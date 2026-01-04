Мартин - Пособие по изучению Книги Деяний Апостолов
Книга Деяний — одна из ключевых книг Библии. Она рассказывает о времени вытеснения иудаизма христианством. После событий, произошедших в горнице в Иерусалиме, церковь распространилась настолько, что, когда Лука начал свои записи, общины христиан существовали во всех больших городах Римской империи. Книга Деяний рассказывает, как происходил рост и развитие церкви до того времени, когда Павел, великий апостол язычников, пришел в Рим. Эта книга является своеобразным мостом между Евангелиями и посланиями. По мере ее изучения вы почувствуете атмосферу бурной, полной волнующих событий жизни христиан первого столетия.
Альфред Мартин - Пособие по изучению Книги Деяний Апостолов - Сила для свидетельства
Заочная школа Библейской миссии. — Кишинев, 2010. — 122 с.
Альфред Мартин - Пособие по изучению Книги Деяний Апостолов - Содержание
Урок 1. Господь Иисус продолжает начатое
Урок 2. Первые проповеди в Иерусалиме
Урок 3. Стефан и Филипп
Урок 4. Обращение Савла
Урок 5. Петр и язычники
Урок 6. Первое миссионерское путешествие Павла
Урок 7. Иерусалимский собор
Урок 8. Второе миссионерское путешествие Павла
Урок 9. Третье миссионерское путешествие Павла
Урок 10. Заключение в темницу в Иерусалиме
Урок 11. Два года в Кесарии
Урок 12. Путешествие в Рим
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