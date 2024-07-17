Алфеев, Митрополит Иларион - Апостолы Петр и Павел
Эта книга посвящена двум людям с очень разной судьбой. При жизни Иисуса Христа они вообще не знали друг друга. После Его смерти и Воскресения они пересекались лишь несколько раз, но не всегда эти пересечения оказывались удачными.
Несмотря на это, посмертная слава навсегда соединила их друг с другом. И хотя каждый из них вполне заслуживал бы отдельного церковного дня памяти, их память Церковь с самого начала праздновала в один и тот же день.
Со временем на Западе сложилось учение о Петре как первом епископе Рима, а Римские папы стали именовать себя его преемниками. Почитание апостола Петра выделилось там в особый культ. При этом в календаре Западной Церкви день памяти остается для двух апостолов общим.
Что же касается православной традиции, то в ней почитание Петра никогда не отделялось от почитания Павла. Об этом свидетельствует наличие множества Петропавловских храмов. В одной только Москве их семь: в Басманной слободе, у Яузских ворот, в Лефортове, в Тропареве, в Ясеневе, в Дубовке, при Главном военном госпитале имени Бурденко. При этом нет ни одного храма только в честь апостола Петра или только в честь апостола Павла.
Имена Петр и Павел были одними из самых распространенных на Руси. Когда император Петр I решил построить новую столицу, он назвал ее в честь своего небесного покровителя Санкт- Петербургом — градом святого Петра. Но началось строительство города с Петропавловской крепости и собора в честь апостолов Петра и Павла.
Настоящая книга содержит два биографических очерка, написанных на основе имеющихся исторических источников. Книга является сокращенным и упрощенным изложением двух ранее опубликованных монографий, посвященных каждому из апостолов. Сокращению подверглись, в частности, все ссылки на научную литературу, а также многочисленные исторические и богословские экскурсы, которыми изобиловали обе монографии.
Через биографии апостолов Петра и Павла мы соприкасаемся с самыми истоками бытия христианской Церкви, узнаем о том, как она делала свои первые шаги в окружении крайне враждебно настроенных по отношению к ней иудеев и язычников. И как миссия Церкви, начавшаяся с казни ее Основателя, стала превращаться в мощное победное шествие по городам и весям Римской империи благодаря подвигу и трудам учеников Христа.
Иларион (Алфеев), митр. – Апостолы Петр и Павел
М.: Издательский дом «Познание», 2024. — 432 с.: ил.
ISBN 978-5-6051817-1-2
Иларион (Алфеев), митр. – Апостолы Петр и Павел – Содержание
Предисловие
ЧАСТЬ I. АПОСТОЛ ПЕТР
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1. Петр в Евангелиях
- Жизнь Петра до призвания на апостольское служение
- Первое призвание
- Второе призвание
- Третье призвание
- Избрание на апостольское служение
- Исцеление тещи Петра
- «Петр и бывшие с ним»
- Петр идет по воде
- Петр уточняет смысл слов Иисуса
- Петр уточняет адресата притчи
- Первое исповедание
- Второе исповедание
- Петр спорит с Иисусом
- Преображение
- Петр в эпизоде с богатым юношей
- Чудоостатире
- Сколько раз прощать?
- Иссохшая смоковница
- Приготовление к Тайной Вечере
- Омовение ног
- Петр, Иуда и «любимый ученик» на Тайной Вечере
- Предсказание Иисуса об отречении Петра
- Молитва в Гефсиманском саду
- Арест Иисуса
- Отречение
- Пустой гроб
- Явление воскресшего Иисуса Петру
- Встреча на море Тивериадском
- «Любишь ли ты Меня?»
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2. Петр В Деяниях апостольских
- Община учеников после Вознесения
- Избрание Матфия
- Сошествие Святого Духа на апостолов
- Чудеса Петра. Исцеление хромого
- Тень Петра исцеляет людей
- Исцеление парализованного и воскрешение умершего
- Как жила первохристианская община?
- Симон-волхв и Симон Петр
- Первый арест Петра
- Второй арест Петра
- Третий арест
- Крещение сотника Корнилия
- Возвращение в Иерусалим
- Апостольский Собор в Иерусалиме
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3. Петр в других источниках
- Петр в посланиях Павла
- Был ли Петр епископом Рима?
- Мученичество Петра
- Место захоронения Петра
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4. Послания Петра
- Первое послание Петра
- Второе послание Петра
ЧАСТЬ II. АПОСТОЛ ПАВЕЛ
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1. Призвание к апостольству
- Детство и юность. Образование и воспитание
- «Фарисей, сын фарисея»
- Обращение
- Крещение
- Начало проповеди
- Павел и иерусалимская община
- СновавТарсе
- Павел в Антиохии Сирийской
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2. Первое миссионерское путешествие
- Начало первого миссионерского путешествия
- Антиохия Писидийская
- Икония и Листра
- Обратный путь
- Апостольский Собор
- Снова в Антиохии
- Безбрачие Павла
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3. Второе миссионерское путешествие
- Начало второго миссионерского путешествия
- Фригия, Галатия, Троада
- Павел в Македонии
- Фессалоника
- Верия
- Павел в Афинах
- Павел в Коринфе
- Павел перед Галлионом
- Завершение путешествия
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4. Третье миссионерское путешествие
- Павел в Эфесе
- Мятеж в Эфесе
- Снова в Коринфе
- Сбор пожертвований
- Павел в Троаде
- Из Троады в Милет
- Павел в Милете
- Из Милета в Кесарию
- Павел в Кесарии
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5. Павел в Иерусалиме и Кесарии
- Павел в Иерусалиме
- Арест Павла
- Павел в крепости
- Павел избегает бичевания
- Павел в синедрионе
- Христос является Павлу
- Племянник Павла
- Прибытие в Кесарию
- Павел перед Феликсом
- Павел и Фест
- Фест и Агриппа
- Павел перед Агриппой
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6. Путешествие В Рим
- Начало путешествия
- Шторм
- Кораблекрушение
- Павел на Мальте
- На пути в Рим
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7. Павел в Риме. Последние годы
- Прибытие в Рим
- Встречи с римскими иудеями
- Окончание книги Деяний
- Павел подводит итоги своего служения
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8. Что было дальше?
- Дальнейшие путешествия?
- Повторный арест, тюремное заключение и смерть
- Гробница Павла
- Почитание Петра и Павла в раннехристианской Церкви
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9. Послания Павла
- Общий контекст
- Литературные особенности посланий Павла
- Хронология посланий
- Послание к Римлянам
- Два послания к Коринфянам
- Послание к Галатам
- Послания к Ефесянам, Филиппийцам и Колоссянам
- Два послания к Фессалоникийцам
- Пастырские послания и Послание к Филимону
- Послание к Евреям
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