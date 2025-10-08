Став частью многомиллионной Божьей семьи, мы с вами узнали, что христианская жизнь рождает обилие значимых событий и духовного опыта. Каждый день нашей жизни наполнен взаимоотношениями со Христом и верующими людьми. С последними мы взаимодействуем, беседуем, молимся, совместно поклоняемся Богу и изучаем Библию.

Но есть другая сторона христианской жизни - служение этому миру. Иисус перед уходом к Отцу доверил нам миссию, великое поручение - нести Евангелие и приводить новых людей в общение с Богом (Мф. 28:18-20).

В этом вопросе христианство очень разнообразно. Мы встречаем на своем пути много интересных проектов и служений от локального до общенационального масштаба, знакомимся с разными миссиями, служителями и миссионерами, через которых Бог меняет дома, города и даже страны. С приятным удивлением узнаем, что в шоу-бизнесе, образовании, науке, медицине и даже высших эшелонах власти есть много верующих. Мы можем встретить олимпийских чемпионов и блогеров, меценатов и общественных деятелей, с которыми нас объединяет одно - вера.

Многие начнут или уже начали пробовать себя в разных направлениях внутрицерковной и миссионерской деятельности. Что-то из увиденного и опробованного может так впечатлить нас, что мы захотим посвятить этому всю свою жизнь.

Аляпкин А. — Я призван

Александр Аляпкин. - СПб.: Библия для всех, 2025. - 208 с.

ISBN 978-5-7454-1917-1

Аляпкин А. — Я призван - Содержание