Бога не видел никто никогда» (Ин. 1:18). Эти слова произнес не атеист. Они из Евангелия. Христиане не только не отрицают, что Бога никто не видел, но и прямо утверждают это. А почему Его никто не видел? По очень простой причине: Он невидим. И это один из основополагающих догматов христианства. Но разве то, что мы не видим, не может в реальности существовать? Мы не видим в человеке душу, но ведь она у него есть. И ум мы не видим.

Один известный хирург, ставший православным епископом, а ныне прославленный в лике святых, говорил: «Мне приходилось делать много oпeраций на черепе, и когда я его вскрывал, я не видел там ума». Есть мир видимый, материальный, а есть мир невидимый, нематериальный. В невидимом мире существует душа, ум, память, чувства, переживания. Бог тоже существует в невидимом мире. Откуда мы узнаём, что у человека есть ум? Из того, что он говорит и делает. Откуда узнаём, что у него есть душа? Из того, как она себя проявляет. То есть мы узнаём о наличии того, что невидимо, из его видимых проявлений. Точно так же мы узнаём о Боге — по тому, как Он являет Себя в видимом мире.

Митрополит Иларион (Алфеев) - Неудобные вопросы о религии и Церкви

М.: Издательский дом «Познание», 2020. 304 с.

ISBN 978-5-906960-94-8

Митрополит Иларион (Алфеев) - Неудобные вопросы о религии и Церкви - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА I О БОГЕ, РЕЛИГИИ И ЦЕРКВИ

ГЛАВА II О ХРИСТЕ И ХРИСТИАНСТВЕ

ГЛАВА III ЦЕРКОВЬ И СОВРЕМЕННОСТЬ

ГЛАВА IV О БОГОСЛУЖЕНИИ, ЦЕРКОВНОМ БЫТЕ, ОБРЯДАХ И ОБЫЧАЯХ

ГЛАВА V ЦЕРКОВЬ И ПОЛИТИКА

ГЛАВА VI ОБ АРХИЕРЕЯХ, СВЯЩЕННИКАХ, МОНАХАХ И ЦЕРКОВНЫХ СТАРУШКАХ

Митрополит Иларион (Алфеев) - Неудобные вопросы о религии и Церкви - Введение

В эту книгу я собрал ответы на сто самых «неудобных» вопросов о Боге, религии, Церкви и ее служителях. Эти вопросы звучат в информационном пространстве, а иной раз возникают в частных беседах. В первом разделе книги собраны общие вопросы, касающиеся веры в Бога, религии, Церкви. Во втором разделе рассмотрены темы, касающиеся Иисуса Христа и христианства. Третий раздел посвящен тому, как Церковь реагирует на вызовы современности, в том числе ее позиции по вопросам биоэтики. В четвертом разделе речь идет об особенностях православного богослужения, церковного быта, различных обрядах и обычаях, не всегда понятных, а иной раз и вызывающих недоумение. Пятый посвящен злободневной теме «Церковь и политика». Наконец, в шестом разделе собраны вопросы, относящиеся к образу жизни и быту Патриарха, епископов, священников и монахов. Отвечая на все эти вопросы, я стараюсь последовательно развенчать стереотипы и домыслы, которые используются против религии и Церкви, — причем не только ее сознательными противниками, но и вполне благонамеренными людьми. Но моя книга — не для тех, кто борется против Церкви. Их я не рассчитываю в чем-либо переубедить. Она для тех, кто становится жертвой их пропаганды.

А в еще большей степени она для тех, кто искренне задает вопросы. Кто пришел в Церковь, но встретил не то, что ожидал. Кому в храме нагрубили, и он ушел с обидой. Кому непонятно церковное вероучение или богослужение. Кто считает, что в Церкви слова расходятся с делами. Кто не имеет доверия к священнослужителям или потерял его. Кто считает Церковь несовременной и отставшей от жизни. На многие вопросы, вошедшие в эту книгу, я отвечал в телевизионной передаче «Церковь и мир», которую веду много лет на телеканале «Россия-24». Некоторые ответы повторяют то, что было сказано в других моих книгах. Надеюсь, что, собранные под одной обложкой, эти ответы помогут читателям не только самим укрепиться в вере в Бога и доверии к Православной Церкви, но и другим отвечать, по слову апостола Петра: «Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением» (1 Пет. 3:15).

Митрополит Волоколамский Иларион