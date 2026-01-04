Книга Деяний — одна из ключевых книг Библии. Она рассказывает о времени вытеснения иудаизма христианством. После событий, произошедших в горнице в Иерусалиме, церковь распространилась настолько, что, когда Лука начал свои записи, общины христиан существовали во всех больших городах Римской империи. Книга Деяний рассказывает, как происходил рост и развитие церкви до того времени, когда Павел, великий апостол язычников, пришел в Рим. Эта книга является своеобразным мостом между Евангелиями и посланиями. По мере ее изучения вы почувствуете атмосферу бурной, полной волнующих событий жизни христиан первого столетия.

Альфред Мартин - Пособие по изучению Книги Деяний Апостолов - Сила для свидетельства

Заочная школа Библейской миссии. — Кишинев, 2010. — 122 с.

Альфред Мартин - Пособие по изучению Книги Деяний Апостолов - Содержание