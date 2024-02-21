Валерия Алфеева - Священный Патмос

Известна история о святом Антонии Великом, который человеку, удивившемуся, как преподобный живет без книг, ответил, что он в книге природы читает слова Божии. Созерцание начинается не с видений, а со способности всматриваться в то, что тебя окружает. Приглашение к этому созерцанию — слова псалмов, самых читаемых текстов Библии (в православном богослужении Псалтирь полностью прочитывается за неделю, а во время Великого поста — дважды в неделю). «День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание» (Пс. 18:3) — это не метафора, а достоверное переживание созерцающего. «Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, все звезды света. <…> Хвалите Господа от земли, великие рыбы и все бездны, огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово Его, горы и все холмы, дерева плодоносные и все кедры, звери и всякий скот, пресмыкающиеся и птицы крылатые» (Пс. 148:3, 7–10). Увидеть пресмыкающихся и звезды частью одного хора — это ли не откровение, не весть о присутствии Божественной славы, недоступная обыденному взгляду?

Такое созерцание подобно сокровищам, разбросанным по земле, ведь оно возможно в любом месте, но доступно только тем, кто ищет бескорыстно. Увидеть в том, что нас окружает, не то, чем хочется обладать, не то, что полезно или бесполезно, красиво или некрасиво, даже не то, что наводит нас на благочестивые мысли, — увидеть мир, внемлющий своему Творцу, и не прибавлять ничего от себя. Увидеть весь мир заново, увидеть его новым — и изумиться, и в изумлении различить глас хвалы. Писатели, поэты, художники знакомы с усилием, приводящим к бескорыстному взгляду. Не всякое произведение искусства ставит себе такую цель — но искусство обладает силой напомнить: показать человеку, сколько ему дано.

Мы начали с бескорыстия — и пришли к «ему дано». Получить мир не как данность, а как подарок — это дает бескорыстный взгляд. Именно здесь снимается напряжение между заповедью, данной первым людям: «обладать» землею и «владычествововать» всеми животными (Быт. 1:28), — и изумленным перечислением псалма, где люди, животные, звезды, ангелы, воґды — равные участники хвалы. Отцы Церкви спорили о том, что считать образом Божиим в человеке; или не спорили, заостряли внимание на разных явлениях этой тайны. Кто-то видел образ в творческой силе человека, кто-то — в его власти, кто-то — в соединении в нем двух миров, духовного и материального, так что человек может стать свидетелем для обоих.

Валерия Алфеева - Священный Патмос

М.: Издательский дом «Познание», 2023, 400 с.: ил.

ISBN 978-5-6044878-5-3

Валерия Алфеева - Священный Патмос - Содержание

I. Священный Патмос

Очертания монастырей в пейзаже

Пещера Апокалипсиса

Скит на берегу залива

Строки из свитка истории

Благословенная роща

Первая встреча с патмосским монахом

Церковь над обрывом

Продолжение Пасхи

II. У Мамврийского дуба

Долгий путь в Хеврон

Русский странноприимный дом

Всенощная и Литургия в Хевронском храме

Гробница Авраама

III. Великая лавра Саввы Освященного