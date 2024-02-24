Алферова - Римские древности - Краткий очерк

1. На западном берегу Италии, под 42° северной широты, лежала в древности небольшая область, около 60 верст1 длиной (с севера на юг) и около 75 верст шириной (с востока на запад), орошаемая нижним течением реки Тибр с его притоками (из них главный - Анио, совр. - Аниене), гористая на востоке, покатая к морю, с несколькими озерами, довольно плодородная, изобиловавшая удобными для выгонов и посевов низменностями, а на своих горах и холмах представлявшая весьма удобные пункты для укрепленных поселений городского типа.

Это - древний Лаций, колыбель латинского языка и латинской культуры, первоначальный театр целого ряда крупных исторических событий, совокупность которых носит - по главному центру - имя Римской истории.

2. Население этой области, распространившееся впоследствии на весь позднейший Лаций2, - латины принадлежали к так называемой италийской группе индоевропейцев и говорили на языке латинском, относящемся к индоевропейской семье языков и, следовательно, родственном греческому и русскому (сравните: duo - два, domus - дом, tendo - тяну). Язык этот подразделялся на несколько областных наречий (диалектов) и наречие центральной общины, Рима, распространившееся вместе с ее гегемонией по всему Лацию, Италии, по всем провинциям и колониям Рима (то есть по всему «римскому миру») и сохранившее по преимуществу имя латинского языка.

Его нелитературные разновидности (так называемая народная латынь: sermo vulgaris, sermo rusticus, sermo plebeius) в колонизированных Римом странах (Италии, Галлии-Франции, Испании и др.) дали начало так называемым романским наречиям: итальянскому языку, французскому, испанскому и др.

3. Культура латинов еще в доисторическое время (за 1000 лет до н. э.) была сравнительно высока: они были знакомы с земледелием, скотоводством, употреблением глины (керамикой) и металлов (бронзы и отчасти железа), с элементарным домоводством, общежитием общинно-городского типа и, наконец, с примитивными религиозными обрядами (например с обрядовым погребением мертвых). Занимались также выделкой шкур и тканей.

Римские древности - Краткий очерк

Под ред. И. В. Алферовой. — Смоленск: Русич, 2001. — 384 с., ил. — (Популярная историческая библиотека).

ISBN 5-8138-0177-4

Римские древности - Краткий очерк – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ОТ РЕДАКЦИИ

ЛАЦИЙ

РИМ

I. Период царей

II. Период Республики

III. Период Римской империи

ТОПОГРАФИЯ РИМА

РАЗВИТИЕ РИМА

ВАЖНЕЙШИЕ ПАМЯТНИКИ РИМА

Палатин

Капитолий

Форум

Форумы императорские

Места погребения

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО

Период царей

Период Республики

Граждане

Чужестранцы (перегрины)

Народ

Сенат

Должностные лица - магистраты

Постоянные должности...

Чрезвычайные должности ;

Особые должности

Служители и государственные рабы

Государственное устройство периода Империи

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ В ПЕРИОД ИМПЕРИИ

Управление городом Римом

Управление Италией

Управление провинциями

РЕЛИГИЯ

Общие замечания

РИМСКИЙ КУЛЬТ

Боги. Название и разделение богов

Божества света и неба

Боги земли (и растительной жизни природы)

Боги преисподней и смерти

Иноземные божества

Богопочитание (культ)

Жрецы

Места и здания, предназначенные для священнодействия

Священнодействия

ВОЕННОЕ ДЕЛО

Развитие военного дела

Части войска

Начальники

Интенданты

Набор и присяга

Срок службы и отставка

Содержание и жалованье

Одежда и обувь

Вооружение

Военные знаки (signum)

Багаж и обоз

Лагерь и лагерная служба

Поход

Сражение

Приступ и осада. Оборона

Флот и суда

Военная дисциплина

ПРАВОСУДИЕ

Общие замечания

Гражданское судопроизводство

Уголовное судопроизводство

Уголовный процесс в народном собрании ..

Уголовный процесс в постоянных комиссиях

Уголовные преступления и наказания

Финансы

ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ

Римский дом

Брак и свадьба

Воспитание

Обучение и школа

Рабы

Имена

Одежда, обувь, украшения

Пища и стол

Занятия и развлечения

Письмо и книги

Сельское хозяйство и ремесло

Путешествия

Официальные объявления

Определение времени и римский календарь

Деньги

ПРИМЕЧАНИЯ