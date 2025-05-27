Во все века динозавры пленяли воображение человека. Эти таинственные создания известны, в основном, благодаря находкам окаменелых костей. Учёные, изучающие окаменелости, пытаются воссоздать внешний вид этих существ, варьировавшихся в размерах от крысы до самых больших животных, когда-либо обитавших на земле. Но толкования учёными найденных окаменелостей привели к большим разногласиям в научной среде.

Предположив, что земле миллиарды лет, большинство учёных считают, что динозавры жили миллионы лет назад и вымерли более 60 миллионов лет назад. Предлагаются подробные объяснения того, как на протяжении миллионов лет эти животные охотились, питались, заботились о своих детёнышах и изменялись. В свете ограниченности доступной информации стоит задаться вопросом, насколько точны эти толкования.

Что говорит Библия о динозаврах? Хотя в Библии слово «динозавр» не упоминается, описания в книге Иова и в других книгах Библии очень напоминают динозавров, останки которых мы находим в отложениях окаменелостей. Согласно Библии, динозавры как земные животные были созданы в шестой день недели творения. Это значит, что они жили в одно время с человеком, хотя эволюционное объяснение отвергает это. Есть ли доказательства, что динозавры жили в одно время с человеком? Являются ли динозаврами птицы, летающие над нами? О чём говорят окаменелости? Мы предлагаем ответ на эти и другие вопросы с точки зрения Слова Божьего — Библии.

Альманах «Динозавры» - Есть ли для них библейское объяснение?

Издание на русском языке © 2016 Ответы в Бытии, США

ISBN: 978-1-56773-136-8

Альманах «Динозавры» - Есть ли для них библейское объяснение? - Оглавление

Введение

Что же всё-таки случилось с динозаврами Кен Хэм

Динозавры превратились в птиц? Дэвид Ментон

Почему мы не находим окаменелости человека и динозавров вместе Боди Ходж

Динозавры: раздольная жизнь Маркус Росс

Убийца динозавров Пол Ф. Тэйлор

Жили ли динозавры после Вавилона Пол С. Тэйлор

Эти не такие уж и сухие кости Маркус Росс

Ноги динозавров похожи на птичьи? А. П. Голлинг

Динозавры найдены на поле суда