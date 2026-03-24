На вопрос о том, как поживают их дети-старшеклассники, родители обычно отвечают со скептической улыбкой: “Сами знаете, подростковый возраст.. Это означает, что они имеют дело с неким малопонятным и плохоуправляемым существом, в которое превратилось их доселе милое чадо. Возникла культура тинэйджеров, психология тинэйджеров и общее “оптимистическое” мнение о том, что это просто переходный возраст.

Надо подождать, пока они осознают самих себя и найдут свое место В мире, и тогда опять все станет хорошо. Грубо говоря, надо подождать, пока они “перебесятся”. Книга “Заговор Каналиса” описывает и как они “бесятся”, и что за “бесы” сражаются в битве за этот возраст. Рэнди, Анжела и Карина Алькорн описывают стереокартину жизни четырех друзей. Рассказ о радостях и печалях их повседневной жизни чередуется с описанием действий сил “злобы поднебесной”, команды демонов, задача которых - моральное и физическое разрушение этих ребят. И здесь Алькорны проявляют мастерство писателей, знающих ситуацию изнутри.

Вспоминается фраза, сказанная старшеклассницей из фильма “Доживем до понедельника”: “Счастье - это когда тебя понимают”. Эта фраза может послужить оценкой работы Рэнди Алькорна и его дочерей. Они понимают. И действительно, положение современных старшеклассников (а очень часто и студентов) достаточно противоречиво. С одной стороны, они живут в семье, учатся и по-прежнему находятся под управлением своих родителей. С другой, это уже взрослые, физически созревшие люди, жаждущие самовыражения и независимости.

Анжела, Карина и Рэнди Алькорн - Заговор Каналиса

Издательство - CER/PXO - 464 с.

Москва - 2006 г.

ISBN 17933479-03-5