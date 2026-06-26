Алфеев (митрополит Иларион) - Сияние славы

Послание к Евреям справедливо считается самой загадочной книгой Нового Завета. Церковь приписывает ее апостолу Павлу, но наука оспаривает его авторство. Жанр сочинения непонятен. Нельзя точно сказать, откуда и куда оно было послано, кто были его адресаты. Язык послания сложен для понимания; многие фразы и слова допускают различные толкования. В то же время это один из самых оригинальных и глубоких текстов Нового Завета, в котором развивается возвышенная и неповторимая христология.

Цель книги — помочь современному православному читателю лучше понять этот сложный, но очень увлекательный богословский текст, насыщенный ссылками на Ветхий Завет. Книга содержит подробное, детальное и последовательное толкование на Послание к Евреям и будет интересна всякому, кто хочет глубже понять Библию и расширить свои знания в области богословия.

Иларион Алфеев – Сияние славы – Толкование на Послание к Евреям

Иларион (Алфеев), митр. Сияние славы. Толкование на Послание к Евреям. – М.: Издательский дом «Познание», 2026. – 832 с.: ил.

ISBN 978-5-6053927-5-0

Иларион Алфеев – Сияние славы – Содержание