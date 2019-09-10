Парадокс всех четырех Евангелий заключается в том, что «Евангелие Иисуса Христа, Сына Божия» (Мф. 1:1) начинается не с проповеди Иисуса Христа, а с проповеди другого лица. И формула, с которой Иисус начал Свою миссию, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф. 4:17), принадлежит не Иисусу. Ее автор — Иоанн Креститель (Мф. 3:2), или Предтеча, с каким прозвищем он вошел в историю Церкви. Иоанн — один из немногих героев Нового Завета, о котором мы имеем «свидетельство от внешних» (1 Тим. 3:7), служащее дополнительным подтверждением его историчности.

История Иоанна Предтечи достаточно подробно изложена в Евангелиях. О его рождении от священника Захарии и жены его Елисаветы повествует Лука (Лк. 1:5-25; 57-80). О его заточении в темницу и казни по приказу Ирода рассказывают три евангелиста-синоптика (Мф. 14:1-12; Мк. 6:14-29; Лк. 3:19-20; 9:9). Их сведения в целом соответствуют свидетельству Иосифа Флавия и дают некоторые дополнительные подробности.

Митрополит Иларион (Алфеев) - Последний пророк и первый апостол. Что мы знаем об Иоанне Крестителе?

М.: Издательский дом «Познание», 2019. 96 с.: 20 ил.

ISBN 978-5-906960-74-0

Митрополит Иларион (Алфеев) - Последний пророк и первый апостол. Что мы знаем об Иоанне Крестителе? - Оглавление

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. РОЖДЕНИЕ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

2. ПАРАЛЛЕЛИЗМ ПОВЕСТВОВАНИЙ ОБ ИИСУСЕ ХРИСТЕ И ИОАННЕ КРЕСТИТЕЛЕ

3. «ЯВИЛСЯ ИОАНН, КРЕСТЯ В ПУСТЫНЕ»

4. КРЕЩЕНИЕ ИИСУСА

5. ИИСУС И КРЕЩЕНИЕ

6. ИСУС И ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ «ВОТ АГНЕЦ БОЖИЙ»

Митрополит Иларион (Алфеев) - Последний пророк и первый апостол. Что мы знаем об Иоанне Крестителе? - Заключение «Вот Агнец Божий»

Все четыре Евангелия уделяют большое внимание Иоанну Крестителю как пророку, чья проповедь непосредственно предшествовала проповеди Иисуса. Марк начинает свое Евангелие с рассказа об Иоанне Крестителе. У Матфея рассказ о проповеди Крестителя следует сразу же за первыми двумя главами, посвященными рождению и детству Иисуса. Лука начинает свое Евангелие с рождения Крестителя и затем в течение первых двух глав излагает биографии Крестителя и Иисуса параллельно. Рассказ о рождении и детских годах Иисуса у Луки как бы вправлен в рассказ о рождении и детстве Крестителя. Все три синоптика описывают Крещение Иисуса от Иоанна в Иордане как событие, с которого началось общественное служение Иисуса. В Евангелии от Иоанна описание Крещения отсутствует, однако Иоанн Креститель появляется уже в 6-м стихе 1-й главы. Пролог четвертого Евангелия содержит два вкрапления, касающихся Иоанна.

Швейцарский протестантский теолог О. Кульман видит во всем четвертом Евангелии, и особенно в его прологе, полемику с теми последователями Иоанна Крестителя, которые не признали Иисуса Мессией. Ученый полагает, что некоторые из них со временем влились в секту мандеев, считавших, что Иоанн Креститель пришел до Иисуса и, следовательно, должен бьггь выше Него. Якобы против этого понимания и направлены два вкрапления, посвященные Иоанну, в тексте пролога. Гипотеза о том, что Евангелие от Иоанна содержит полемику с мандеизмом, в свое время активно обсуждалась в научной литературе. К настоящему времени она практически единодушно отвергнута научным сообществом. Связь между учениками Иоанна Крестителя и мандеями тоже не установлена.

Тем не менее четвертое Евангелие по-видимому отражает некую подспудную полемику с учениками Иоанна Крестителя. Она выражается, во-первых, в настойчивости, с которой его автор утверждает, что Креститель «не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о Свете» (Ин. 1:8); во-вторых, в рассказе о том, как два ученика Крестителя последовали за Иисусом и стали Его учениками (Ин. 1:35-39); в-третьих, в упоминании о том, что Иисус, придя с учениками в землю Иудейскую, «там жил с ними и крестил», тогда как «Иоанн также крестил в Еноне, близ Салима, потому что там было много воды; и приходили туда и крестились» (Ин. 3:22-23); в-четвертых, в повествовании о том, как ученики Крестителя пожаловались своему учителю: «Равви! Тот, Который был с тобою при Иордане и о Котором ты свидетельствовал, вот Он крестит, и все идут к Нему»; на что Креститель ответил: «Ему должно расти, а мне умаляться» (Ин. 3:26-30); в-пятых, наконец, в словах: «Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухе, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, — хотя Сам Иисус не крестил, а ученики Его, — то оставил Иудею и пошел опять в Галилею» (Ин. 4:1-3). Рядом ученых было выдвинуто предположение о том, что в одной из первоначальных редакций Евангелие от Иоанна начиналось со слов «Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн». Лишь на этапе последующей редакции, после того как пролог (гимн) был добавлен к началу Евангелия, эти слова сместились туда, где они находятся в настоящее время.