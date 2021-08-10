В Евангелии от Матфея Нагорная проповедь занимает особое место. она следует за рассказом о выходе Иисуса на служение, предшествуя повествованиям о его чудесах и притчах. Cамо ее местоположение в этом евангелии и во всем корпусе Четвероевангелия заставляет видеть в ней своего рода духовно-нравственную программу, которая получает дальнейшее раскрытие на страницах нового завета. Нагорная проповедь — самая длинная из всех речей Иисуса, содержащихся в синоптических евангелиях. Это также заставляет выделить ее из прочего дидактического материала как поучение, имеющее самостоятельную значимость. в то же время, нагорную проповедь невозможно рассматривать изолированно от евангелия от Матфея в целом, от других книг нового завета, а также от ветхозаветных нравственных установлений, с которыми она имеет прямую связь. Кроме того, ее не следует рассматривать в отрыве от последующей церковной традиции, в которой она имеет богатую историю толкования и практического применения.

Напротив, последующая христианская традиция стала той питательной средой, в которой ростки, брошенные Иисусом, дали обильные всходы. Уже первые поколения христиан, включая апостола павла и авторов новозаветных соборных посланий во второй половине I в., а также «мужей апостольских» во II в., занимались систематическим истолкованием духовно-нравственного учения Иисуса. Эта работа была продолжена отцами Церкви III, IV и последующих веков. Их толкования и сегодня служат серьезным подспорьем для всякого, кто желает понять, как нагорная проповедь может быть воплощена в жизнь в общине последователей Иисуса, воспринимающих его учение не как отвлеченное морализирование или недостижимый идеал, а как руководство к действию.

Митрополит Иларион (Алфеев) - Заповеди блаженства

М.: Издательский дом «познание», 2019. 104 с.: 15 ил.

ISBN 978-5-906960-82-5

Митрополит Иларион (Алфеев) - Заповеди блаженства - Оглавление

Предисловие

1 Композиция и структура нагорной проповеди

2 «Взошел на гору»

3 Кому адресована нагорная проповедь ?

4 Интерпретация нагорной проповеди

5 Заповеди блаженства

6 «Блаженны нищие духом»

7 «Блаженны плачущие»

8 «Блаженны кроткие»

9 «Блаженны алчущие и жаждущие правды»

10 «Блаженны милостивые»

11 «Блаженны чистые сердцем»

12 «Блаженны миротворцы»

13 О гонениях на христиан

Заключение