Альманах Богомыслие - Выпуск 14,15

Альманах «Богомыслие» - литературно-богословский журнал, учрежденный Одесской Богословской Семинарией ЕХБ. Миссия альманаха в том, чтобы быть своеобразным катализатором, возбуждающим перо пытливого богопознания. Мы стремимся дать простор богомыслию современных верующих, желаем развивать неповторимую особенность отечественного богословия. Альманах «Богомыслие» - литературно-богословский журнал ISSN 0135–5473 Главный редактор: Сергей Викторович Санников (ЕААА, Одесса, Украина)

Editor-in-Chief: Sergey Sannikov (ЕААА, Odessa, Ukraine) Редакционная коллегия: Александр Гейченко (ОБС и ЕААА, Одесса, Украина) Вячеслав Герасимчук (ОБС, Одесса, Украина) Федор Стрижачук (ОБС, Одесса, Украина) Игорь Кучер (ОБС, Одесса, Украина) Секретарь редколлегии и технический редактор: Лев Голодецкий (ЕААА, Одесса, Украина) Принципы альманаха «Богомыслие» Разнообразие статей, то есть, в каждом выпуске, как правило, публикуются материалы из разных богословских областей, а также представляющие различные богословские подходы.

Простота, аналитичность и популярность изложения, образность и современность языка.

Доступность для церковного читателя, не имеющего формального богословского образования.

Свежесть и оригинальность тем, подходов и взглядов, то есть, приветствуются разномыслия, не переходящие в ереси.

Открытость информации и абсолютное волонтерство на всех этапах, за исключением печатанья в типографии. Учрежденный Одесской богословской семинарией, как журнал евангельской традиции, Альманах призван стать своеобразным мостиком отАкадемии к Церкви, чтобы способствовать формированию богословского подхода и библейской позиции в повседневной жизни народа Божьего. Такое назначение определило аудиторию журнала – это все те, кто интересуется более глубоким, целостным и гармоничным изучением Писания и дел Божиих в истории, в жизни отдельных людей и человеческих сообществах. Альманах хочет предлагать возможные ответы на основе неизменной системы библейских ценностей. Поэтому очевидна необходимость в ясном изложении, конкретной формулировке и доступном выражении отечественной богословской позиции и традиции. Альманах – это зеркало писателей и читателей. Раньше считалось, что писатели – это активная часть журнала, а читатели просто воспринимают информацию. Теперь мы поняли, что это не так. Альманах «Богомыслие» видит себя не только как место, где выражают себя писатели, но и место, где выражают себя читатели. То есть, это место гдеодни люди учатся писать, а другие учатся читать. Не стоит удивляться. Читать – это не значит правильно складывать буквы в слова и воспринимать информацию. Читать – это значит переживать прочитанное, осмысливать его, соединяться с сутью и образом, который несет текст. Этому надо научиться. Надо увидеть в тексте не святые правильные формулы, не банальные стереотипы и стандартные установки, а попробовать практиковать сотворчество с автором статьи, которое породит новые мысли и создаст по сути новое произведение благословенного дуэта автора и читателя. Настоящий читатель как бы становиться режиссеромм-постановщиком читаемого текста. Поэтому Альманах продолжает не только традицию писательства, но и читательства. Альманах «Богомыслие» ожидает ваши статьи, эссе и другие материалы! Присланные работы должны быть написаны отечественными авторами или отражать проблематику славянского контекста, соответствовать евангельской традиции и исповеданию веры Одесской богословской семинарии (http://www.odessasem.com/seminary/creed.html). Они должны быть понятны церковному читателю, не имеющему формального богословского образования, но в тексте предполагается анализ, обобщение, оценка и другие элементы исследовательского авторского подхода. Приветствуется свежесть и оригинальность тем и взглядов – то есть, поощряются разномыслия, не переходящие в ереси. Поступившие работы не должны ранее публиковаться в каких-либо журналах, книгах или других печатных издания (могут быть приняты работы, опубликованные ранее в открытом интернете). Работы не рецензируются, и в случае непринятия статьи к публикации, редколлегия оставляет за собой право не объяснять причины отказа. Материал принимается объемом от 10 до 30 стр. (от 2500 до 7500 слов) только в электронном виде с указанием данных об авторе и его электронного адреса. Греческие и еврейские слова как правило подаются в транслитерации латиницей. Статьи не редактируются, а публикуются в авторской редакции с сохранением копирайта автора. Присылайте свои работы по адресу [email protected] Вся работа по подготовке альманаха ведется на волонтерской основе. С подробной информацией о журнале, правилами оформления и подачи статей можно ознакомиться на сайте журнала. В альманахе публикуются: размышления над Словом Божьим;

