Алфеев, Митрополит Иларион - Апостолы Петр и Павел

Эта книга посвящена двум людям с очень разной судьбой. При жизни Иисуса Христа они вообще не знали друг друга. После Его смерти и Воскресения они пересекались лишь несколько раз, но не всегда эти пересечения оказывались удачными.

Несмотря на это, посмертная слава навсегда соединила их друг с другом. И хотя каждый из них вполне заслуживал бы отдельного церковного дня памяти, их память Церковь с самого начала праздновала в один и тот же день.

Со временем на Западе сложилось учение о Петре как первом епископе Рима, а Римские папы стали именовать себя его преемниками. Почитание апостола Петра выделилось там в особый культ. При этом в календаре Западной Церкви день памяти остается для двух апостолов общим.

Что же касается православной традиции, то в ней почитание Петра никогда не отделялось от почитания Павла. Об этом свидетельствует наличие множества Петропавловских храмов. В одной только Москве их семь: в Басманной слободе, у Яузских ворот, в Лефортове, в Тропареве, в Ясеневе, в Дубовке, при Главном военном госпитале имени Бурденко. При этом нет ни одного храма только в честь апостола Петра или только в честь апостола Павла.

Имена Петр и Павел были одними из самых распространенных на Руси. Когда император Петр I решил построить новую столицу, он назвал ее в честь своего небесного покровителя Санкт- Петербургом — градом святого Петра. Но началось строительство города с Петропавловской крепости и собора в честь апостолов Петра и Павла.

Настоящая книга содержит два биографических очерка, написанных на основе имеющихся исторических источников. Книга является сокращенным и упрощенным изложением двух ранее опубликованных монографий, посвященных каждому из апостолов. Сокращению подверглись, в частности, все ссылки на научную литературу, а также многочисленные исторические и богословские экскурсы, которыми изобиловали обе монографии.

Через биографии апостолов Петра и Павла мы соприкасаемся с самыми истоками бытия христианской Церкви, узнаем о том, как она делала свои первые шаги в окружении крайне враждебно настроенных по отношению к ней иудеев и язычников. И как миссия Церкви, начавшаяся с казни ее Основателя, стала превращаться в мощное победное шествие по городам и весям Римской империи благодаря подвигу и трудам учеников Христа.

Иларион (Алфеев), митр. – Апостолы Петр и Павел

М.: Издательский дом «Познание», 2024. — 432 с.: ил.

ISBN 978-5-6051817-1-2

Иларион (Алфеев), митр. – Апостолы Петр и Павел – Содержание

Предисловие

ЧАСТЬ I. АПОСТОЛ ПЕТР

1. Петр в Евангелиях Жизнь Петра до призвания на апостольское служение Первое призвание Второе призвание Третье призвание Избрание на апостольское служение Исцеление тещи Петра «Петр и бывшие с ним» Петр идет по воде Петр уточняет смысл слов Иисуса Петр уточняет адресата притчи Первое исповедание Второе исповедание Петр спорит с Иисусом Преображение Петр в эпизоде с богатым юношей Чудоостатире Сколько раз прощать? Иссохшая смоковница Приготовление к Тайной Вечере Омовение ног Петр, Иуда и «любимый ученик» на Тайной Вечере Предсказание Иисуса об отречении Петра Молитва в Гефсиманском саду Арест Иисуса Отречение Пустой гроб Явление воскресшего Иисуса Петру Встреча на море Тивериадском «Любишь ли ты Меня?»

2. Петр В Деяниях апостольских Община учеников после Вознесения Избрание Матфия Сошествие Святого Духа на апостолов Чудеса Петра. Исцеление хромого Тень Петра исцеляет людей Исцеление парализованного и воскрешение умершего Как жила первохристианская община? Симон-волхв и Симон Петр Первый арест Петра Второй арест Петра Третий арест Крещение сотника Корнилия Возвращение в Иерусалим Апостольский Собор в Иерусалиме

3. Петр в других источниках Петр в посланиях Павла Был ли Петр епископом Рима? Мученичество Петра Место захоронения Петра

4. Послания Петра Первое послание Петра Второе послание Петра



ЧАСТЬ II. АПОСТОЛ ПАВЕЛ