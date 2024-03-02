Аллендер - Как дети воспитывают родителей

Писать эту книгу гораздо труднее, чем все предыдущие. Никогда в жизни мне не доводилось сталкиваться со столь многими трудностями и потерями, задачами и неожиданными требованиями, как в пору ее написания. Невозможно передать словами, каких усилий мне стоило закончить ее.

Невероятно, но с самого начала я упустил одну нехитрую истину (что случается достаточно часто): мне трудно писать, потому что я — плохой отец. Я бесконечно люблю своих детей и страшно переживаю, что не во всем сумел стать им хорошим отцом.

Дети тоже любят меня. Я уверен, что связь между нами сохранится на всю жизнь и продлится после моей смерти. Иногда дети принимают неверные решения, и я знаю, что виной тому — мои ошибки. Дети у меня хорошие, просто прекрасные, за что в первую очередь следует благодарить мою замечательную жену Бекки.

Писать же мне мешало не только ощущение, что я не гожусь для создания книги на тему «Отцы и дети», но и что-то другое, почти неуловимое, бередящее душу. Потом я понял, в чем дело. Наслушавшись за два года моих жалоб, коллега-писательница прислала мне письмо, в котором разъяснила, что происходит в моей душе. В сущности, она сказала то, что я и сам знал, но никак не мог выразить словами:

«Кажется несправедливым: люди ждут от тебя совершенного знания и считают, что ты и сам исполняешь все, чему учишь. Но ты же сам писал, что мы «глаголем из слабости своей». Божья сила свершается в немощи (2 Коринфянам 12:9-10). Так вперед, друг мой! Признай с самого начала: «Я не вправе писать эту книгу, потому что из всех грешных отцов я — первый. Нет человека хуже меня. Я столько времени потратил, наставляя других, что пропустил множество важных событий в жизни собственных детей: первое слово («папа»), первый матч, выпуск из детского сада, первое свидание... Даже когда я физически был рядом, я отсутствовал душой. А когда «включался» в жизнь детей, то обрушивался на них с яростью.

Аллендер, Д. - Как дети воспитывают родителей

Пер. с англ. - 2-е изд. - М.: Триада, 2010. — 304 с.

ISBN 978-5-86181-329-7

Аллендер, Д. - Как дети воспитывают родителей – Содержание

Предисловие. Я — ОТЕЦ. Что думал я? Что задумано Богом?

Вступление. ДЕТИ СОЗИДАЮТ НАШИ ДУШИ. Как важно понимать детей