размышления над делом Божиим в Церкви и обществе;

статьи, посвященные актуальным проблемам духовной жизни верующих;

историкообогословские работы;

статьи, посвященные делу Божьему в литературе, культуре;

рецензии на новые книги. Редколлегия альманаха "Богомыслие" не возражает против размещения всех журналов и отдельных статей в свободном доступе на ESXATOS. Сайт журнала http://www.bogomysliye.com/ Можно приобрести печатную копию журнала - пишите техническому редактору Льву Голодецкому [email protected] Альманах «Богомыслие» – Выпуск № 14 - 2014

Альманах «Богомыслие». Вып. №14 Одесса, 2014. – 240 с.

Альманах «Богомыслие» – Вып. №14 – Содержание

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД СЛОВОМ БОЖЬИМ

Валерий Задорожный. О непротивлении злу и любви к врагам. Осмысление Мф. 5:38-48

Юрий Ерёменко. Христианское обращение в Писаниях Луки

Андрей Мелешко. Ветхозаветные свидетельства об однополых отношениях. Христианский взгляд на проблему

БОГОМЫСЛИЕ И ТРАДИЦИЯ

Василий Глевчук. Особенности понимания доктрины о Троице в восточном христианстве.

Вячеслав Кириллов. Этика книги притчей

Анатолий Денисенко. От града божьего, к граду мирскому и обратно.Понимание «Града Божьего» и «града мирского» в текстах Августина, Кокса и Милбанка.

БОГОМЫСЛИЕ В ИСТОРИИ

Сергей Санников. Аврелий Августин. Жизнь в период катастроф

Аврелий Августин Исповедь. Избранные части

Ростислав Ткаченко. Августин как творец эпохи. Богословие Гиппонского епископа и средневековое мышление

