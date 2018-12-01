«Горе мне, если не благовествую», — говорит апостол Павел (1 Кор. 9,16). И эта максима относится к каждому священнику, а тем более к архиерею Божию.

Проповедь - важнейшая часть архиерейского служения, и недаром святители Христовой Церкви, как правило, были выдающимися проповедниками: Иоанн Златоуст и Григорий Богослов, Григорий Палама и Николай Сербский, митрополит Филарет (Дроздов) и Патриарх Тихон (Беллавин). В Древней Церкви проповедническое служение даже признавалось прерогативой епископов, которые могли в определенных случаях, при наличии достойных пресвитеров, делегировать им право благовестия.

В наши дни замечательный пример проповедничества являет Святейший Патриарх Кирилл, который как-то рассказывал, что избрал девизом своей жизни слова прокимна: «Благовестите день от дне спасение Бога нашего». Очевидно, что пример Предстоятеля Русской Церкви побуждает и все духовенство более усердно трудиться в этом направлении, выполняя завет Спасителя: «Проповедуйте Евангелие всей твари» (Мк. 16,15).

Этому примеру следует и ближайший помощник Святейшего Патриарха митрополит Волоколамский Иларион. Несмотря на обилие важнейших церковных послушаний, владыка Иларион не упускает возможности проповедовать всюду и в самых разных формах и форматах: будь то еженедельная телепередача, фильм о святых местах Православия, музыкальный концерт или традиционная богослужебная проповедь. Как раз к последнему, традиционному, виду проповеди относится и настоящий сборник.

Москва, Вена, Будапешт, римские катакомбы, Афон, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, Задонск — такова неполная география рождения этих проповедей. Это и приходские храмы, и монастырские соборы, и домовые университетские церкви. Время в книге строго подчинено православному календарю: год начинается с церковного новолетия (1/14 сентября), с праздника Рождества Пресвятой Богородицы, а заканчивается днем Усекновения главы Иоанна Предтечи. Действительно, сентябрь представляется естественным началом нового сезона (что особенно очевидно, например, для учебных заведений), гораздо более естественным, чем середина зимы, поэтому церковная традиция сохраняет этот важный смысл.

Таков хронотоп книги, говоря литературоведческим языком. Теперь о содержании.

В сборник включены проповеди на самые разные праздники: и двунадесятые, и великие, и дни памяти святых, как, например, преподобного Варлаама Хутынского, или святителя Филофея Коккина, или священномученика Серафима (Чичагова). На некоторые праздники приведены сразу несколько проповедей разных лет.

Любой священник знает, как сложно, если ты проповедуешь каждый год в одни и те же дни, не повторять затверженные формулы, а найти новый поворот мысли, увидеть новую глубину в привычном, суметь зажечь людские сердца вечной молодостью и силой евангельских слов. И владыке Илариону это удается, он не повторяется в своих гомилиях.

Митрополит Иларион - Алфеев - Проповеди - Том 1 – Праздники М.: ИД «Познание», СТСЛ, 2017. — 432 с. ISBN 978-5-990881-9-9 Митрополит Иларион - Алфеев - Проповеди - Том 1 – Праздники - Содержание «Горе мне, если не благовествую» - Предисловие

Проповеди

«Се, раба Господня»

«Благословенна Ты в женах»

«Поклонюся ко храму святому Твоему»

Знамение победы над смертью

«Я жажду этой смерти»

«Дабы всякий, верующий в Него, не погиб»

«Вам дано не только веровать в Него, но и страдать за Него»

«Крест — хранитель всея вселенныя, Крест — красота Церкве»

О единстве православных христиан

Любовь, побеждающая мир

«Друг друга тяготы носите»

Сораспятие Христу

«Единеми усты и единем сердцем»

«Покрый нас от всякого зла честным Твоим омофором»

«И слышал неизреченные глаголы»

«Милосердия двери отверзи нам, Благословенная Богородице»

О единой святой, соборной и апостольской Церкви

Единство Церквей-сестер

Учитель обожения

Испытание нашей веры

«СоздателюТвоему Плоть заимодавшая»

«Плоды добрые»

Жить со Христом

«Блажени есте, егда поносят вам и ижденут»

Два образа святости

Споспешники нашего спасения

«Слава Богу за все»

«Господи, покажи нам Отца»

Апостольская проповедь

«Следуй за Мной»

Миссия апостольская

«Едино просих от Господа, то взыщу, еже жити ми в дому Господни вся дни живота моего»

«Господи, даждь ми слезы и память смертную»

«Не в силе Бог, а в правде»

Уневестившая себя Небесному Жениху

Вера, которую не сломили никакие гонения

Первый просветитель земли Русской

Митрополит Иларион - Алфеев - Проповеди - Том 2 – Воскресные дни М.: ИД «Познание», СТСЛ, 2017. — 332 с. ISBN 978-5-9908681-2-0 Митрополит Иларион - Алфеев - Проповеди - Том 2 – Воскресные дни - Содержание «Верую, хотя и не вижу»

«Воскресение Христово видевше»

Глубины церковной жизни

«Господь мой и Бог мой!»

Церковь являет человеку смысл его жизни

Любовью и верностью Богу женщины хранили Церковь

Не иссякает служение мироносиц

«Ищу человека»

Господь — Целитель душ и телес

О чудесах и чудотворцах

У Господа есть замысел о каждом из нас

Врата в Царствие Божие открываются в Евхаристии

И малый храм вмещает величие Божие

Слава Божия явлена на каждом человеке

Земная жизнь — время делания

О духовной слепоте и прозрении

О сотворенном и нетварном свете

Мы призваны к благовестию Истины

«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его»

С молитвой о духовном единстве Святой Руси

«Светильник для тела есть око»

Кому мы посвящаем жизнь?

«Вера есть осуществление ожидаемого»

О добродетели послушания

О хранении от темных сил

О духовной расслабленности

«Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных»

«По вере вашей да будет вам»

«Резервация» для здоровых