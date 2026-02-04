Алваренга - Грааль, Артур и его рыцари
В этом исследовании Мария Зелия де Алваренга анализирует Артуровский цикл сквозь призму классической юнгианской теории. Король Артур, Мерлин, рыцари Круглого стола и сам Грааль предстают здесь как динамические фигуры внутреннего ландшафта человека.
Автор исследует ранение Короля-Рыбака как символ психологической стагнации и бесплодия Эго, а квест рыцарей — как героическое усилие по восстановлению связи с Сакральным. Книга предлагает детальный разбор символики меча, чаши и леса, раскрывая механизмы интеграции Тени и Анимы на пути к обретению внутренней целостности. Фундаментальный труд для аналитиков, работающих с мифологическим материалом.
Мария Зелия де Алваренга - Грааль, Артур и его рыцари. Символическое юнгианское толкование
«Касталия», 2022. — 190 с.
ISBN 978-5-521-16458-5
Мария Зелия де Алваренга - Грааль, Артур и его рыцари. Символическое юнгианское толкование - Содержание
Благодарность
Об авторе
Введение
1. Поиски Грааля
2. Легенда
3. История
4. Куртуазная любовь
5. В поисках себя
6. Ланселот, Артур и Гвиневра
7. Богиня и священная чаша
8. Артур и его рыцари
9. Грааль и его вопросы
10. Мерлин и поиск coniunctio
11. Важность героя для структурирования психики
12. В заключение
Библиография
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