В этом исследовании Мария Зелия де Алваренга анализирует Артуровский цикл сквозь призму классической юнгианской теории. Король Артур, Мерлин, рыцари Круглого стола и сам Грааль предстают здесь как динамические фигуры внутреннего ландшафта человека.

Автор исследует ранение Короля-Рыбака как символ психологической стагнации и бесплодия Эго, а квест рыцарей — как героическое усилие по восстановлению связи с Сакральным. Книга предлагает детальный разбор символики меча, чаши и леса, раскрывая механизмы интеграции Тени и Анимы на пути к обретению внутренней целостности. Фундаментальный труд для аналитиков, работающих с мифологическим материалом.

Мария Зелия де Алваренга - Грааль, Артур и его рыцари. Символическое юнгианское толкование

«Касталия», 2022. — 190 с.

ISBN 978-5-521-16458-5

Мария Зелия де Алваренга - Грааль, Артур и его рыцари. Символическое юнгианское толкование - Содержание

Благодарность

Об авторе

Введение

1. Поиски Грааля

2. Легенда

3. История

4. Куртуазная любовь

5. В поисках себя

6. Ланселот, Артур и Гвиневра

7. Богиня и священная чаша

8. Артур и его рыцари

9. Грааль и его вопросы

10. Мерлин и поиск coniunctio

11. Важность героя для структурирования психики

12. В заключение

Библиография