По-видимому, из-за желания идти в ногу со временем служителей российских церквей переименовали в лидеров: лидер церкви, лидер молодежного, подросткового, детского служения. В переименовании пастыря в лидеры мне видится сдвиг христианского сознания в сторону прагматизма, который ставит на первое место деловые, а не духовные качества и строит церковь по законам мирского менеджмента. Конечно, слово «лидер» само по себе нейтрально. Более того, в теме пастырства трудно избежать использования этого термина, как покажут другие статьи альманаха. Важно не столько слово, сколько тот смысл, который мы в него вкладываем. Нетрудно заметить, что окружающий мир, живущий по законам бизнеса, наделяет обсуждаемый термин совсем иным значением, чуждым духу и учению Писания.



Всякий пастырь, несомненно, является лидером, то есть руководителем, однако, согласно Писанию, пастырство включает в себя намного больше, чем просто руководство религиозной организацией.



Альманах "Кафедра" Характер Божьего служителя

Май 2011

Альманах "Кафедра" Характер Божьего служителя - Содержания Человек, не похожий на других. Виктор Рягузов

Человек Божий и духовная дисциплина. Марк Жакевич

Характер служителя: отношения с домашними. Виктор Зубарев

Характер пастора в церкви. Алексей Коломийцев

Характер служителя перед внешними. Яков Драчев

Экспозиция книги Руфь - часть 4: обращение Руфи (Руф. 1:16-18). Алексей Прокопенко

Обзор книги Джона Райла «Аспекты святости».Обзор подготовил Роман Репин

Обзор книги Теда Триппа «Как быть пастырем своего ребенка».Обзор подготовил Олег Горобец

Обзор книги Джона Райла «Обязанности родителей». Обзор подготовил Вячеслав Журавлев

Обзор книги Тимура Расулова «Поклонение во тьме: Размышления над Книгой Иова». Обзор подготовил Евгений Бзхмутский

Обзор книги Джонатана Эдвардса «Религиозные чувства». Обзор подготовил Тимур Расулов

Обзор книги Мэтью Генри «Тайна общения с Богом». Обзор подготовил Олег Шорсткин

Альманах "Кафедра" Характер Божьего служителя - Отрывок из гравы "Пастырь - человек от Бога" Поскольку основное предназначение Церкви заключается в поклонении Богу, назидании в Его Слове и спасении гибнущих грешников, то для успешного осуществления этих задач требуеся, чтобы кто-то координировал действия народа Божьего. И этим «кем-то» становится пастырь. Но Церковь - это еще и духовный организм, здоровье которого нужно поддерживать и укреплять. Эту важную терапевтическую функцию призван исполнять опятьтаки пастырь.



Дети Божии не без основания названы овцами. Овца не прокормит сама себя, не поднимется, если упадет, не защитится от хищника, не вылечит себя. Овцам жизненно необходим пастырь. Так он необходим и овцам Божьего стада. Им нужен человек, который кормил бы обильной духовной пищей, укреплял немощных, вразумлял бесчинных и говорил от имени Бога. Вот почему нет видимой церкви без пастыря, и нет пастыря без видимой церкви.



Пастырь должен быть человеком от Бога. Именно так понимал пастырство апостол Павел: Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. <...> ...Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова... (Еф. 4:7-13). В прощальной беседе с пресвитерами в Ефесе он твердо заверил их: Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога (Деян. 20:28).

