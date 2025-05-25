Библия в нескольких местах говорит о том, что Земля «раскинулась», или увеличилась. Например, текст Исаии 40:22 гласит, что Бог «распростёр небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатёр для жилья». Это предполагает, что Вселенная с момента её сотворения фактически увеличилась в размерах. Бог распростирает её, тем самым расширяя её пределы. Этот стих, наверное, казался очень странным, когда был только написан. Конечно, Вселенная не выглядит так, как будто она расширяется. В конце концов, если вы посмотрите на ночное небо сегодня вечером, оно будет выглядеть таким же, как и прошлой ночью.

Кстати, когда-то светские учёные считали, что Вселенная вечная и неизменная. Идея о расширяющейся Вселенной показалась бы бессмысленной для большинства учёных прошлого. Поэтому для верующих могло быть большим искушением отвергнуть то, что Библия говорит о расширении Вселенной. Интересно, пытался ли кто-нибудь из верующих «переосмыслить» текст Исаии 40:22 так, чтобы читать его, не принимая взгляд о расширении Вселенной? Когда в мире верят в одно, а Библия учит другому, всегда есть искушение считать, что Бог в деталях ошибается. Но Бог никогда не ошибается!

Большинство астрономов сегодня верят, что Вселенная действительно расширяется. В 1920-е годы астрономы обнаружили, что фактически все группы галактик удаляются друг от друга; это указывает на то, что Вселенная расширяется. Это можно представить как точки на воздушном шарике. Если шарик надувать, точки будут отдаляться друг от друга. Если Вселенная расширяется, то галактики расходятся друг от друга; и похоже, что именно так всё и происходит. Удивительно, что идея о расширяющейся Вселенной была записана в Библии за тысячи лет до того, как это признала светская наука!

Альманах «Астрономия» - Библейский взгляд

Издание на русском языке © 2016 Ответы в Бытии, США

ISBN: 978-1-56773-138-5

Альманах «Астрономия» - Библейский взгляд - Оглавление

Введение

Говорит ли Библия что-нибудь об астрономии Джейсон Лайл

Соответствует ли теория Большого взрыва Библии Джейсон Лайл

Библейское сотворение подтверждают звёзды небес Джейсон Лайл

Можем ли мы видеть, как образуются звёзды Уэйн Р. Спенсер

Чёрные дыры: доказательства невидимого Джейсон Лайл

Подтверждает ли свет далёких звёзд, что Вселенная старая Джейсон Лайл

Вифлеемская звезда: сверхъестественный знак в небе? Джейсон Лайл

Весть Евангелия написана в звёздах? Денни Фолкнер

Величие Бога Том Ческо

Существуют ли инопланетяне и НЛО Джейсон Лайл

Обзор Вселенной