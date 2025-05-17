Я думаю, що багато років ми читали вищенаведені вірші й думали: «Цікаво, як це бути чужинцем, приходьком або подорожнім у цьому світі». Тепер нам це відомо. Я народився і провів 31 рік свого життя у Шотландії. Останні 38 років я живу в США. І вперше, відколи я тут живу, я відчув значну зміну в ментальності Божого народу. Під цим я не маю на увазі зміни в мисленні людей з невизначеним інтересом до релігії та духовності чи навіть зміну способу думок рядових християн; я кажу про зміну мислення тих, хто присвятив себе служінню Спасителю Ісусу та послуху Його повелінням у Біблії. Багато з нас, здається, шоковані тією реальністю, що ми, християни, перестали бути більшістю, а наші погляди більше не вважаються прийнятними, і ми навіть не маємо повного права їх вільно висловлювати. І все тому, що подув вітер змін. Якщо ви живете у Великій Британії чи Австралії, то ви помітили ці зміни ще раніше: десь близько десяти років тому. У США це почалося в останні п’ять років. Попутні вітри більш не наповнюють вітрила християн, які сповідують Біблію. Насправді сильний попутний вітер дме в спину силам, що несуть із собою секуляризм. Я не є експертом із питань культури і не хочу перебільшувати проблему, але не маю наміру її й применшувати. Я досить багато подорожую по США і регулярно літаю до Великої Британії. І мені стає очевидним, що часи «моральної більшості» в США та бравада з приводу всього, чого можна було б досягти цими зусиллями, а також ідея про те, що Велика Британія чи США є «християнськими країнами», пішли в небуття. Тім Келлер сказав про це так: Ми вступаємо в нову еру, коли бути християнином не лише не дає жодної соціальної користі, а, навпаки, несе реальні соціальні ризики. У багатьох місцях культура стає щораз більш ворожою до віри, і такі поняття як віра в Бога, істина, гріх та загробне життя зникають з ужитку дедалі більшої кількості людей. У наш час суспільство породжує людей, для котрих християнство стало не тільки чимось одіозним, а й зовсім незрозумілим.



Алістер Беґґ - Хоробрі вірою

Як мати Божу відвагу у постхристиянському світі

Переклад: Ю. Дмитренко Редакція: Л. Бородинська Загальна редакція: С. Омельченко Усі посилання на Писання, якщо не зазначено інше, цитуються з Біблії за перекладом І. Огієнка © Видання українською мовою, місія Truth for Life, 2023 п/с 398000, Клівленд, Огайо, 44139, США 128стр

ISBN 9781567731620

Алістер Беґґ - Хоробрі вірою - Зміст

Вступ: Вітер змінився

1. Знайте свої межі

2. Зберігайте впевненість

3. Слухайтеся Бога попри наслідки

4. Говоріть сміливо, бо Бог великий

5. Побачити крізь блиск

6. Служіть вірно, стійте твердо

7. Будьте відважними — Бог переміг

Епілог: Ісус зацарює

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