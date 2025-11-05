Алмазова - Древнегреческий язык - Учебное пособие
Учебное пособие по древнегреческому языку для 7 класса Санкт-Петербургской классической гимназии рассчитано на учеников, которые уже два года изучали латинский язык. Поэтому в нем без объяснений используется латинская грамматическая терминология и приводятся латинские параллели. Кроме того, гимназисты проходили введение в античность в пятом классе и историю Древней Греции и Рима в шестом классе, что позволяет без дополнительных пояснений ссылаться на базовые сведения из античной мифологии и истории.
Изучение грамматики рассчитано на три года; таким образом, первая часть включает примерно треть грамматического материала. Пособие содержит изложение грамматических правил и упражнения для их закрепления. Хрестоматия и словари в его составе не предусмотрены.
Мелким шрифтом приводятся дополнительные сведения, в основном из исторической грамматики греческого языка. Их необязательно читать и заучивать. Они предназначены для тех, кто хочет не только вызубрить грамматику, но и разобраться, почему так получилось, и помогают запомнить правила и исключения.
Н. А. Алмазова - Древнегреческий язык - 7 класс - учебное пособие
Алмазова, Нина Александровна. Древнегреческий язык. 7 класс : учебное пособие / Н. А. Алмазова. — Санкт-Петербург: КАРО, 2023. — 136 с.: ил.
ISBN 978-5-9925-1680-7
Н. А. Алмазова - Древнегреческий язык. 7 класс - Содержание
Предисловие
ВВОДНЫЙ УРОК
Общее представление о древнегреческом языке. Алфавит. Правила чтения: гамма перед заднеязычными. Диакритика. Дифтонги. Йота подписная и приписная. Диграф $\omicron \upsilon$. Два пути греческих заимствований в русском языке. Правила ударения. Грамматический строй древнегреческого языка: обзор. Склонение артикля.
УРОК 1
Второе склонение
УРОК 2
Второе склонение
УРОК 3
Второе склонение
УРОК 4
Второе склонение: средний род.
УРОК 5
Второе склонение: женский род.
УРОК 6
Первое склонение: существительные женского и мужского рода
УРОК 7
Первое склонение
УРОК 8
Первое склонение: существительные мужского рода
УРОК 9
Первое склонение
УРОК 10
Приращение у глаголов, начинающихся с гласного.
ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ ПЕРЕД ЗАЧЕТОМ
УРОК 11
Личные и притяжательные местоимения
УРОК 12
Слабый (первый, сигматический) аорист
УРОК 13
Сильный (второй, астматический) аорист
УРОК 14
Сильный (второй, астматический) аорист
УРОК 15
Третье склонение: общие сведения
УРОК 16
Третье склонение: основы на губные и заднеязычные
УРОК 17
Третье склонение: основы на переднеязычные
Н. А. Алмазова - Древнегреческий язык - 8 класс - Учебное пособие
Алмазова, Нина Александровна. Древнегреческий язык. 8 класс : учебное пособие / Н. А. Алмазова. — Санкт-Петербург : КАРО, 2023. — 128 с.
ISBN 978-5-9925-1709-5
Н. А. Алмазова — Древнегреческий язык. 8 класс : учебное пособие - Содержание
Предисловие
УПРАЖНЕНИЯ НА ПОВТОРЕНИЕ
УРОК 1(18)
Третье склонение
УРОК 2(19)
Третье склонение
УРОК 3(20)
Третье склонение
УРОК 4(21)
Третье склонение
УРОК 5 (22)
Третье склонение
УРОК 6(23)
Третье склонение
УРОК 7(24)
Возвратные местоимения. Двойное отрицание.
ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ ПО ТЕМЕ «III СКЛОНЕНИЕ»
УПРАЖНЕНИЯ НА ПОВТОРЕНИЕ
УРОК 8(25)
Образование степеней сравнения первого разряда от прилагательных III склонения. Степени сравнения прилагательных: второй разряд. Именная часть при инфинитиве в роли подлежащего.
УРОК 9(26)
Употребление конъюнктива в независимых предложениях.
УРОК 10(27)
Указательное местоимение
УРОК 11(28)
Слитное и аттическое склонение.
УРОК 12(29)
Употребление оптатива
УРОК 13(30)
Оптатив в придаточных предложениях
УРОК 14(31)
Слитные глаголы
УРОК 15(32)
Слитные глаголы
УРОК 16(33)
Слитные глаголы
УРОК 17(34)
Спряжение глагола «быть».
Приложение
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