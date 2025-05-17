Беґґ - Хоробрі вірою
Я думаю, що багато років ми читали вищенаведені вірші й думали: «Цікаво, як це бути чужинцем, приходьком або подорожнім у цьому світі». Тепер нам це відомо. Я народився і провів 31 рік свого життя у Шотландії. Останні 38 років я живу в США. І вперше, відколи я тут живу, я відчув значну зміну в ментальності Божого народу. Під цим я не маю на увазі зміни в мисленні людей з невизначеним інтересом до релігії та духовності чи навіть зміну способу думок рядових християн; я кажу про зміну мислення тих, хто присвятив себе служінню Спасителю Ісусу та послуху Його повелінням у Біблії. Багато з нас, здається, шоковані тією реальністю, що ми, християни, перестали бути більшістю, а наші погляди більше не вважаються прийнятними, і ми навіть не маємо повного права їх вільно висловлювати. І все тому, що подув вітер змін. Якщо ви живете у Великій Британії чи Австралії, то ви помітили ці зміни ще раніше: десь близько десяти років тому. У США це почалося в останні п’ять років. Попутні вітри більш не наповнюють вітрила християн, які сповідують Біблію. Насправді сильний попутний вітер дме в спину силам, що несуть із собою секуляризм. Я не є експертом із питань культури і не хочу перебільшувати проблему, але не маю наміру її й применшувати. Я досить багато подорожую по США і регулярно літаю до Великої Британії. І мені стає очевидним, що часи «моральної більшості» в США та бравада з приводу всього, чого можна було б досягти цими зусиллями, а також ідея про те, що Велика Британія чи США є «християнськими країнами», пішли в небуття. Тім Келлер сказав про це так: Ми вступаємо в нову еру, коли бути християнином не лише не дає жодної соціальної користі, а, навпаки, несе реальні соціальні ризики. У багатьох місцях культура стає щораз більш ворожою до віри, і такі поняття як віра в Бога, істина, гріх та загробне життя зникають з ужитку дедалі більшої кількості людей. У наш час суспільство породжує людей, для котрих християнство стало не тільки чимось одіозним, а й зовсім незрозумілим.
Алістер Беґґ - Хоробрі вірою
Як мати Божу відвагу у постхристиянському світі
Переклад: Ю. Дмитренко Редакція: Л. Бородинська Загальна редакція: С. Омельченко Усі посилання на Писання, якщо не зазначено інше, цитуються з Біблії за перекладом І. Огієнка © Видання українською мовою, місія Truth for Life, 2023 п/с 398000, Клівленд, Огайо, 44139, США 128стр
ISBN 9781567731620
Алістер Беґґ - Хоробрі вірою - Зміст
Вступ: Вітер змінився
- 1. Знайте свої межі
- 2. Зберігайте впевненість
- 3. Слухайтеся Бога попри наслідки
- 4. Говоріть сміливо, бо Бог великий
- 5. Побачити крізь блиск
- 6. Служіть вірно, стійте твердо
- 7. Будьте відважними — Бог переміг
Епілог: Ісус зацарює
Бібліографія
No comments yet. Be the first!