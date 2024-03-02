Аллендер - Как дети воспитывают родителей
Писать эту книгу гораздо труднее, чем все предыдущие. Никогда в жизни мне не доводилось сталкиваться со столь многими трудностями и потерями, задачами и неожиданными требованиями, как в пору ее написания. Невозможно передать словами, каких усилий мне стоило закончить ее.
Невероятно, но с самого начала я упустил одну нехитрую истину (что случается достаточно часто): мне трудно писать, потому что я — плохой отец. Я бесконечно люблю своих детей и страшно переживаю, что не во всем сумел стать им хорошим отцом.
Дети тоже любят меня. Я уверен, что связь между нами сохранится на всю жизнь и продлится после моей смерти. Иногда дети принимают неверные решения, и я знаю, что виной тому — мои ошибки. Дети у меня хорошие, просто прекрасные, за что в первую очередь следует благодарить мою замечательную жену Бекки.
Писать же мне мешало не только ощущение, что я не гожусь для создания книги на тему «Отцы и дети», но и что-то другое, почти неуловимое, бередящее душу. Потом я понял, в чем дело. Наслушавшись за два года моих жалоб, коллега-писательница прислала мне письмо, в котором разъяснила, что происходит в моей душе. В сущности, она сказала то, что я и сам знал, но никак не мог выразить словами:
«Кажется несправедливым: люди ждут от тебя совершенного знания и считают, что ты и сам исполняешь все, чему учишь. Но ты же сам писал, что мы «глаголем из слабости своей». Божья сила свершается в немощи (2 Коринфянам 12:9-10). Так вперед, друг мой! Признай с самого начала: «Я не вправе писать эту книгу, потому что из всех грешных отцов я — первый. Нет человека хуже меня. Я столько времени потратил, наставляя других, что пропустил множество важных событий в жизни собственных детей: первое слово («папа»), первый матч, выпуск из детского сада, первое свидание... Даже когда я физически был рядом, я отсутствовал душой. А когда «включался» в жизнь детей, то обрушивался на них с яростью.
Аллендер, Д. - Как дети воспитывают родителей
Пер. с англ. - 2-е изд. - М.: Триада, 2010. — 304 с.
ISBN 978-5-86181-329-7
Аллендер, Д. - Как дети воспитывают родителей – Содержание
Предисловие. Я — ОТЕЦ. Что думал я? Что задумано Богом?
Вступление. ДЕТИ СОЗИДАЮТ НАШИ ДУШИ. Как важно понимать детей
- Глава 1. ПРИСЛУШАЙТЕСЬ К ДЕТЯМ. Как ответить на два главных вопроса
- Глава 2. ОТ ЗНАНИЯ - К МУДРОСТИ. Высшая математика воспитания
- Глава 3. ПОЗНАЙТЕ ПРЕКРАСНЫЙ НОВЫЙ МИР РЕБЕНКА. Как вырастить поколение ответственных и деятельных людей
- Глава 4. ОБРЕТИТЕ СВОЙ ГОЛОС. Хороший воспитатель свободен от груза прошлого
- Глава 5. ОТРЕШИТЕСЬ ОТ ЗОВА МИРА СЕГО. Аксиома: наши дети великолепны
- Глава 6. МУЖЬЯ И ЖЕНЫ, УСЛЫШЬТЕ ДРУГ ДРУГА! Гармония божественного союза
- Глава 7. ЖИТЬ В СЕРДЦЕ ТАИНСТВА. Как дать детям возможность постичь Личность Бога
- Глава 8. УСТОЯТЬ В НАДЕЖДЕ. Мы мечтаем дать нашим детям то, что хочет Бог
- Глава 9. МЫ НАЗЫВАЕМ, НАС НАЗЫВАЮТ. Как узнать имя, которое даст нам Господь
- Глава 10. БОЖЕСТВЕННЫЙ РАЗГОВОР. Как дети открывают Божье имя
- Глава 11. ПРИНИМАЯ БЛАГОДАТЬ. Что необходимо, чтобы стать хорошими родителями
- Глава 12. СВОБОДА И ИГРА. К чему Бог призывает родителей в первую очередь
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