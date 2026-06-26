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Алфеев (митрополит Иларион) - Сияние славы

Алфеев (митрополит Иларион) - Сияние славы
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, ORTHODOXY, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology

Послание к Евреям справедливо считается самой загадочной книгой Нового Завета. Церковь приписывает ее апостолу Павлу, но наука оспаривает его авторство. Жанр сочинения непонятен. Нельзя точно сказать, откуда и куда оно было послано, кто были его адресаты. Язык послания сложен для понимания; многие фразы и слова допускают различные толкования. В то же время это один из самых оригинальных и глубоких текстов Нового Завета, в котором развивается возвышенная и неповторимая христология.

Цель книги — помочь современному православному читателю лучше понять этот сложный, но очень увлекательный богословский текст, насыщенный ссылками на Ветхий Завет. Книга содержит подробное, детальное и последовательное толкование на Послание к Евреям и будет интересна всякому, кто хочет глубже понять Библию и расширить свои знания в области богословия.

Иларион Алфеев – Сияние славы – Толкование на Послание к Евреям

Иларион (Алфеев), митр. Сияние славы. Толкование на Послание к Евреям. – М.: Издательский дом «Познание», 2026. – 832 с.: ил.
ISBN 978-5-6053927-5-0

Иларион Алфеев – Сияние славы – Содержание

  • Предисловие

  • Введение

    • Автор

    • Время и место написания

    • Адресаты

    • Жанр

    • Структура

    • Литературные особенности

    • Библейские и внебиблейские источники

    • Переосмысление Ветхого Завета

  • Глава 1. Сияние славы

    • Бог говорит

    • Сияние славы и образ ипостаси

    • Сын Божий выше Ангелов

    • Бог помазывает Бога

    • Ангелы — служебные духи

  • Глава 2. Вождь спасения

  • Глава 3. Христос и Моисей

  • Глава 4. Покой Божий

  • Глава 5. Виновник спасения вечного

  • Глава 6. Между гибелью и спасением

  • Глава 7. Первосвященник по чину Мелхиседека

  • Глава 8. Образы и тени

  • Глава 9. Скиния

  • Глава 10. Жертва

  • Глава 11. Вера

  • Глава 12. Царство непоколебимое

  • Глава 13. Иисус

  • Заключение

  • Библиография

  • Указатель цитат из Священного Писания

  • Список иллюстраций

Views 55
Rating 5.0 / 5
Added 26.06.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (5)

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