Андрей Алленов - История религиозных течений в Тамбовской области - учебно-методическое пособие

Религиозные воззрения - постоянные спутники человека на протяжении его истории. Они оказывают влияние на все стороны жизни - от быта и нравов до политического и экономического развития общества. Тысячелетия назад, в каменном веке, люди поселились на территории нынешней Тамбовской области. С этого времени можно говорить о начале здесь религиозной жизни, которая в разных формах продолжается и теперь.

Настоящее учебное пособие посвящено только части из множества религиозных традиций, некогда имевших бытование или ныне существующих в пределах нашего края:

«старое русское сектантство» (хлыстовство, скопчество, духоборчество, молоканство, субботничество);

западное христианство (Римско-Католическая церковь, Евангелическо-Лютеранская церковь, пришедшие в Россию в XIX - начале XX вв. различные направления протестантизма, распространенные и теперь);

ислам;

иудаизм.

Изучение их истории, вероучения, богослужебной практики, влияния на народную повседневность, роли в местной культурно-религиозной и социально -политической жизни составляют задачу дисциплины «История религиозных течений в Тамбовской области». Как видно, за ее границами остается православное христианство. История православия, являвшегося в течение нескольких столетий основой религиозно-культурной жизни Тамбовщины, изучается в отдельном курсе «История Тамбовской епархии» (туда же включены и внутриправославные разделения разного времени).

Российское государство на протяжении своей истории по - разному относилось к иноверцам. Одни религиозные конфессии были официально признаны и пользовались определенной защитой и поддержкой правительства, другие, в основном относимые к сектам и расколу, напротив, так или иначе, преследовались. Свобода вероисповедания, объявленная в начале XX века, позволила религиозным организациям существовать полноценно: беспрепятственно совершать богослужения, создавать общины и союзы, строить или приобретать помещения, издавать литературу и т.п.

Андрей Алленов - История религиозных течений в Тамбовской области - учебно-методическое пособие

Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2013, - 190 с.

ББК 63.3(2 Р-4Там)+86.3 я73

Андрей Алленов - История религиозных течений в Тамбовской области - Содержание

Предисловие

Хлыстовство

Скопчество

Духоборчество

Духовные христиане-молокане (молоканство)

Субботники (иудействующие)

Римско-Католическая церковь

Евангелическо-Лютеранская церковь

Евангельские христиане-баптисты

Христиане веры евангельской (пятидесятники) и харизматические церкви

Адвентисты Седьмого Дня

Ислам

Иудаизм

Сокращения названий библейских книг

Список сокращений