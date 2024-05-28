В этой книге собраны повествования о людях, живших в разное время и в разных обстоятельствах. Читатель приглашается в путешествие по странам и эпохам, но главное – получает возможность заглянуть во внутренний мир этих столь необычных и столь не похожих друг на друга людей. В книгу вошло восемь рассказов и два очерка. Под рассказом в данном случае понимается произведение, основанное на реальных событиях, но содержащее отдельные элементы художественного вымысла. Под очерком – повествование, имеющее строго документальный характер. Использованные автором источники указаны в комментариях в конце книги. В основе рассказа «Последний день приговоренного к смерти» лежит история священника Константина Любомудрова, расстрелянного в 1937 году. Материалом послужили скудные документальные сведения, сохранившиеся об этом новомученике Русской Церкви, в том числе протоколы его допросов. В двух последующих повествованиях воспроизведены эпизоды из жизни преподобного Гавриила (Ургебадзе). Рассказ «Тайна семи звезд» посвящен его детству, когда он двенадцатилетним мальчиком ушел из дома и скитался по монастырям Грузии. Действие рассказа «Портрет» начинается в 1965 году в Тбилиси, где во время первомайской демонстрации он сжег гигантский портрет Ленина.

Сюжет рассказа «Четвертая Пасха» основан на реальной истории алтарника одного из московских храмов. Однако действие перенесено в другую эпоху, обстоятельства жизни главного героя изменены. Любые совпадения персонажей рассказа с реальными лицами являются случайными. Действие рассказа «Иконник» происходит в середине 1980-х годов, когда в Псково-Печерском монастыре трудился один из замечательных современных иконописцев. Имена героев изменены во избежание совпадений с реальными лицами. Рассказ «Инок» посвящен одному из выдающихся представителей русского зарубежья – архимандриту Киприану (Керну). Действие разворачивается в 1942 году в оккупированном немцами Париже, где продолжает функционировать созданный русскими эмигрантами Свято-Сергиевский православный богословский институт. Рассказ «Царь» посвящен необычной судьбе болгарского монарха Симеона II, который, лишившись трона в 1946 году, пятьдесят пять лет спустя занял в своей стране кресло премьер-министра. В этом качестве он внес решающий вклад в преодоление раскола в Болгарской Церкви.

Очерк «Крест и топор» посвящен судьбе священника Тихона Шаламова – отца известного писателя, автора «Колымских рассказов». Мы попадаем сначала в дореволюционную Россию, потом на Аляску, затем оказываемся в России трех революций и, наконец, в советской России, где набирает обороты маховик гонений на Церковь. Очерк «Афонская смута» повествует о событиях, развернувшихся в 1913 году на Афоне. Эти события, хотя и происходили в монастырях, по драматизму и накалу страстей напоминают детектив или приключенческий роман. В результате напряженных споров, сопровождавшихся драками и потасовками, бунтом и осадой, около тысячи русских монахов были изгнаны со Святой Горы при помощи водометных пушек за сочувствие учению, объявленному ересью. Книга завершается рассказом «На пороге бессмертия». В его основе – свидетельства современников о последних днях земной жизни Достоевского. Кончина великого писателя была подлинно христианской, непостыдной, мирной, но ей предшествовала жизнь, наполненная тяжелыми испытаниями.

Митрополит Иларион Алфеев - Тайна семи звезд

Москва, Торговый Дом "Познание", 2022

ISBN 978-5-6044875-4-9

Митрополит Иларион Алфеев - Тайна семи звезд - Содержание

Предисловие

Последний день приговоренного к смерти

Тайна семи звезд

Портрет

Четвертая Пасха

Иконник

Инок

Царь

Крест и топор

Афонская смута

На пороге бессмертия

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