Владимир Лаврушко. Августин и проблема зла. Краткие заметки к теме

Александр Гейченко. Любовь и страдания. Диалоги после Августина

БОГОМЫСЛИЕ И ЛИЧНОСТЬ

Константин Харченко. Книгоноша Иван Иванович Жидков. Пример жизни служителя

Альманах «Богомыслие» – Вып. №14 – Андрей Мелешко - Ветхозаветные свидетельства об однополых отношениях. Христианский взгляд на проблему Совершенно новой проблемой для постсоветского общества в целом и для евангельских верующих бывшего Советского Союза в частности, является проблема однополых отношений, вернее сказать, их активного социального проявления в последнее время, и общественного отношения к данному явлению. В исторической ретроспективе почти нет информации относительно однополых отношений в истории Киевской Руси и образовавшихся на ее территории государств, ни в христианский, ни в дохристианский период.[1] Традиционный христианский взгляд, конечно же, сильно повлиял на отношение к данному вопросу, но вполне вероятно, что в дохристианский период однополые отношения также считались неприемлемыми. Тем не менее, вопрос об однополых отношениях, а в особенности вопрос их приятия или неприятия в обществе, – это современная проблема, на которую христианам необходимо обратить пристальное внимание, особенно во свете новых социальных реалий, сопровождающих узаконивание, а в некоторых случаях и навязывание[2] позитивного восприятия гомосексуальных отношений в современном мире. Не является секретом, что этот вопрос достаточно серьезно обсуждается библейскими исследователями и церковными иерархами различных конфессий. Здесь мы постараемся сравнить взгляды некоторых исследователей на библейские тексты, говорящие об однополых связях. Будут рассмотрены те библейские тексты, которые обычно рассматриваются в дискуссии по вопросу, как критиками, так и защитниками подобного рода связей. Поскольку объем статьи ограничен, а тема достаточно обширна, мы рассмотрим лишь отрывки из Ветхого Завета. Весьма полезной для данной задачи оказалась книга Роберта А. Гагнона «Библия и гомосексуальная практика», которая содержит хороший герменевтический и экзегетический анализ библейских текстов и рассматривает различные подходы, что делает ее хорошим примером библейского взгляда на вопрос. Статьи из различных исследовательских журналов также оказались весьма полезными. Библиографический список в конце статьи может быть интересен тем, кто захочет более подробно исследовать этот вопрос. СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЕТХОГО ЗАВЕТА Ветхий Завет содержит несколько отрывков, которые необходимо рассмотреть для понимания отношения библейских авторов к однополым отношениям. Эти отрывки, которые, обычно, привносятся в дискуссию различными интерпретаторами, трактующими данные тексты под час совершенно противоположным образом,[3] здесь будут условно разделены на три пары: две истории о негостеприимности (Быт. 19:4411 и Суд. 19:22-25); запреты Закона (Лев. 18:22 и Лев. 20:13); а также две истории об отношениях между людьми одного пола: Ноеминью и Руфью, а также Давидом и Ионафаном. Две последние истории обычно привлекаются защитниками гомосексуальных связей в качестве примера подобного рода отношений в Библии, хотя они и не очевидны из самих текстов. Также будут рассмотрены две истории о творении[4] (Быт. 1:11,2:6 и Быт. 2:7-25), которые обычно не привлекаются к дискуссии. [5] Эти два отрывка иногда рассматриваются как не имеющие прямого отношения к теме. Тем не менее, история творения и грехопадения первых людей является наиболее важной для понимания человечества в целом и людских склонностей в частности. Наша цель заключается в том, чтобы дать обзор взглядов на указанные отрывки, оценивая уровень их релевантности, а затем уделить внимание истории сотворения, создающей необходимый базис для остальных библейских отрывков.

Альманах «Богомыслие» – Выпуск № 15 - 2014

Альманах «Богомыслие». Вып. № 15 – Одесса, 2014. – 272 с.

Альманах «Богомыслие» – Вып. № 15 – Содержание

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД СЛОВОМ БОЖЬИМ

Алексей Русаков - Страх Божий и страх плотской в книге Бытие

Владислав Ольховский - Зло и страдания в свете Священного Писания

ПРОМЫСЕЛ БОЖИЙ В ЦЕРКВИ И ОБЩЕСТВЕ

Сергей Санников - Война и миротворчество в информационном пространстве

Тарас Дятлик - Духовно-информационная война с библейской перспективы

Игорь Попов - Между истиной и ложью цифровой эпохи

Андрей Пузынин - Евангельское движение и военные конфликты в Евразии

Игорь Григорьев - Военный вопрос в истории евангельских христиан-баптистов

Валентин Кореневич - Взаимотношения христианина и государства в свете заповеди «не убей».

Елена Панич - Концепция ненасилия в работах А.А.Гусейнова

Мэри Рэйбер - Мир возможен! Памяти Глена Стассена

Глен Стассен Простое и справедливое миротворчество

БОГОМЫСЛИЕ В ИСТОРИИ

Геннадий Гололов - Была ли ранняя церковь пацифистской?

