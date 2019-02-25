Сказано в мидраше («Берешит раба», 18:6): «Также, как Тора дана на святом языке, мир сотворен буквами святого языка». Попробуем это понять. Для начала попытаемся понять всем известное утверждение о том, что Б-г сотворил мир словом. Наши мудрецы говорят, что десятью речениями был сотворен мир. И действительно, несмотря на то, что в тексте Торы при рассказе о сотворении мира слова «И сказал Б-г...» написаны лишь девять раз, мудрецы говорят, что «Берешит» также является речениєм.

Не будем здесь останавливаться на объяснении этого утверждения, а попытаемся для начала понять, что же означает тот факт, что Б-г сотворил мир словом. Как мы себе это представляем? Неужели в безвоздушном пространстве или еще до сотворения пространства и времени прозвучали слова «Да будет свет!»? Или слова воплотились и материализовались? Дело в том, что наш вопрос изначально поставлен неправильно. Как это было на самом деле - мы, скорее всего, понять не можем, но это и не является нашей целью.

Слово «Тора» происходит от «гораа», что означает «указание», и поэтому цель Торы - не рассказывать «как это было», а дать нам какое-то указание, какое то новое понимание, относящееся к нам. И поэтому правильно сформулированный вопрос должен звучать так: «Почему Тора, описывая сотворение мира, использовала понятие речи, а конкретно ־ слово «сказал»?» Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны обратиться к источникам хасидизма, в которых указывается на три функции, называемые тремя одеяниями души - мысль, речь и действие. Сначала объясним, что означает «одеяние».

Одежда скрывает человека, но одновременно и раскрывает его его работу, принадлежность к какой либо традиции, его настроение, отношение к жизни и т. д. Дома человек может раздеться - может быть более самим собой, он выполняет меньше социальных функций и играет меньше ролей. Подобно этому, мысль, речь и действие являются одеяниями души. Я могу думать о бесконечном количестве вещей, но не могу думать о них одновременно. Для того чтобы подумать, нужно как бы скрыть все остальные мысли и раскрыть какую то одну конкретную мысль.

То же касается и речи - в потенциале можно говорить о чем угодно, но для речи нужно выбрать и оформить в звуки конкретную мысль, чтобы была конкретная речь. То же касается и действия. Попробуем посмотреть на разницу между этими одеяниями, на особенности каждого из них. Мысль - это раскрытие, но раскрытие для самого себя. Я открываюсь для самого себя, выступаю объектом наблюдения для себя посредством мысли. Но мысль не выходит за мои границы, она неизвестна окружающим. В отличие от этого речь направлена именно на внешний мир, направлена на окружающих.

Давид Альтман - В начале - Тайны святого языка

Издательство — «Середняк Т.К.» — 244 с.

Днепр — 2018 г.

ISBN 978-617-7599-58-5

Давид Альтман - В начале - Тайны святого языка - Содержание

От автора

Вступление

Глава 1. Буква א - Алеф

Глава 2. Буква ב - Бет

Глава 3. Буква ג - Гимель

Глава 4. Буква ד - Далет

Глава 5. Буква ה - Ґей

Глава 6. Буква ן - Вав

Глава 7. Буква ז - Заин

Глава 8. Буква ח - Хет

Глава 9. Буква ט - Тет

Глава 10. Буква ׳ - Йуд

Глава 11. Буква כ - Каф

Глава 12. Буква ל - Ламед

Глава 13. Буква מ - Мем

Глава 14. Буква נ - Нун

Глава 15. Буква ס - Самех

Глава 16. Буква ע -Айн

Глава 17. Буква פ - Пай

Глава 18. Буква צ - Цади (Цадик)

Глава 19. Буква ק - Куф

Глава 20. Буква ר - Рейш

Глава 21. Буква ש - Шин

Глава 22. Буква ת- Тав

Словарь терминов

Давид Альтман - В начале - Тайны святого языка - Буква א - Алеф

Форма буквы א состоит из двух «йуд» и «вэв», соединяющей их между собой. Сумма гематрий двух букв «йуд» и одной «вав» равна 26, что равняется числовому значению четырехбуквенного имени Б-га. Это указывает на связь буквы «алеф» с самим Творцом. На это также указывает и числовое значение самой буквы -1, ведь истинное единство принадлежит только Творцу. На эту связь указывает и одно из объяснений названия буквы - от слова «алуф» - предводитель, что указывает на предводителя, властелина мира. Другое объяснения названия «алеф» - от слова «илуф», обучение (как сказано אאלפך חכמה - научу тебя мудрости). Это указывает на первичность обучения, т.е. сам Творец выступает в первую очередь как учитель, даровавший народу Тору.

Если мы запишем алеф как слово, то оно будет состоять из букв «алеф», «ламед», «пэй». Здесь «алеф» указывает на разум, «ламед» на сердце, а «пэй» на рот. Это говорит о единстве процесса обучения, где разум, чувства и внешнее выражение должны быть едины. Еще одно объяснение говорит, что алеф происходит от слова «элеф» - тысяча. Если мы будем рассма-тривать гематрии букв «манцепах», то самым большим числовым значением обладает буква «цадик» - 900. И тогда круг как бы замыкается, и начинается новый виток, где мы снова возвращаемся к алеф. В книге р. Нехунии бен Акана сказано, что алеф отображает три сфиры - хохма, бина и тиферет. Первые две соответствуют пасуку

" אאלפך חכמה, אאלפך בינה " (обучу тебя мудрости и разуму), а тиферет выражается тем, что само желание дать, обучить кого-то, относится к чувствам (в отличие от чистого разума, являющегося личным, не связанным с внешним миром, наслаждением). И изучение Торы, как известно, соответствует праотцу Яакову, соответствующему, в свою очередь, сфире тиферет. И тогда можно сказать, что это отражено в форме самой буквы, где два йуда указывают на хохма и бина, а вав - на тиферет (буква «вав» в имени Б-ra также соответствует тиферет). Тора, начинается с буквы «бет», символизирующей двойственность, потому что в нашем мире все разделено на два начала - мужское и женское, духовное и материальное (высшее и низшее единство Творца).