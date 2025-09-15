Ферреро Бруно - Замок щастя

Позитивним аспектом шкільних оцінок є те, що вони формують самоповагу, яка в дітей легко може коливатися від максимальних балів до мінімальних. У снах усе дається просто й без зусиль. Натомість у реальному житті для того, щоб чогось навчитися, треба чимало часу присвятити новому матеріалу й повторенню вивченого, вміти зосереджувати увагу, що вимагає певних зусиль. Сучасні діти мають проблеми з витривалістю, пасивні. У своїх мріях вони готові на якнайбільші самопожертви, але насправді не можуть примусити себе хоча б годину присвятити ретельному навчанню. їхня повага до себе одночасно є дуже великою й надзвичайно малою: почуваються готовими до всього й водночас ні на що не здатні. Вони - банкрути. А вину за всі свої невдачі зазвичай приписують "лихій долі".

Школа дає дітям змогу певним чином вивчати дійсність. Вони усвідомлюють, що неможливо водночас і мати торт, і з'їсти його. Треба навчитися вибирати одну з двох можливостей, зважуючи вигоди й втрати. Це чи не найголовніший досвід, який знадобиться в житті, адже він змушує відмовитися від фантастичних ідей, типових для періоду дитинства, завдяки яким дитині здається, що можна безконечно отримувати щораз нові шматки торта, постійно черпати вигоду, незважаючи на реальні факти.

Немає такої дитини, яка не хотіла б сонячного дня вийти надвір і побавитися, замість того, щоб сидіти над книжками. І в цьому немає нічого поганого, поки дитина не усвідомлює наслідків такого вибору. Що ліпше: чи, згідно зі своїм бажанням, піти гуляти, ризикуючи наступного дня одержати незадовільну оцінку, чи, відмовившись від розваг, добре підготуватися до завтрашніх уроків і впевнено почуватися в школі. Важливо, щоб вихователь розказував дітям, що дійсність ставить перед нами вибір і що неможливо одночасно користати з двох речей. Це коливання між отриманням приємності й виконанням обов'язків, між пасивною безпорадністю й активною працею становить зміст усього життя. Щоб порозмовляти про це з дітьми, можна використати нижченаведене оповідання.

Ферреро Бруно - Замок щастя

Пер. Т. Різун

Львів: Свічадо, 2010, 160 с.

серія "Притчі та оповідання"

ISBN 978-966-395-390-8

Ферреро Бруно - Замок щастя - Зміст

Успіх вимагає зусиль

1. ЗАМОК ЩАСТЯ

Різдвяне слідство

2. ХТО ВКРАВ МАЛЕНЬКОГО ІСУСА?

Різдво - відвага любові

3. ЧОМУ ЗАДЗВОНИЛИ ДЗВОНИ?

Різдво - свято ніжності

4. МАЛЕНЬКА

Великий піст: закон щастя

5. ЩАСТЯ, ЯКЕ ПРИЙШЛО ПІЗНІШЕ

6. ЧОМУ НА СВШ ІСНУЮТЬ ПУСТЕЛІ?

Деспотичні сили

7. ТРОЄ СУМНИХ КОРОЛІВ

Спокуса

8. ЧЕРЕПАШАЧИЙ САД

Сумління

9. ЗОЛОТА КУЛЬКА

Любов великодупша й жертовна

10. РУСАЛОНЬКА

Важливим є те, що всередині

11. КРАСУНЯ І ЧУДОВИСЬКО

Сіячі миру

12. КОРОЛЕВА БДЖІЛ

Час - це чудесний дар

13. ЗАВЖДИ НЕЗАДОВОЛЕНИЙ ХЛОПЕЦЬ

Погані звички

14. ПТАХИ БГАРАНДА

15. СПРИТНА МАВПОЧКА

Таїнство примирення

16. МІСТО, В ЯКОМУ РЕМОНТУЮТЬ ЛЮДЕЙ 103

17. ТРИ МОТУЗКИ (СОН О. БОСКО)

Світло світу

18. ДОРОГА ДО СВІТЛА

Цивілізація любові

19. МІСТО КВІТІВ

Ризик віри в Бога

20. ГЕНЕРАЛ ГЕДЕОН

Відповідь на вірність Бога

21. ОСЛИЦЯ ВАЛААМА

Планування майбутнього

22. ЧЕСТОЛЮБНИЙ КАМЕНЯР

Дар для Марії

23. ФОКУСНИК БОГОМАТЕРІ

Богородиця - Мати християн

24. СОЛДАТ ПЕТРО

25. ЗОЛОТІ ЧЕРЕВИЧКИ

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