Ростислав Ткаченко - Христиане, боги, венки и воинская служба. Введение в труд Тертуллиана «о венце воина»

Квинт Тертуллиан - О венце воина

БОГОМЫСЛИЕ И ЛИЧНОСТЬ

Сергей Санников - Жизнь и смерть баптистского пророка

Оксана Гаврисюк - Мартин Лютер Кинг: вехи пути

Валерий Задорожный - Богословие и практика ненасильственного сопротивления Мартина Лютера Кинга

Мартин Лютер Кинг - У меня есть мечта

Мартин Лютер Кинг - Любите врагов ваших

Мартин Лютер Кинг - Я был на вершине

Альманах «Богомыслие» – Вып. №15 – О венце воина

[1] Недавно произошло следующее: явлена была щедрость превосходнейших императоров,[1] и в честь этого солдат в казармах отмечали лавровыми венками. Призван к этому был и некий в большей степени Божий солдат, оказавшийся более стойким, чем его братья. Он предположил, что [если наденет на голову этот венок, то] может стать служителем двух господ, и единственный из всех [остался] с непокрытой головой, держа бесполезный венец в руке. Таким образом через само это деяние публично проявилось то, что он является христианином. [2] В итоге, только за один этот [поступок] его стали изобличать, насмехаясь над ним за глаза (на расстоянии) и гневно бросаясь на него в лицо. Слух дошёл до трибуна, и [этот человек] немедленно по приказу явился к нему (jam ex ordine decesserat). Тогда трибун немедленно задал ему вопрос: «Почему у тебя несоответствующий внешний вид?» Ведь он отказался надеть венок вместе с другими. И поскольку у него настоятельно требовали объяснения, он ответил: «Я – христианин». О славный в Господе воин! Последовавшее голосование [постановило] передать рассмотрение дела и самого обвиняемого префектам. [3] Сам же он, как акт торжественного снятия бремени, отложил свой тяжелейший плащ, снял неудобнейшие военные сапоги, становясь босиком на святую землю, и меч, не нужный для защиты Господнего [наследия], вернул (Мф 26:52), венок же выпал из его руки. И теперь он, обагрённый надеждой [пролить] свою кровь, обутый в готовность нести Евангелие, препоясанный острейшим Словом Божьим, полностью вооружённый по Апостольскому слову (Еф 6:11) и стремящийся облечься в иной венок – белую одежду мученика, – ожидает в тюрьме щедрый подарок Христа (donativum Christi).

[4] С того момента начали распространяться о нём разные слухи (не знаю, от христиан ли, ведь и язычникам это не чуждо) как о своенравном, неудержимом, спешащем умереть, потому что, когда его спросили о внешнем виде, он поставил в неприятное положение имя [христиан]: он [повёл себя, как будто он] один, надо думать, такой храбрый – единственный христианин среди столь многих братьев, являющихся для него сослуживцами. Ведь более чем ясно, что те, кто с презрением отвергли пророчества Духа Святого, хотят избежать мученичества. [5] Они ворчат, что столь долгий и благоприятный для них мир[2] подвергся опасности. Без сомнения, некоторые из них отворачиваются от Писания, собирают свои пожитки и готовятся бежать из города в город; ведь больше ничего из Евангелия они не помнят. Их пасторов я тоже знаю: во время мира они – львы, а в сражении – олени. Однако вопросы [публичных] исповеданий веры мы обсудим в другом месте. [6] Сейчас же – поскольку некоторыми выдвигается следующее возражение: «Где же нам запрещается надевать венки?» – я возьмусь скорее за суть этого вопроса, чтобы наставить тех, кто спрашивают так по причине обыкновенного незнания, и обличить тех, кто стремится таким образом предложить оправдание своему проступку (особенно же самих венценосных христиан, для которых всё это – просто вопрос для обсуждения, как будто это или не проступок вовсе, или проступок, но неточно определённый (incertum delictum), о котором стоит ещё подискутировать. Между тем, я покажу, что [данное действие нельзя считать] ни невинным, ни неопределённым (nec nullum autem nec incertum).