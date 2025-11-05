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Алмазова - Древнегреческий язык - Учебное пособие

Н. А. Алмазова - Древнегреческий язык - 7 класс - учебное пособие
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Educational, Philology Literature

Учебное пособие по древнегреческому языку для 7 класса Санкт-Петербургской классической гимназии рассчитано на учеников, которые уже два года изучали латинский язык. Поэтому в нем без объяснений используется латинская грамматическая терминология и приводятся латинские параллели. Кроме того, гимназисты проходили введение в античность в пятом классе и историю Древней Греции и Рима в шестом классе, что позволяет без дополнительных пояснений ссылаться на базовые сведения из античной мифологии и истории.

Изучение грамматики рассчитано на три года; таким образом, первая часть включает примерно треть грамматического материала. Пособие содержит изложение грамматических правил и упражнения для их закрепления. Хрестоматия и словари в его составе не предусмотрены.

Мелким шрифтом приводятся дополнительные сведения, в основном из исторической грамматики греческого языка. Их необязательно читать и заучивать. Они предназначены для тех, кто хочет не только вызубрить грамматику, но и разобраться, почему так получилось, и помогают запомнить правила и исключения.

Н. А. Алмазова - Древнегреческий язык - 7 класс - учебное пособие

Алмазова, Нина Александровна. Древнегреческий язык. 7 класс : учебное пособие / Н. А. Алмазова. — Санкт-Петербург: КАРО, 2023. — 136 с.: ил.
ISBN 978-5-9925-1680-7

Н. А. Алмазова - Древнегреческий язык. 7 класс - Содержание

  • Предисловие

  • ВВОДНЫЙ УРОК

    • Общее представление о древнегреческом языке. Алфавит. Правила чтения: гамма перед заднеязычными. Диакритика. Дифтонги. Йота подписная и приписная. Диграф $\omicron \upsilon$. Два пути греческих заимствований в русском языке. Правила ударения. Грамматический строй древнегреческого языка: обзор. Склонение артикля.

  • УРОК 1

    • Второе склонение

  • УРОК 2

    • Второе склонение

  • УРОК 3

    • Второе склонение

  • УРОК 4

    • Второе склонение: средний род.

  • УРОК 5

    • Второе склонение: женский род.

  • УРОК 6

    • Первое склонение: существительные женского и мужского рода

  • УРОК 7

    • Первое склонение

  • УРОК 8

    • Первое склонение: существительные мужского рода

  • УРОК 9

    • Первое склонение

  • УРОК 10

    • Приращение у глаголов, начинающихся с гласного.

  • ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ ПЕРЕД ЗАЧЕТОМ

  • УРОК 11

    • Личные и притяжательные местоимения

  • УРОК 12

    • Слабый (первый, сигматический) аорист

  • УРОК 13

    • Сильный (второй, астматический) аорист

  • УРОК 14

    • Сильный (второй, астматический) аорист

  • УРОК 15

    • Третье склонение: общие сведения

  • УРОК 16

    • Третье склонение: основы на губные и заднеязычные

  • УРОК 17

    • Третье склонение: основы на переднеязычные

Н. А. Алмазова - Древнегреческий язык - 8 класс - Учебное пособие

Н. А. Алмазова - Древнегреческий язык - 8 класс - Учебное пособие

Алмазова, Нина Александровна. Древнегреческий язык. 8 класс : учебное пособие / Н. А. Алмазова. — Санкт-Петербург : КАРО, 2023. — 128 с.
ISBN 978-5-9925-1709-5

Н. А. Алмазова — Древнегреческий язык. 8 класс : учебное пособие - Содержание

  • Предисловие

  • УПРАЖНЕНИЯ НА ПОВТОРЕНИЕ

  • УРОК 1(18)

    • Третье склонение

  • УРОК 2(19)

    • Третье склонение

  • УРОК 3(20)

    • Третье склонение

  • УРОК 4(21)

    • Третье склонение

  • УРОК 5 (22)

    • Третье склонение

  • УРОК 6(23)

    • Третье склонение

  • УРОК 7(24)

    • Возвратные местоимения. Двойное отрицание.

  • ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ ПО ТЕМЕ «III СКЛОНЕНИЕ»

  • УПРАЖНЕНИЯ НА ПОВТОРЕНИЕ

  • УРОК 8(25)

    • Образование степеней сравнения первого разряда от прилагательных III склонения. Степени сравнения прилагательных: второй разряд. Именная часть при инфинитиве в роли подлежащего.

  • УРОК 9(26)

    • Употребление конъюнктива в независимых предложениях.

  • УРОК 10(27)

    • Указательное местоимение

  • УРОК 11(28)

    • Слитное и аттическое склонение.

  • УРОК 12(29)

    • Употребление оптатива

  • УРОК 13(30)

    • Оптатив в придаточных предложениях

  • УРОК 14(31)

    • Слитные глаголы

  • УРОК 15(32)

    • Слитные глаголы

  • УРОК 16(33)

    • Слитные глаголы

  • УРОК 17(34)

    • Спряжение глагола «быть».

  • Приложение

Views 286
Rating 5.0 / 5
Added 05.11.2025
Author brat Vadim
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5.0/5 (3)

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