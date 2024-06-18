Время, на которое пришлось личностное и богословское формирование Юргена Мольтмана, отмечено историческими потрясениями. Вспоминая о своем богословском образовании в Гёттингенском университете, Мольтман писал: «Потрясенные и разбитые пришли тогда выжившие люди моего поколения из лагерей в лекционные залы. Теология, которая не говорила бы перед лицом богооставленного Распятого, не достигла бы нас тогда» [Moltmann, 1987, 7].

Дух времени и обстоятельства жизни самого Мольтмана, проведшего часть своей молодости в лагерях для военнопленных, во многом определили направление его богословской мысли и подтолкнули к развитию «теологии надежды». Особой темой для Мольтмана стала крестная смерть Христа благодаря своей созвучности трагизму времени и вызовам, с которыми сталкивалось общество.

Философия христианской идентичности Ю. Мольтмана

Исходным пунктом рассуждений Мольтмана о Кресте и крестной смерти Христа служит анализ общего состояния христианства, которое определяется Мольтманом как кризис идентичности и релевантности: «Христианское существование теологий, церквей и людей находится сегодня более, чем когда-либо в двойном кризисе: в кризисе релевантности и кризисе идентичности… Чем больше теология и церковь пытаются стать релевантными по отношению к проблемам современности, тем глубже входят они в кризис своей собственной христианской идентичности» [там же, 12].

В качестве примера проявления названного кризиса Мольтман указывает на современную ему ситуацию, сложившуюся в среде теологического образования и церковного служения, когда многие студенты оставляют изучение теологии, а пасторы – свои должности и изучают социологию и психологию, считая, что таким образом они смогут принести больше пользы обществу.

Митрополит Иларион (Алфеев) - Распятый Бог: Юрген Мольтман и его вклад в осмысление богословского значения крестной смерти Христа

Context and Reflection: Philosophy of the World and Human Being. 2016, Vol. 5, Is. 5А. – 12 с.

Митрополит Иларион (Алфеев) - Распятый Бог – Содержание