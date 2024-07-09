Алферов – На перепутьях веры
Символ жизни - камень на распутье. Избрав дорогу, путник сам впоследствии узнает, как там жениться или коня терять и на сером волке кататься. Его предупредили, но заборов ни на одной дороге не поставили. Наша жизнь - непрерывная череда таких перепутий, но некоторые из них гораздо важнее, чем прочие. Задумаемся о том, что на них говорят путеводные камни.
Камень первый: есть ли Бог?
Христианский ответ таков:
- а) У мира есть Творец.
- б) Он и есть Бог, выше Которого ничего и никого нет.
- в) Мир и человек созданы Богом по Его разумному и благому плану.
- г) У этого плана есть цель, к которой Творец ведет мир.
Если все это верно, то смысл жизни - постараться увязать свою жизнь с общим планом Творца, вписаться в Его замысел. В этом разумном и благом плане нам отведено некое место, и встать на него - это самое разумное и правильное решение.
Разумеется, доказать или опровергнуть это путем эксперимента в лаборатории невозможно. Подчеркнем: ни доказать, но и ни опровергнуть. Наука может дать нам лишь кое-какие факты, которые можно истолковать в пользу наличия замысла в природе. Как говорил Паскаль, в мире достаточно света для тех, кто желает видеть, и достаточно тьмы для тех, кто не желает. Например, в том, что наши рот и горло служат и для еды, и для речи, одни люди видят гениальность Творца, другие же - бессмысленность и убожество слепого случая. И нельзя сказать, что первые глупее вторых или наоборот. Просто предвзятый разум делает сообразные себе выводы из очевидных фактов. И еще более удобные для себя выводы - из фактов неочевидных. Поэтому, выдвинув положение: «Мы верим в Творца и Его добрый замысел», постараемся рассмотреть альтернативные варианты, иные пути, что ведут от этого камня.
- а) Материализм. Нет ни Творца, ни плана, ни смысла. Есть только случай.
- б) Пантеизм. Творца нет, но план заложен в самой природе, которая божественна сама по себе.
- в) Деизм. План был, но только в самом начале мироздания. Затем вопрос о наличии Творца становится праздным, любой ответ ничего для нас не изменит.
- г) Гностицизм. Творец есть, и план есть, но у этого творца плохой план, и, «к счастью», над этим творцом есть другой бог (боги - как вариант), у которого план получше.
Священник Тимофей Алферов – На перепутьях веры
Христианский научно-апологетический центр, б.г. – 26 с.
Священник Тимофей Алферов – На перепутьях веры - Содержание
- Камень первый: есть ли Бог?
- Камень второй: мир лежит во зле
- Камень третий: Бог во Христе Иисусе спасает человека и мир
- Камень четвертый: Бог во Христе может спасти и тебя - по твоей вере
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