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Аллан - Ландшафт детской души

Аллан Джон - Ландшафт детской души - Юнгианское консультирование в школах и клиниках
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Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy, **Analytical/Depth Psychology

В юности и на заре своей молодости я мучительно пытался решить проблему выбора для себя профессиональной деятельности. Я был в полном замешательстве. Я ненавидел все, что было связано со школьной работой. Но я любил играть. Мне удалось вынести тяготы школьной жизни в Бедфорте (Англия) потому, что в школе была очень хорошая спортивная программа. Учителя, или «наставники», как их было принято называть, были строгими и в то же время заботливыми. Они принимали активное участие в моем развитии.

В последний год учебы во время спортивных занятий я получил травму и был отправлен в ортопедическую больницу, располагавшуюся в лесу, для хирургической операции и лечения. Каждый день кровати выкатывали на колесах на окруженные березами бетонные площадки, и там, лежа на кровати, я осознал, что больше всего мне нравится природа и пребывание на природе. И вот тогда я принял решение стать лесоводом и отправиться в Канаду, поскольку в Канаде много деревьев.

В возрасте восемнадцати лет я покинул Англию и поступил на факультет лесоводства в Ванкуверском университете (Британская Колумбия). В первый год занятий наукой и лесоводством я открыл для себя мир литературы и прелесть произведений Джойса, Харди, Элиота, Йитса и Д.Г.Лоуренса. Я зачитывался их произведениями до 2—3 часов ночи. К концу года мне стало ясно, что сердце мое принадлежит литературе, и поэтому на втором курсе я перешел на факультет искусства, на котором читали четыре курса по английской литературе и один по психологии. Поскольку я приехал из Англии в конце пятидесятых годов, психология была для меня новой областью, о которой я ничего не знал. Но в университете поговаривали, что самым замечательным из преподаателей был Дон Сэмпсон. В тот год моим преподавателям английской литературы каким-то образом удалось заглушить во мне интерес к литературе, но Дорн показал мне новый, восхитительный мир, и я решил стать психологом.

Аллан Джон - Ландшафт детской души - Юнгианское консультирование в школах и клиниках

Перевод с англ. Ю.М. Донца / Под общей редакцией В.В. Зеленского. — М.: ПЕР СЭ, 2006. — 272 с. — ил.
ISBN 5-9292-0153-6

Аллан Джон - Ландшафт детской души. Юнгианское консультирование в школах и клиниках - Содержание

  • Предисловие
  • Вступление
  • Часть I. Искусство и рисование
    • Глава 1. Эмоционально-символическая коммуникация у маленьких детей: теория и практика
    • Глава 2. Серийное рисование: юнгианский подход в работе с детьми
    • Глава 3. Использование методов спонтанного и направленного рисования в лечении детей с сексуальными и физическими травмами
    • Глава 4. Стратегия визуализации розового куста для определения возможного жестокого обращения с ребенком
    • Глава 5. Спонтанные рисунки в консультировании серьезно больных детей
    • Глава 6. Земля, огонь, вода и солнце: архетипические методы преподавания изобразительного искусства в школе
    • Глава 7. Общеизвестная детская символика в консультировании с использованием изобразительных средств
  • Часть II. Фантазия и драма
    • Глава 8. Розыгрыш фантазии в лечении психотического ребенка
    • Глава 9. Креативная драма с отреагированием (acting-out) учеников 6 и 7 классов
    • Глава 10. Серийные сочинения как психотерапевтический подход к подростку, подвергшемуся избиениям
    • Глава 11. Игра с песком
  • Приложение А. Розовый куст: направленная фантазия
  • Приложение Б. Опрос детей после окончания рисования розового куста
  • Перечень рисунков
  • Библиография
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Rating 5.0 / 5
Added 21.11.2025
Author brat Vadim
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