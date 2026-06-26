Алфеев (митрополит Иларион) - Сияние славы
Послание к Евреям справедливо считается самой загадочной книгой Нового Завета. Церковь приписывает ее апостолу Павлу, но наука оспаривает его авторство. Жанр сочинения непонятен. Нельзя точно сказать, откуда и куда оно было послано, кто были его адресаты. Язык послания сложен для понимания; многие фразы и слова допускают различные толкования. В то же время это один из самых оригинальных и глубоких текстов Нового Завета, в котором развивается возвышенная и неповторимая христология.
Цель книги — помочь современному православному читателю лучше понять этот сложный, но очень увлекательный богословский текст, насыщенный ссылками на Ветхий Завет. Книга содержит подробное, детальное и последовательное толкование на Послание к Евреям и будет интересна всякому, кто хочет глубже понять Библию и расширить свои знания в области богословия.
Иларион Алфеев – Сияние славы – Толкование на Послание к Евреям
Иларион (Алфеев), митр. Сияние славы. Толкование на Послание к Евреям. – М.: Издательский дом «Познание», 2026. – 832 с.: ил.
ISBN 978-5-6053927-5-0
Иларион Алфеев – Сияние славы – Содержание
Предисловие
Введение
Автор
Время и место написания
Адресаты
Жанр
Структура
Литературные особенности
Библейские и внебиблейские источники
Переосмысление Ветхого Завета
Глава 1. Сияние славы
Бог говорит
Сияние славы и образ ипостаси
Сын Божий выше Ангелов
Бог помазывает Бога
Ангелы — служебные духи
Глава 2. Вождь спасения
Глава 3. Христос и Моисей
Глава 4. Покой Божий
Глава 5. Виновник спасения вечного
Глава 6. Между гибелью и спасением
Глава 7. Первосвященник по чину Мелхиседека
Глава 8. Образы и тени
Глава 9. Скиния
Глава 10. Жертва
Глава 11. Вера
Глава 12. Царство непоколебимое
Глава 13. Иисус
Заключение
Библиография
Указатель цитат из Священного Писания
Список иллюстраций
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