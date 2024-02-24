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Алферова - Римские древности - Краткий очерк

Римские древности - Краткий очерк
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Category ESXATOS BOOKS, **Archaeology, History, Educational
1. На западном берегу Италии, под 42° северной широты, лежала в древности небольшая область, около 60 верст1 длиной (с севера на юг) и около 75 верст шириной (с востока на запад), орошаемая нижним течением реки Тибр с его притоками (из них главный - Анио, совр. - Аниене), гористая на востоке, покатая к морю, с несколькими озерами, довольно плодородная, изобиловавшая удобными для выгонов и посевов низменностями, а на своих горах и холмах представлявшая весьма удобные пункты для укрепленных поселений городского типа.
Это - древний Лаций, колыбель латинского языка и латинской культуры, первоначальный театр целого ряда крупных исторических событий, совокупность которых носит - по главному центру - имя Римской истории.
2. Население этой области, распространившееся впоследствии на весь позднейший Лаций2, - латины принадлежали к так называемой италийской группе индоевропейцев и говорили на языке латинском, относящемся к индоевропейской семье языков и, следовательно, родственном греческому и русскому (сравните: duo - два, domus - дом, tendo - тяну). Язык этот подразделялся на несколько областных наречий (диалектов) и наречие центральной общины, Рима, распространившееся вместе с ее гегемонией по всему Лацию, Италии, по всем провинциям и колониям Рима (то есть по всему «римскому миру») и сохранившее по преимуществу имя латинского языка.
Его нелитературные разновидности (так называемая народная латынь: sermo vulgaris, sermo rusticus, sermo plebeius) в колонизированных Римом странах (Италии, Галлии-Франции, Испании и др.) дали начало так называемым романским наречиям: итальянскому языку, французскому, испанскому и др.
3. Культура латинов еще в доисторическое время (за 1000 лет до н. э.) была сравнительно высока: они были знакомы с земледелием, скотоводством, употреблением глины (керамикой) и металлов (бронзы и отчасти железа), с элементарным домоводством, общежитием общинно-городского типа и, наконец, с примитивными религиозными обрядами (например с обрядовым погребением мертвых). Занимались также выделкой шкур и тканей.

Римские древности - Краткий очерк

Под ред. И. В. Алферовой. — Смоленск: Русич, 2001. — 384 с., ил. — (Популярная историческая библиотека).
ISBN 5-8138-0177-4

Римские древности - Краткий очерк – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ
ОТ РЕДАКЦИИ
ЛАЦИЙ
РИМ
  • I. Период царей
  • II. Период Республики
  • III. Период Римской империи
ТОПОГРАФИЯ РИМА
РАЗВИТИЕ РИМА
ВАЖНЕЙШИЕ ПАМЯТНИКИ РИМА
  • Палатин
  • Капитолий
  • Форум
  • Форумы императорские
  • Места погребения
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
  • Период царей
  • Период Республики
  • Граждане
  • Чужестранцы (перегрины)
  • Народ
  • Сенат
  • Должностные лица - магистраты
  • Постоянные должности...
  • Чрезвычайные должности ;
  • Особые должности
  • Служители и государственные рабы
  • Государственное устройство периода Империи
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ В ПЕРИОД ИМПЕРИИ
  • Управление городом Римом
  • Управление Италией
  • Управление провинциями
РЕЛИГИЯ
  • Общие замечания
РИМСКИЙ КУЛЬТ
  • Боги. Название и разделение богов
  • Божества света и неба
  • Боги земли (и растительной жизни природы)
  • Боги преисподней и смерти
  • Иноземные божества
  • Богопочитание (культ)
  • Жрецы
  • Места и здания, предназначенные для священнодействия
  • Священнодействия
ВОЕННОЕ ДЕЛО
  • Развитие военного дела
  • Части войска
  • Начальники
  • Интенданты
  • Набор и присяга
  • Срок службы и отставка
  • Содержание и жалованье
  • Одежда и обувь
  • Вооружение
  • Военные знаки (signum)
  • Багаж и обоз
  • Лагерь и лагерная служба
  • Поход
  • Сражение
  • Приступ и осада. Оборона
  • Флот и суда
  • Военная дисциплина
ПРАВОСУДИЕ
  • Общие замечания
  • Гражданское судопроизводство
  • Уголовное судопроизводство
  • Уголовный процесс в народном собрании ..
  • Уголовный процесс в постоянных комиссиях
  • Уголовные преступления и наказания
  • Финансы
ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
  • Римский дом
  • Брак и свадьба
  • Воспитание
  • Обучение и школа
  • Рабы
  • Имена
  • Одежда, обувь, украшения
  • Пища и стол
  • Занятия и развлечения
  • Письмо и книги
  • Сельское хозяйство и ремесло
  • Путешествия
  • Официальные объявления
  • Определение времени и римский календарь
  • Деньги
ПРИМЕЧАНИЯ
Views 292
Rating 5.0 / 5
Added 24.02.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (5)

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