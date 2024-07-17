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Алфеев, Митрополит Иларион - Апостолы Петр и Павел

Иларион (Алфеев), митр. – Апостолы Петр и Павел
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, ORTHODOXY, Theology, *Biographies Memoirs
Эта книга посвящена двум людям с очень разной судьбой. При жизни Иисуса Христа они вообще не знали друг друга. После Его смерти и Воскресения они пересекались лишь несколько раз, но не всегда эти пересечения оказывались удачными.
Несмотря на это, посмертная слава навсегда соединила их друг с другом. И хотя каждый из них вполне заслуживал бы отдельного церковного дня памяти, их память Церковь с самого начала праздновала в один и тот же день.
Со временем на Западе сложилось учение о Петре как первом епископе Рима, а Римские папы стали именовать себя его преемниками. Почитание апостола Петра выделилось там в особый культ. При этом в календаре Западной Церкви день памяти остается для двух апостолов общим.
Что же касается православной традиции, то в ней почитание Петра никогда не отделялось от почитания Павла. Об этом свидетельствует наличие множества Петропавловских храмов. В одной только Москве их семь: в Басманной слободе, у Яузских ворот, в Лефортове, в Тропареве, в Ясеневе, в Дубовке, при Главном военном госпитале имени Бурденко. При этом нет ни одного храма только в честь апостола Петра или только в честь апостола Павла.
Имена Петр и Павел были одними из самых распространенных на Руси. Когда император Петр I решил построить новую столицу, он назвал ее в честь своего небесного покровителя Санкт- Петербургом — градом святого Петра. Но началось строительство города с Петропавловской крепости и собора в честь апостолов Петра и Павла.
Настоящая книга содержит два биографических очерка, написанных на основе имеющихся исторических источников. Книга является сокращенным и упрощенным изложением двух ранее опубликованных монографий, посвященных каждому из апостолов. Сокращению подверглись, в частности, все ссылки на научную литературу, а также многочисленные исторические и богословские экскурсы, которыми изобиловали обе монографии.
Через биографии апостолов Петра и Павла мы соприкасаемся с самыми истоками бытия христианской Церкви, узнаем о том, как она делала свои первые шаги в окружении крайне враждебно настроенных по отношению к ней иудеев и язычников. И как миссия Церкви, начавшаяся с казни ее Основателя, стала превращаться в мощное победное шествие по городам и весям Римской империи благодаря подвигу и трудам учеников Христа.

Иларион (Алфеев), митр. – Апостолы Петр и Павел

М.: Издательский дом «Познание», 2024. — 432 с.: ил.
ISBN 978-5-6051817-1-2

Иларион (Алфеев), митр. – Апостолы Петр и Павел – Содержание

Предисловие
ЧАСТЬ I. АПОСТОЛ ПЕТР
  • 1. Петр в Евангелиях
    • Жизнь Петра до призвания на апостольское служение
    • Первое призвание
    • Второе призвание
    • Третье призвание
    • Избрание на апостольское служение
    • Исцеление тещи Петра
    • «Петр и бывшие с ним»
    • Петр идет по воде
    • Петр уточняет смысл слов Иисуса
    • Петр уточняет адресата притчи
    • Первое исповедание
    • Второе исповедание
    • Петр спорит с Иисусом
    • Преображение
    • Петр в эпизоде с богатым юношей
    • Чудоостатире
    • Сколько раз прощать?
    • Иссохшая смоковница
    • Приготовление к Тайной Вечере
    • Омовение ног
    • Петр, Иуда и «любимый ученик» на Тайной Вечере
    • Предсказание Иисуса об отречении Петра
    • Молитва в Гефсиманском саду
    • Арест Иисуса
    • Отречение
    • Пустой гроб
    • Явление воскресшего Иисуса Петру
    • Встреча на море Тивериадском
    • «Любишь ли ты Меня?»
  • 2. Петр В Деяниях апостольских
    • Община учеников после Вознесения
    • Избрание Матфия
    • Сошествие Святого Духа на апостолов
    • Чудеса Петра. Исцеление хромого
    • Тень Петра исцеляет людей
    • Исцеление парализованного и воскрешение умершего
    • Как жила первохристианская община?
    • Симон-волхв и Симон Петр
    • Первый арест Петра
    • Второй арест Петра
    • Третий арест
    • Крещение сотника Корнилия
    • Возвращение в Иерусалим
    • Апостольский Собор в Иерусалиме
  • 3. Петр в других источниках
    • Петр в посланиях Павла
    • Был ли Петр епископом Рима?
    • Мученичество Петра
    • Место захоронения Петра
  • 4. Послания Петра
    • Первое послание Петра
    • Второе послание Петра
ЧАСТЬ II. АПОСТОЛ ПАВЕЛ
  • 1. Призвание к апостольству
    • Детство и юность. Образование и воспитание
    • «Фарисей, сын фарисея»
    • Обращение
    • Крещение
    • Начало проповеди
    • Павел и иерусалимская община
    • СновавТарсе
    • Павел в Антиохии Сирийской
  • 2. Первое миссионерское путешествие
    • Начало первого миссионерского путешествия
    • Антиохия Писидийская
    • Икония и Листра
    • Обратный путь
    • Апостольский Собор
    • Снова в Антиохии
    • Безбрачие Павла
  • 3. Второе миссионерское путешествие
    • Начало второго миссионерского путешествия
    • Фригия, Галатия, Троада
    • Павел в Македонии
    • Фессалоника
    • Верия
    • Павел в Афинах
    • Павел в Коринфе
    • Павел перед Галлионом
    • Завершение путешествия
  • 4. Третье миссионерское путешествие
    • Павел в Эфесе
    • Мятеж в Эфесе
    • Снова в Коринфе
    • Сбор пожертвований
    • Павел в Троаде
    • Из Троады в Милет
    • Павел в Милете
    • Из Милета в Кесарию
    • Павел в Кесарии
  • 5. Павел в Иерусалиме и Кесарии
    • Павел в Иерусалиме
    • Арест Павла
    • Павел в крепости
    • Павел избегает бичевания
    • Павел в синедрионе
    • Христос является Павлу
    • Племянник Павла
    • Прибытие в Кесарию
    • Павел перед Феликсом
    • Павел и Фест
    • Фест и Агриппа
    • Павел перед Агриппой
  • 6. Путешествие В Рим
    • Начало путешествия
    • Шторм
    • Кораблекрушение
    • Павел на Мальте
    • На пути в Рим
  • 7. Павел в Риме. Последние годы
    • Прибытие в Рим
    • Встречи с римскими иудеями
    • Окончание книги Деяний
    • Павел подводит итоги своего служения
  • 8. Что было дальше?
    • Дальнейшие путешествия?
    • Повторный арест, тюремное заключение и смерть
    • Гробница Павла
    • Почитание Петра и Павла в раннехристианской Церкви
  • 9. Послания Павла
    • Общий контекст
    • Литературные особенности посланий Павла
    • Хронология посланий
    • Послание к Римлянам
    • Два послания к Коринфянам
    • Послание к Галатам
    • Послания к Ефесянам, Филиппийцам и Колоссянам
    • Два послания к Фессалоникийцам
    • Пастырские послания и Послание к Филимону
    • Послание к Евреям
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Rating 5.0 / 5
Added 17.07.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (5)

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