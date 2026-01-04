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Мартин - Пособие по изучению Книги Деяний Апостолов

Мартин - Пособие по изучению Книги Деяний Апостолов
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Educational
Series Заочная школа Библейской миссии (21 books)

Книга Деяний — одна из ключевых книг Библии. Она рассказывает о времени вытеснения иудаизма христианством. После событий, произошедших в горнице в Иерусалиме, церковь распространилась настолько, что, когда Лука начал свои записи, общины христиан существовали во всех больших городах Римской империи. Книга Деяний рассказывает, как происходил рост и развитие церкви до того времени, когда Павел, великий апостол язычников, пришел в Рим. Эта книга является своеобразным мостом между Евангелиями и посланиями. По мере ее изучения вы почувствуете атмосферу бурной, полной волнующих событий жизни христиан первого столетия.

Альфред Мартин - Пособие по изучению Книги Деяний Апостолов - Сила для свидетельства

Заочная школа Библейской миссии. — Кишинев, 2010. — 122 с.

Альфред Мартин - Пособие по изучению Книги Деяний Апостолов - Содержание

  • Урок 1. Господь Иисус продолжает начатое

  • Урок 2. Первые проповеди в Иерусалиме

  • Урок 3. Стефан и Филипп

  • Урок 4. Обращение Савла

  • Урок 5. Петр и язычники

  • Урок 6. Первое миссионерское путешествие Павла

  • Урок 7. Иерусалимский собор

  • Урок 8. Второе миссионерское путешествие Павла

  • Урок 9. Третье миссионерское путешествие Павла

  • Урок 10. Заключение в темницу в Иерусалиме

  • Урок 11. Два года в Кесарии

  • Урок 12. Путешествие в Рим

Views 375
Rating 5.0 / 5
Added 04.01.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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