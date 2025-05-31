Вопрос возраста Земли вызывает горячие споры в аудиториях, на радио и телевидении, а также во многих церквях, христианских колледжах и семинариях. Основная дискуссия проходит между сторонниками молодой Земли (библейский возраст Земли и Вселенной около 6 тысяч лет) и поборниками теории старой Земли (светский возраст Земли и Вселенной около 4,5 миллиардов лет и 14 миллиардов лет соответственно). Большей разницы не придумать! Откуда берутся эти идеи, и на какой авторитетный источник они ссылаются? Можно ли точно подсчитать возраст Земли? С давних времён человек пытался определить возраст Земли по историческим записям, светским хронологиям, библейским источникам; а с недавних пор — по данным научных измерений. Только в последние несколько десятилетий, благодаря методам радиометрического датирования, светские учёные пришли к согласию. Но насколько точны эти методы? Есть ли другие методы для измерения возраста Земли, дающие другие результаты? Эта книга поможет вам понять суть полемики, методы датирования, проблемы с этими методами и то, на каких авторитетных источниках основаны разные взгляды. Вы увидите, что, основываясь на библейских предпосылках и смотря на мир сквозь призму Писания, мы можем прийти к серьёзным заключениям, которые соответствуют не только Писанию, но и взвешенным научным выводам.

Альманах Молодая Земля

Доказательства, подтверждающие библейский взгляд Издание на английском языке © 2010 Ответы в Бытии, США. Издание на русском языке © 2016 Ответы в Бытии, США. 98 стр Перевод и редакция: Славянское Евангельское Общество

ISBN: 978-1-56773-137-8

Альманах Молодая Земля - Содержание

Введение

Назад к основам

Эндрю А. Снеллинг

Проблемы с гипотезами

Эндрю А. Снеллинг

Разъяснение закономерностей.

Эндрю А. Снеллинг

Неужели датирование углеродом-14

опровергает Библию

Майк Риддл

Откуда взялась идея «миллионов лет»

Терри Мортенсон

Поднятие планки в исследовании творения

Дон Б. ДеЯнг

Сколько лет Земле

Боди Ходж

Небеса провозглашают молодую Солнечную систему

Рон Самек

Доверие Авторитету

Начиная с хитросплетений человеческого мозга и до функционального устройства указательного пальца, всё в человеческом теле говорит о Творце. Хотя атеисты изо всех сил пытаются объяснить, как наше тело эволюционировало благодаря каким-то случайным процессам, их объяснения разбиваются в пух и прах, если рассмотреть удивительное строение тела и то, как так много его органов соответствуют друг другу, позволяя им функционировать, расти, адаптироваться, самостоятельно обновляться и реагировать на окружающую среду. Например: Нагрев от быстрого сердцебиения убил бы нас, если бы не специально предусмотренный смазочный мешочек, уменьшающий трение. Чтобы справляться с новыми нагрузками, такими, как дополнительный вес при беременности, на протяжении всей взрослой жизни человека его кости обновляются, постоянно меняя форму.В отличие от проводов компьютера, клетки нашего мозга непрерывно образуют новые соединения и «обрезают» старые, которые не используются. Наше тело защищено тонким слоем мёртвых клеток, расположенных в точно организованные столбцы, точечно сваренные вместе. Наслаждайтесь творческими способностями Бога-Творца, исследуя Его удивительный замысел в отношении нашего тела.

Альманах Человеческое тело

Издание на английском языке © 2011 Ответы в Бытии, США. Издание на русском языке © 2016 Ответы в Бытии, США. Перевод и редакция: Славянское Евангельское Общество. 98стр

ISBN: 978-1-56773-139-2

Альманах Человеческое тело - Содержание