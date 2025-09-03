Роланд Аллен - Миссионерские методы во времена апостола Павла и в наши дни

Аллен - Миссионерские методы во времена апостола Павла и в наши дни
Павел был величайшим строителем Христианских Церквей. Обстоятельства, в которых он строил, во многом отличаются от условий современной миссионерской деятельности. И все же мы не можем ограничиться предположением, что его принципы имеют непреходящее значение во все времена, даже если их применение может изменяться, смотря по обстоятельствам. Его методы и принципы могут быть суммированы следующим образом. У него не было заранее обдуманного плана кампании. Он шел туда, куда его вел Святой дух; он искал отверстые двери; он выбирал центры, наиболее подходящие для объединения обращенных и распространения учения; он определенно стремился к обращению людей в Христову веру; мы нигде не видим, что он просто подготавливал почву для будущих обращений.
Затем он учредил Церкви, которые быстро стали самостоятельными и самоуправляемыми. Мы нигде не видим, чтобы Апостол Павел руководил какой-либо Церковью через наемников, оплачиваемых из иностранных источников. Церковь он основывал месяцев за шесть, наставлял обращенные в начатках веры, посвящал в сан и готовил к совершению таинств. Затем он переходил в другое место, а Церковь росла и развивалась силою Святого Духа. При случае он посещал основанные им церкви, писал им и посылал туда соратников; но ни в коем случае не поселялся в городе, чтобы управлять Церковью, как современный миссионер управляет своим округом в Индии или Китае.
Далее, главным в своем проповедовании Павел считал заложить простые и прочные основы. Он пытался дать им всестороннее наставление (в современных миссиях это считают необходимым). Наставление посвящаемых в сан, со гласно правилам, обязательным для миссионеров) не находит параллелей в деятельности Павла, и в том, что касается церковной дисциплины, Павел вдохновлялся духом,» не буквой закона. Он тщательно воздерживался от навязывания своим Церквам извне свода правил либо авторитетов. Его целью было не принудить их к повиновению закона, но побудить к внутреннему послушанию Святому Духу.
Роланд Аллен - Миссионерские методы во времена апостола Павла и в наши дни
Логос, Ehlenbrucher Str. 96, W—4937 Lage, Germany
ISBN—3—927767—11—5
Роланд Аллен - Миссионерские методы во времена апостола Павла и в наши дни - Содержание
I. ВВЕДЕНИЕ
ЧАСТЬ I ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ УСЛОВИЯ
II. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПУНКТЫ
III. СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА
IV. МОРАЛЬНОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ЧАСТЬ II БЛАГОВЕСТИЕ
V. ЧУДЕСА
VI. ФИНАНСЫ
VII. СУЩЕСТВО ПРОПОВЕДОВАНИЯ ПАВЛА
ЧАСТЬ III НАСТАВЛЕНИЕ ОБРАЩЕННЫХ
VIII. ПРОПОВЕДОВАНИЕ ОБРАЩЕННЫМ
IX. ПОДГОТОВКА К КРЕЩЕНИЮ И РУКОПОЛОЖЕНИЮ
ЧАСТЬ IV ПАВЛОВЫ МЕТОДЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОРГАНИЗОВАННЫМИ ЦЕРКВАМИ
X. АВТОРИТЕТ И ДИСЦИПЛИНА
XI. ЕДИНСТВО
ЧАСТЬ V ЗАКЛЮЧЕНИЕ
XII. ПРИНЦИПЫИ ДУХ
XIII ПРИМЕНЕНИЕ
XIV. ЭПИЛОГ
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