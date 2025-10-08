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Аляпкин - Я призван

Аляпкин А. — Я призван
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Став частью многомиллионной Божьей семьи, мы с вами узнали, что христианская жизнь рождает обилие значимых событий и духовного опыта. Каждый день нашей жизни наполнен взаимоотношениями со Христом и верующими людьми. С последними мы взаимодействуем, беседуем, молимся, совместно поклоняемся Богу и изучаем Библию.

Но есть другая сторона христианской жизни - служение этому миру. Иисус перед уходом к Отцу доверил нам миссию, великое поручение - нести Евангелие и приводить новых людей в общение с Богом (Мф. 28:18-20).

В этом вопросе христианство очень разнообразно. Мы встречаем на своем пути много интересных проектов и служений от локального до общенационального масштаба, знакомимся с разными миссиями, служителями и миссионерами, через которых Бог меняет дома, города и даже страны. С приятным удивлением узнаем, что в шоу-бизнесе, образовании, науке, медицине и даже высших эшелонах власти есть много верующих. Мы можем встретить олимпийских чемпионов и блогеров, меценатов и общественных деятелей, с которыми нас объединяет одно - вера.

Многие начнут или уже начали пробовать себя в разных направлениях внутрицерковной и миссионерской деятельности. Что-то из увиденного и опробованного может так впечатлить нас, что мы захотим посвятить этому всю свою жизнь.

Аляпкин А. — Я призван

Александр Аляпкин. - СПб.: Библия для всех, 2025. - 208 с.
ISBN 978-5-7454-1917-1

Аляпкин А. — Я призван - Содержание

  • Обращение к читателю
  • Предисловие
  • Глава 1. Необходимость призвания
  • Глава 2. Мифы о призвании
  • Глава 3. Характеристики призвания
  • Глава 4. Мышление призванного человека
  • Глава 5. Библейские шаги определения призвания
    • Глава 6. Шаг №1. Узнаем, Кто такой Бог и каковы Его желания
    • Глава 7. Шаг №2. Узнаем свои сильные стороны
    • Глава 8. Шаг №3. Узнаем свои слабые стороны
    • Глава 9. Шаг №4. Проясняем свои ценности и анализируем их в свете наших сильных сторон
    • Глава 10. Шаг №5. Выявляем свои стремления
    • Глава 11. Шаг №6. Формулируем свое призвание
  • Заключение
  • Послесловие
Views 173
Rating 5.0 / 5
Added 08.10.2025
Author brat Vadim
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5.0/5 (3)

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