Андрей Алленов - История религиозных течений в Тамбовской области - учебно-методическое пособие

Алленов - История религиозных течений в Тамбовской области
Религиозные воззрения - постоянные спутники человека на протяжении его истории. Они оказывают влияние на все стороны жизни - от быта и нравов до политического и экономического развития общества. Тысячелетия назад, в каменном веке, люди поселились на территории нынешней Тамбовской области. С этого времени можно говорить о начале здесь религиозной жизни, которая в разных формах продолжается и теперь.
Настоящее учебное пособие посвящено только части из множества религиозных традиций, некогда имевших бытование или ныне существующих в пределах нашего края:
- «старое русское сектантство» (хлыстовство, скопчество, духоборчество, молоканство, субботничество);
- западное христианство (Римско-Католическая церковь, Евангелическо-Лютеранская церковь, пришедшие в Россию в XIX - начале XX вв. различные направления протестантизма, распространенные и теперь);
- ислам;
- иудаизм.
Изучение их истории, вероучения, богослужебной практики, влияния на народную повседневность, роли в местной культурно-религиозной и социально -политической жизни составляют задачу дисциплины «История религиозных течений в Тамбовской области». Как видно, за ее границами остается православное христианство. История православия, являвшегося в течение нескольких столетий основой религиозно-культурной жизни Тамбовщины, изучается в отдельном курсе «История Тамбовской епархии» (туда же включены и внутриправославные разделения разного времени).
Российское государство на протяжении своей истории по - разному относилось к иноверцам. Одни религиозные конфессии были официально признаны и пользовались определенной защитой и поддержкой правительства, другие, в основном относимые к сектам и расколу, напротив, так или иначе, преследовались. Свобода вероисповедания, объявленная в начале XX века, позволила религиозным организациям существовать полноценно: беспрепятственно совершать богослужения, создавать общины и союзы, строить или приобретать помещения, издавать литературу и т.п.
Андрей Алленов - История религиозных течений в Тамбовской области - учебно-методическое пособие
Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2013, - 190 с.
ББК 63.3(2 Р-4Там)+86.3 я73
Андрей Алленов - История религиозных течений в Тамбовской области - Содержание
- Предисловие
- Хлыстовство
- Скопчество
- Духоборчество
- Духовные христиане-молокане (молоканство)
- Субботники (иудействующие)
- Римско-Католическая церковь
- Евангелическо-Лютеранская церковь
- Евангельские христиане-баптисты
- Христиане веры евангельской (пятидесятники) и харизматические церкви
- Адвентисты Седьмого Дня
- Ислам
- Иудаизм
Сокращения названий библейских книг
Список сокращений
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