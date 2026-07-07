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Скиперских - «Замкнутые вселенные» сопротивления

Скиперских - «Замкнутые вселенные» сопротивления
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy

Каждое событие разворачивается перед нами в конкретном культурном пространстве, тесным образом соотнесенным со своими действующими лицами и политическим контекстом. Полити-ческая сфера представляется всегда в той или иной степени конку-рентной. Конкурентность предполагает, что политическое состоит из сложных комбинаций власти и вызываемого ею сопротивления. Отсюда есть все основания изначально воспринимать культурное пространство сквозь политическую оптику, видя в нем авансцену власти и сопротивления. Интересующий нас человек действует именно в таких условиях и рассматривается именно в таком дис-позитиве. В рамках нашего исследования мы будем использовать понятие хронотопа - уникальной комбинации места и времени, выступающих частью культуры и заключающих в себя действу-ющего субъекта.

Специфический характер данных локальностей, адекватных той или иной культуре и конкретному историческому времени, в свое время был концептуализирован Михаилом Бахтиным'.

Наша задача - попытаться разглядеть в пространстве аномаль-ного человека - человека бунтующего, для которого окружающее пространство выступает целой вселенной, в которой человек пред-ставляется окруженным непонятными и простыми вещами. Именно о таком окружении человека писал Мишель Фуко. Так как он объят «скопищем ненормальных, не разгаданных в своей тайне форм, без-молвных и мимолетных, всплывших из глубин сновидения и пре-бывающих отныне здесь, на поверхности этого мира»? Вполне естественно, что такой человек будет сильно отличаться от тех, кто живет рядом с ним в одно и то же время, но в спокойной, вполне идиллической реальности.

Скиперских А.В. - «Замкнутые вселенные» сопротивления: разыскания в пространстве русской культуры : монография

— Москва: ИНФРА־М,2022. — 237 с,
— (Научная мысль)
ISBN 978-5-16-017184-5 (print)
ISBN 978-5- 1 6-105901 -2 (online)

Скиперских А.В. - «Замкнутые вселенные» сопротивления: разыскания в пространстве русской культуры : монография - Содержание

Оглавление

Введение

Глава 1. ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС

  • Центр и периферия

  • Верх и низ

  • Правое и левое

  • Запад и Восток

  • Теплое и холодное

  • Теснота и простор

  • Светлое и темное

  • Подвижное и неподвижное

  • Пустое и полное

  • Тихое и громкое

Глава 2. ПРОСТРАНСТВО: КОНЦЕПТОЛОГИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

  • В ожидании синего троллейбуса: хронотопы общественного транспорта.

  • В компании с «поэтической мразью»: кафе, кафешки, кофейни Улицы, улочки, заулки: между интимностью и отчуждением

  • Рот и язык: метафоры переулка в русской культуре

  • «Меня воспитывал арбатский двор»: дворовые мотивы в русской культуре

  • «И ребер больше там у пыльной батареи»: хронотопы подъезда

  • Хронотопы лестниц

  • Хронотопы прихожей

  • «Она на кухне жарила картошку, а он пришел туда за кипятком»: кухонная коммуникация в русской культуре

  • Хронотопы комнаты: притягательная поэтика

  • «И оскверенные подвалы»: хронотопы подполья в русской культуры

  • Котельная

  • «Трясясь в прокуренном вагоне»: хронотопы купе и человек сопротивления

  • «Нас учили не жить, нас учили умирать стоя»: образ лифта в русской культуре

  • Такое иногда повторяется: школа как пространство сопротивления

  • Аудитория вуза

  • «Справа был пустырь»

  • «Мертвый дом» и русская культура

  • Приключения в платяном шкафу: критическое пространство в русской культуре

Заключение

Список использованной литературы

Указатель имен

Указатель городов и населенных пунктов

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Added 07.07.2026
Author AlexDigger
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