Алфеев, митрополит Иларион - Пятикнижие Моисеево - Христианское прочтение

Библия — самая читаемая книга на земле. Ни одна другая книга не оказала такого влияния на человеческую нравственность и культуру. Сюжеты из Библии вдохновляли проповедников, писателей, поэтов, художников, композиторов, скульпторов, философов на протяжении веков. Образы библейских героев на слуху у верующих и неверующих, изречения из Библии стали пословицами, библейские истории хранятся в памяти поколений, их изучают взрослые и дети. И в то же время, Библия полна загадок. С самых первых страниц она поражает читателя обилием смыслов, возможных толкований, вопросов, остающихся без ответа, противоречий, кажущихся неразрешимыми. Иногда она вдохновляет, иногда шокирует, иногда захватывает, иногда заставляет скучать.

Наши предки читали Библию по-славянски. Полный русский перевод Библии, одобренный Русской Церковью, вышел только в 1876 году. Он называется Синодальным, потому что был сделан под наблюдением Святейшего Синода — высшего органа церковного управления. Имеются и другие переводы, однако они не получили общецерковного одобрения и по качеству уступают Синодальному. В настоящей книге цитаты из Библии даны именно в этом переводе.

Для христиан Библия является Священным Писанием. Она богодухновенна, то есть написана под воздействием Святого Духа. Это не означает, что авторы библейских книг писали в состоянии транса или под гипнозом. Они были людьми и записывали то, что видели и слышали. Но не случайно Библия называется словом Божиим. Через авторов библейских книг Бог передавал людям то, что хотел им сказать.

Термин «Библия» происходит от греческого слова, означающего «книги». Это не одна книга, а много книг, собранных под одной обложкой. Библия делится на две неравные части: Ветхий Завет и Новый Завет. Ветхий Завет является общей основой для иудаизма, христианства и ислама — трех авраамических религий. Иудеи и христиане читают один и тот же текст Ветхого Завета, только у иудеев он называется по-другому, и переводы используются другие. Священная книга мусульман Коран тоже в значительной степени основана на преданиях, отраженных в Библии.

В православной традиции Библия включает в себя 77 книг: 50 ветхозаветных и 27 новозаветных. Среди ветхозаветных 39 книг именуются каноническими, остальные — неканоническими. Неканонические книги названы так потому, что они или изначально были написаны по-гречески, или сохранились только в переводах и не вошли в иудейский канон. Протестантскими конфессиями неканонические книги Библии не признаются, поэтому они печатаются не во всех изданиях Библии. Католики называют эти книги «второканоническими», то есть как бы вторичными по отношению к каноническим. В современной православной традиции неканонические книги Ветхого Завета считаются назидательными, но не богодухновенными. Однако отношение отцов Древней Церкви к ним было иным: они вообще не делали различия между каноническими и неканоническими книгами и цитировали последние наряду с первыми в качестве не менее авторитетного источника. Более того, некоторые неканонические книги читаются за православным богослужением, а это значит, что фактически Церковь признает их богодухновенность.

Канонические книги Ветхого Завета были написаны в дохристианскую эру, главным образом на еврейском языке. Однако тот еврейский текст, который считается нормативным в современном иудаизме, получил окончательное оформление лишь во второй половине первого тысячелетия по Р. Х. в результате работы группы «масоретов» (от слова масора — «традиция») — еврейских ученых, которые фиксировали традиционное произношение и расставляли диакритические знаки для обозначения гласных (изначальный еврейский текст содержал только согласные буквы, что вело к многочисленным разночтениям). Этот вариант текста называется «масоретским».

Между тем, греческий перевод Ветхого Завета, известный как Септуагинта (перевод Семидесяти толковников), был сделан в III веке до Р. Х. и отражает значительно более раннюю редакцию изначального текста. Этим обусловлен тот факт, что в русском Синодальном переводе Ветхого Завета учитываются и те варианты текста, которые сохранились в Септуагинте. По мысли святителя Филарета Московского, под руководством которого осуществлялся Синодальный перевод, греческий текст Ветхого Завета имеет догматическое достоинство, равное еврейскому оригиналу, а в некоторых случаях даже возвышающее его над тем видом еврейского текста, который стал общепринятым в иудаизме. Кроме того, этот текст имеет «охранительное» значение, ставя преграду ошибочным толкованиям спорных мест.

Настоящая книга посвящена первым пяти книгам Библии, известным под общим названием Пятикнижия Моисеева. В иудейской традиции это собрание книг называется Тора (букв. «закон», «учение»). Согласно традиционному взгляду, автором Пятикнижия является еврейский вождь и законодатель Моисей, живший в XV веке до Рождества Христова. Однако современная библейская текстологическая критика выделяет в Пятикнижии разные стилистические пласты и предлагает различные гипотезы относительно авторства его разделов. Моисей не присутствует в качестве героя только в Книге Бытия, в остальных книгах он является главным действующим лицом.

Книга Бытия открывается повествованием о сотворении мира и человека. Затем рассказывается о грехопадении первых людей — Адама и Евы. Далее повествуется о том, как грех стал умножаться на земле и как Бог обновил землю через всемирный потоп, от которого спасся только Ной со своим семейством. Затем рассказывается о родоначальнике еврейского народа Аврааме и о его потомках — Исааке, Иакове и двенадцати сыновьях Иакова. Переселением сыновей Иакова в Египет завершается Книга Бытия.

Книга Исход описывает период времени от порабощения израильского народа египетским фараоном до первого месяца второго года после исхода израильского народа из земли Египетской. В книге рассказывается о том, как Моисей был воспитан при дворе фараона. Когда он вырос, он решил вывести свой народ из рабства, но фараон противился этому. Тогда Бог наслал на египетскую землю десять казней. После этого народ выдвинулся в землю обетованную и прошел по дну моря, а вода стояла стеной по правую и левую руку. Когда же фараон со своим войском ринулся туда же, воды сомкнулись, и войско утонуло. В память об этом был установлен праздник пасхи. В Книге Исход содержатся десять заповедей, которые дал Бог через Моисея израильскому народу. Книга включает также другие законы и постановления.