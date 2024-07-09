Символ жизни - камень на распутье. Избрав дорогу, путник сам впоследствии узнает, как там жениться или коня терять и на сером волке кататься. Его предупредили, но заборов ни на одной дороге не поставили. Наша жизнь - непрерывная череда таких перепутий, но некоторые из них гораздо важнее, чем прочие. Задумаемся о том, что на них говорят путеводные камни.

Камень первый: есть ли Бог?

Христианский ответ таков:

а) У мира есть Творец.

б) Он и есть Бог, выше Которого ничего и никого нет.

в) Мир и человек созданы Богом по Его разумному и благому плану.

г) У этого плана есть цель, к которой Творец ведет мир.

Если все это верно, то смысл жизни - постараться увязать свою жизнь с общим планом Творца, вписаться в Его замысел. В этом разумном и благом плане нам отведено некое место, и встать на него - это самое разумное и правильное решение.

Разумеется, доказать или опровергнуть это путем эксперимента в лаборатории невозможно. Подчеркнем: ни доказать, но и ни опровергнуть. Наука может дать нам лишь кое-какие факты, которые можно истолковать в пользу наличия замысла в природе. Как говорил Паскаль, в мире достаточно света для тех, кто желает видеть, и достаточно тьмы для тех, кто не желает. Например, в том, что наши рот и горло служат и для еды, и для речи, одни люди видят гениальность Творца, другие же - бессмысленность и убожество слепого случая. И нельзя сказать, что первые глупее вторых или наоборот. Просто предвзятый разум делает сообразные себе выводы из очевидных фактов. И еще более удобные для себя выводы - из фактов неочевидных. Поэтому, выдвинув положение: «Мы верим в Творца и Его добрый замысел», постараемся рассмотреть альтернативные варианты, иные пути, что ведут от этого камня.

а) Материализм. Нет ни Творца, ни плана, ни смысла. Есть только случай.

б) Пантеизм. Творца нет, но план заложен в самой природе, которая божественна сама по себе.

в) Деизм. План был, но только в самом начале мироздания. Затем вопрос о наличии Творца становится праздным, любой ответ ничего для нас не изменит.

г) Гностицизм. Творец есть, и план есть, но у этого творца плохой план, и, «к счастью», над этим творцом есть другой бог (боги - как вариант), у которого план получше.

Священник Тимофей Алферов – На перепутьях веры

Христианский научно-апологетический центр, б.г. – 26 с.

Священник Тимофей Алферов – На перепутьях веры - Содержание