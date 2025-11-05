Алмазова - Древнегреческий язык - Учебное пособие

Учебное пособие по древнегреческому языку для 7 класса Санкт-Петербургской классической гимназии рассчитано на учеников, которые уже два года изучали латинский язык. Поэтому в нем без объяснений используется латинская грамматическая терминология и приводятся латинские параллели. Кроме того, гимназисты проходили введение в античность в пятом классе и историю Древней Греции и Рима в шестом классе, что позволяет без дополнительных пояснений ссылаться на базовые сведения из античной мифологии и истории.

Изучение грамматики рассчитано на три года; таким образом, первая часть включает примерно треть грамматического материала. Пособие содержит изложение грамматических правил и упражнения для их закрепления. Хрестоматия и словари в его составе не предусмотрены.

Мелким шрифтом приводятся дополнительные сведения, в основном из исторической грамматики греческого языка. Их необязательно читать и заучивать. Они предназначены для тех, кто хочет не только вызубрить грамматику, но и разобраться, почему так получилось, и помогают запомнить правила и исключения.

Н. А. Алмазова - Древнегреческий язык - 7 класс - учебное пособие

Алмазова, Нина Александровна. Древнегреческий язык. 7 класс : учебное пособие / Н. А. Алмазова. — Санкт-Петербург: КАРО, 2023. — 136 с.: ил.

ISBN 978-5-9925-1680-7

Н. А. Алмазова - Древнегреческий язык. 7 класс - Содержание

Предисловие

ВВОДНЫЙ УРОК Общее представление о древнегреческом языке. Алфавит. Правила чтения: гамма перед заднеязычными. Диакритика. Дифтонги. Йота подписная и приписная. Диграф $\omicron \upsilon$. Два пути греческих заимствований в русском языке. Правила ударения. Грамматический строй древнегреческого языка: обзор. Склонение артикля.

УРОК 1 Второе склонение

УРОК 2 Второе склонение

УРОК 3 Второе склонение

УРОК 4 Второе склонение: средний род.

УРОК 5 Второе склонение: женский род.

УРОК 6 Первое склонение: существительные женского и мужского рода

УРОК 7 Первое склонение

УРОК 8 Первое склонение: существительные мужского рода

УРОК 9 Первое склонение

УРОК 10 Приращение у глаголов, начинающихся с гласного.

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ ПЕРЕД ЗАЧЕТОМ

УРОК 11 Личные и притяжательные местоимения

УРОК 12 Слабый (первый, сигматический) аорист

УРОК 13 Сильный (второй, астматический) аорист

УРОК 14 Сильный (второй, астматический) аорист

УРОК 15 Третье склонение: общие сведения

УРОК 16 Третье склонение: основы на губные и заднеязычные

УРОК 17 Третье склонение: основы на переднеязычные



Н. А. Алмазова - Древнегреческий язык - 8 класс - Учебное пособие

Алмазова, Нина Александровна. Древнегреческий язык. 8 класс : учебное пособие / Н. А. Алмазова. — Санкт-Петербург : КАРО, 2023. — 128 с.

ISBN 978-5-9925-1709-5

Н. А. Алмазова — Древнегреческий язык. 8 класс : учебное пособие - Содержание