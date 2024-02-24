Алферова - Римские древности - Краткий очерк
1. На западном берегу Италии, под 42° северной широты, лежала в древности небольшая область, около 60 верст1 длиной (с севера на юг) и около 75 верст шириной (с востока на запад), орошаемая нижним течением реки Тибр с его притоками (из них главный - Анио, совр. - Аниене), гористая на востоке, покатая к морю, с несколькими озерами, довольно плодородная, изобиловавшая удобными для выгонов и посевов низменностями, а на своих горах и холмах представлявшая весьма удобные пункты для укрепленных поселений городского типа.
Это - древний Лаций, колыбель латинского языка и латинской культуры, первоначальный театр целого ряда крупных исторических событий, совокупность которых носит - по главному центру - имя Римской истории.
2. Население этой области, распространившееся впоследствии на весь позднейший Лаций2, - латины принадлежали к так называемой италийской группе индоевропейцев и говорили на языке латинском, относящемся к индоевропейской семье языков и, следовательно, родственном греческому и русскому (сравните: duo - два, domus - дом, tendo - тяну). Язык этот подразделялся на несколько областных наречий (диалектов) и наречие центральной общины, Рима, распространившееся вместе с ее гегемонией по всему Лацию, Италии, по всем провинциям и колониям Рима (то есть по всему «римскому миру») и сохранившее по преимуществу имя латинского языка.
Его нелитературные разновидности (так называемая народная латынь: sermo vulgaris, sermo rusticus, sermo plebeius) в колонизированных Римом странах (Италии, Галлии-Франции, Испании и др.) дали начало так называемым романским наречиям: итальянскому языку, французскому, испанскому и др.
3. Культура латинов еще в доисторическое время (за 1000 лет до н. э.) была сравнительно высока: они были знакомы с земледелием, скотоводством, употреблением глины (керамикой) и металлов (бронзы и отчасти железа), с элементарным домоводством, общежитием общинно-городского типа и, наконец, с примитивными религиозными обрядами (например с обрядовым погребением мертвых). Занимались также выделкой шкур и тканей.
Римские древности - Краткий очерк
Под ред. И. В. Алферовой. — Смоленск: Русич, 2001. — 384 с., ил. — (Популярная историческая библиотека).
ISBN 5-8138-0177-4
Римские древности - Краткий очерк – Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
ОТ РЕДАКЦИИ
ЛАЦИЙ
РИМ
- I. Период царей
- II. Период Республики
- III. Период Римской империи
ТОПОГРАФИЯ РИМА
РАЗВИТИЕ РИМА
ВАЖНЕЙШИЕ ПАМЯТНИКИ РИМА
- Палатин
- Капитолий
- Форум
- Форумы императорские
- Места погребения
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
- Период царей
- Период Республики
- Граждане
- Чужестранцы (перегрины)
- Народ
- Сенат
- Должностные лица - магистраты
- Постоянные должности...
- Чрезвычайные должности ;
- Особые должности
- Служители и государственные рабы
- Государственное устройство периода Империи
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ В ПЕРИОД ИМПЕРИИ
- Управление городом Римом
- Управление Италией
- Управление провинциями
РЕЛИГИЯ
- Общие замечания
РИМСКИЙ КУЛЬТ
- Боги. Название и разделение богов
- Божества света и неба
- Боги земли (и растительной жизни природы)
- Боги преисподней и смерти
- Иноземные божества
- Богопочитание (культ)
- Жрецы
- Места и здания, предназначенные для священнодействия
- Священнодействия
ВОЕННОЕ ДЕЛО
- Развитие военного дела
- Части войска
- Начальники
- Интенданты
- Набор и присяга
- Срок службы и отставка
- Содержание и жалованье
- Одежда и обувь
- Вооружение
- Военные знаки (signum)
- Багаж и обоз
- Лагерь и лагерная служба
- Поход
- Сражение
- Приступ и осада. Оборона
- Флот и суда
- Военная дисциплина
ПРАВОСУДИЕ
- Общие замечания
- Гражданское судопроизводство
- Уголовное судопроизводство
- Уголовный процесс в народном собрании ..
- Уголовный процесс в постоянных комиссиях
- Уголовные преступления и наказания
- Финансы
ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
- Римский дом
- Брак и свадьба
- Воспитание
- Обучение и школа
- Рабы
- Имена
- Одежда, обувь, украшения
- Пища и стол
- Занятия и развлечения
- Письмо и книги
- Сельское хозяйство и ремесло
- Путешествия
- Официальные объявления
- Определение времени и римский календарь
- Деньги
ПРИМЕЧАНИЯ
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