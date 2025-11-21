Аллан Джон - Ландшафт детской души - Юнгианское консультирование в школах и клиниках

Аллан - Ландшафт детской души
В юности и на заре своей молодости я мучительно пытался решить проблему выбора для себя профессиональной деятельности. Я был в полном замешательстве. Я ненавидел все, что было связано со школьной работой. Но я любил играть. Мне удалось вынести тяготы школьной жизни в Бедфорте (Англия) потому, что в школе была очень хорошая спортивная программа. Учителя, или «наставники», как их было принято называть, были строгими и в то же время заботливыми. Они принимали активное участие в моем развитии.
В последний год учебы во время спортивных занятий я получил травму и был отправлен в ортопедическую больницу, располагавшуюся в лесу, для хирургической операции и лечения. Каждый день кровати выкатывали на колесах на окруженные березами бетонные площадки, и там, лежа на кровати, я осознал, что больше всего мне нравится природа и пребывание на природе. И вот тогда я принял решение стать лесоводом и отправиться в Канаду, поскольку в Канаде много деревьев.
В возрасте восемнадцати лет я покинул Англию и поступил на факультет лесоводства в Ванкуверском университете (Британская Колумбия). В первый год занятий наукой и лесоводством я открыл для себя мир литературы и прелесть произведений Джойса, Харди, Элиота, Йитса и Д.Г.Лоуренса. Я зачитывался их произведениями до 2—3 часов ночи. К концу года мне стало ясно, что сердце мое принадлежит литературе, и поэтому на втором курсе я перешел на факультет искусства, на котором читали четыре курса по английской литературе и один по психологии. Поскольку я приехал из Англии в конце пятидесятых годов, психология была для меня новой областью, о которой я ничего не знал. Но в университете поговаривали, что самым замечательным из преподаателей был Дон Сэмпсон. В тот год моим преподавателям английской литературы каким-то образом удалось заглушить во мне интерес к литературе, но Дорн показал мне новый, восхитительный мир, и я решил стать психологом.
Аллан Джон - Ландшафт детской души - Юнгианское консультирование в школах и клиниках
Перевод с англ. Ю.М. Донца / Под общей редакцией В.В. Зеленского. — М.: ПЕР СЭ, 2006. — 272 с. — ил.
ISBN 5-9292-0153-6
Аллан Джон - Ландшафт детской души. Юнгианское консультирование в школах и клиниках - Содержание
- Предисловие
- Вступление
-
Часть I. Искусство и рисование
- Глава 1. Эмоционально-символическая коммуникация у маленьких детей: теория и практика
- Глава 2. Серийное рисование: юнгианский подход в работе с детьми
- Глава 3. Использование методов спонтанного и направленного рисования в лечении детей с сексуальными и физическими травмами
- Глава 4. Стратегия визуализации розового куста для определения возможного жестокого обращения с ребенком
- Глава 5. Спонтанные рисунки в консультировании серьезно больных детей
- Глава 6. Земля, огонь, вода и солнце: архетипические методы преподавания изобразительного искусства в школе
- Глава 7. Общеизвестная детская символика в консультировании с использованием изобразительных средств
-
Часть II. Фантазия и драма
- Глава 8. Розыгрыш фантазии в лечении психотического ребенка
- Глава 9. Креативная драма с отреагированием (acting-out) учеников 6 и 7 классов
- Глава 10. Серийные сочинения как психотерапевтический подход к подростку, подвергшемуся избиениям
- Глава 11. Игра с песком
- Приложение А. Розовый куст: направленная фантазия
- Приложение Б. Опрос детей после окончания рисования розового куста
- Перечень рисунков
- Библиография
No comments yet. Be the first!