магистр диксит, не удалось попасть в эту плеяду, завидуешь? 
B
brat Andron 3 years ago

Пропагандистская книжонка от целой плеяды "экспертов".
A
amnos 1 year ago

Не стыдно всех записывать в пропагандисты?

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