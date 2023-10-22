В Петербурга его знают очень и очень многие. Гуляют по записным книжкам и мобильной памяти телефонов его номера.

Номера службы спасения.

— Наташка опять напилась. Я не могу больше с ней работать. Она уже который раз подводит меня. И сама ведь не хочет пить, но не в силах остановиться.

— Дай ей телефон ВВ.

Его так и зовут: ВэВэ. «ВВ говорил. ВВ ее вылечил. ВВ поможет обязательно. Почему они не звонят ВВ?» Что за аббревиатура? Великий Волшебник? Врач Выручающий? Не угадали. Это просто сокращение его имени: Вадим Владимирович.

Вот опять кто-то, протрезвев на полдня, потянулся к телефону, вняв слезам и уговорам жены:

— Алло! Вы ВВ?

— Я слушаю вас...

Он слушает. Он приезжает в любой момент в любой конец города, чтобы встретиться с очередным человеком, который допился до полного «не могу» и готов сделать шаг ко спасению.

Это спасение — есть!

Вадим Лапшичев – Самый верный способ расстаться с алкоголем и начать жить

Санкт-Петербург: Издательство «Веды», 2009. – 258 с.

ISBN 978-5-9985-0217-0

Вадим Лапшичев – Самый верный способ расстаться с алкоголем и начать жить – Содержание

ЗАЧЕМ НАПИСАНА ЭТА КНИГА

От редактора - Исповедь жены алкоголика - Но я-то не алкоголик, нет! - Обычный телефонный звонок и его результат - Прошло две недели - Немного теории, которая, став практикой, вернула к жизни два миллиона человек, или Общие сведения о методе Г. А. Шичко - Зачем тебе это? - Я выбрал трезвость - Как пользоваться этой книгой, или Этапы избавления

НАЧНИ СНАЧАЛА - ЗАПОЛНИ АНКЕТУ

План заполнения анкеты по избавлению от пьянства и алкоголизма - С чего начинали другие - Кому помогает данный метод - Как нас затягивают в сети алкоголизма - Алкоголизм — не болезнь, а привычка, от которой можно отказаться

ВАШ ВОЛШЕБНЫЙ ДНЕВНИК

Дневник сработает безотказно - Правила ведения дневника - Как выглядит дневник - Уточнения для написания дневников - Как будущие победители писали свой дневник № 1 - Разрешение недоумений и советы из опыта

РАБОТАЕМ ДАЛЬШЕ

Основной инструмент - эта книга - Она должна стать вашей настольной - Домашние задания - Пояснения к домашним заданиям - Ваши сочинения - Зачем и как писать сочинение - Мой самый позорный день - Что «хорошею» мне дал алкоголь - История спития - О тех, кого нет с нами - Дальше по трезвой дороге - Прошло шесть месяцев — я избавился от алкоголизма - Год спустя - Вспоминая прошлое, через шесть лет осознанной трезвости - Как избежать срыва - Что делать, если внезапно возвращается тяга к алкоголю - Когда хитрят с дневниками, срывы неизбежны - Самая трудная неделя - Я оказался слабаком - Срыв после двух месяцев трезвости - Трезвые размышления - Как заставить человека травить себя по доброй воле, да еще платить за это - Правда об алкоголе дарит человеку жизнь - Почему алкоголики, как правило, комментируют информацию о трезвости с насмешкой, раздражением или негодованием - Почему алкоголики говорят, что они в любой момент могут бросить пить - Может ли алкоголик со временем начать контролировать поглощение этанола - Когда же алкоголик сможет нормально относиться к алкогольным изделиям - Достоинства трезвой жизни

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ПРОАЛКОГОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Классика жанра» — работы Г. А. Шичко и академика Ф. Г. Углова - Дружеский разговор с алкоголиком - Трезвость по убеждению - Алкоголь — оружие массового уничтожения - Ложь и правда об алкоголе - Основная трезвенная терминология - Договоримся о терминах - Как определить, что вы запрограммированы на винопитие - Классификация людей по отношению их к спиртному - Стадии алкоголизма - Степени опьянения - Абсурдизм в алкогольной пропаганде - Теория умеренного (культурного) питья - Теория заполнения алкогольного вакуума - Теория алкогольного скепсиса - Путь к прозрению. Из беседы со специалистом по рациональному питанню Ю. С. Николаевым - Настрой Сытина «Преодоление алкоголизма» - Горькая правда о пиве - Пивной алкоголизм - Последнее пожелание «Иванам» - Очнись, Великая Россия! - Это надо знать, если хочешь жить! - О сухом законе - Трезвенные движения в России - Первое трезвенное движение (1858-1960) - Второе трезвенное движение (1885-1904) - Третье трезвенное движение (1914-1925) - Четвертое трезвенное движение (1928-1932) - Пятое трезвенное движение (1981-1987) - Обращение врачей - Из современного учебника трезвости - Информация для размышления - Узелки на память - Домашнее чтение - Послушаем мудрых

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

От редактора - От автора

ПО ВОЗМОЖНОСТИ НАЙТИ И ПРОЧИТАТЬ!