Тема, к рассмотрению которой мы приступаем сегодня, не оставляет сомнений в своей важности и актуальности. Положение дел в семье Поместных Православных Церквей вызывает большое беспокойство. Ситуацию, сложившуюся в православном мире, можно назвать кризисной. О кризисе ясно свидетельствуют серьезные разногласия среди православных христиан о том, как мы понимаем устройство Вселенского Православия, что мы подразумеваем под первенством и соборностью, как мы соотносим канонический строй Церкви с деяниями в области церковного управления.

На этапе подготовки к так и не состоявшемуся Всеправославному собору между Поместными Православными Церквами было достигнуто принципиальное решение: автокефалия в дальнейшем может предоставляться только с согласия всех общепризнанных Поместных Православных Церквей. Мы дошли до этого консенсуса на одном из заседаний в Шамбези, и он был воспринят с энтузиазмом, потому что эта позиция действительно выставляет границу для возможного развития различного рода раскольнических движений.

Мировое Православие: первенство и соборность в свете православного вероучения

М.: Издательский дом «Познание», 2023. С. 448

Материалы Международной конференции Синодальной библейско-богословской комиссии Русской Православной Церкви Москва, 16-17 сентября 2021 года

Под общей редакцией митрополита Будапештского и Венгерского Илариона Алфеева

ISBN 9786044878-9-1־ 5־

Мировое Православие: первенство и соборность в свете православного вероучения - Содержание

Список сокращений

Слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на открытии Международной конференции Синодальной библейско-богословской комиссии «Мировое Православие: первенство и соборность в свете православного вероучения»

Митрополит Волоколамский Иларион Властные притязания Константинополя как угроза единству Церкви

Иерей Павел Ермилов Первенство как политический институт

М. В. Грацианский Понятие первенства в Церкви: новые интерпретационные подходы в свете новейших исследований

П. В. Кузенков Церковные и политические основания первенства чести. Исторический анализ и перспектива

Г. Е. Захаров Первенство в Древней Церкви: опыт историко-экклезиологического обобщения

Игумен Арсений (Соколов) Новый Завет о первенстве в Церкви

И. С. Вевюрко Вопрос о первенстве в ранней Церкви согласно посланиям святого апостола Павла

Протоиерей Андрей Новиков Судебные прецеденты в вопросе о претензиях Константинопольского престола на право апелляции: Халкидонский Собор

Игумен Дионисий (Шлёнов) Выражение έντοις βαρβαρικοΐς..., правила 28-го Халкидонского Собора и его интерпретации

Протоиерей Владислав Цыпин Экклезиологические воззрения свт. Фотия Константинопольского

А. И. Кырлежев Соборность и соборы, автокефалии и юрисдикции

Епископ Лондонский и Западно-Европейский Ириней Проблема первенства и соборности в свете нынешней ситуации с Константинопольским Патриархатом

Протоирей Валентин Асмус Первый или Второй?

Епископ Бачский Ириней Церковная автокефалия вчера и сегодня

Протопресвитер Георгий Звиададзе Вопрос первенства в эпоху Вселенских Соборов

Епископ Белогородский Сильвестр Отражение учения о первенстве Константинопольского Патриарха в нормативных документах ПЦУ

Митрополит Киккский и Тиллирийский Никифор Современный украинский вопрос и его разрешение согласно божественным и священным канонам

Митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин Каноническая коллизия в решениях и деяниях Константинопольского Патриархата относительно церковного раскола в Украине

Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл Последствия практического осуществления новых тенденций в экклезиологии Константинопольского Патриархата

Протодиакон Константин Маркович О некоторых канонических аспектах текста синодальной грамоты Патриарха Дионисия о передаче в юрисдикцию Московского Патриархата Киевской митрополии в свете высказываний Патриарха Варфоломея во время его визита в Киев 20-24 августа 2021 года

Епископ Звенигородский Феодорит О недавно принятом решении Константинопольского Патриархата о возможности второбрачия священнослужителей

Протоиерей Вадим Леонов Попытки Константинопольского Патриархата изменить православную экклезиологию в контексте предоставления автокефалий Поместным Церквам

Протоиерей Димитрий Кирьянов «Строительные леса Церкви»? К критике экклезиологии архимандрита Кирилла (Говоруна)

А. М. Малер Идеология фанарского папизма

Протоиерей Александр Задорнов Понятие «автокефалия» в трудах канонистов Московской духовной академии XX века

Д. А. Карпук Изучение истории Константинопольского Патриархата в Санкт-Петербургской духовной академии на рубеже Х1Х-ХХ веков

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