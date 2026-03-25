Амбелен - Драмы и секреты истории

Впервые на русском языке публикуется одна из лучших работ Робера Амбелена, неутомимого исследователя и открывателя «черных и белых пятен» в истории Франции и других стран. Автор — член французской Академии истории. Его перу принадлежат и другие книги, не менее интересные, чем эта, и не менее популярные среди широкого круга читателей, например такие, как: «Иисус, или Смертельный секрет , «Тайная жизнь Святого Павла», «Тяжкие секреты Голгофы», «Вампиризм:от легенды к реальности», «Церемонии и ритуалы в масонской символике» и, наконец, сразу же ставшая библиографической редкостью и получившая огромный резонанс монография - исторический детектив «Преступления и секреты государства: 1785 — 1830».

Все книги Р.Амбелена, как видно даже из названий, преследуют главную цель: выявить подлинные причины, тайный механизм тех или иных событий и явлений во французской и всемирной истории. Не довольствуясь рассмотрением верхушки айсберга исторического прошлого, он страстно, неутомимо исследует его основу, скрытую в глубине темных вод Леты, а порой и в тайниках, где хранятся секретные документы, которые могут пролить свет на драмы и трагедии в истории народов мира. Р.Амбелен по крупицам собирает эти документы и факты, с ювелирным искусством подвергает их тончайшему и глубочайшему анализу, будучи свободным от общепризнанных и на первый взгляд несокрушимых официальных версий, а также мифов, легенд, а то и просто лжи, касающихся тех или иных исторических событий или деятелей. Он не боится скандалов, он не боится шока, какими уже не раз сопровождалось появление его книг-расследований.

Предлагаемая вниманию читателей книга не является исключением. Опираясь на новые, ранее не публиковавшиеся документы, в том числе и архивные (например, из секретных фондов архивов Ватикана), автор дает свои, оригинальные версии многих весьма запутанных историй средневековой Франции.

Амбелен Робер - Драмы и секреты истории. 1306 — 1643

Пер. с франц. — М.: Издательская группа «Прогресс»; «Прогресс-Академия», 1992. — 304 с., ил.

ISBN 5-01-003032-2

Амбелен Робер - Драмы и секреты истории. 1306 — 1643 - Содержание

Как пишется история

1. Секрет Филиппа Красивого: овладеть троном «Священной Римской империи» и сделать его наследственным

2. Тайный внутренний круг тамплиеров

Краткая история ордена

Отречение от Христа

Преемники ордена

3. Правда о «деле Нельской башни» и его последствия для истории Франции и Европы

4. Загадка Иоанна I Посмертного

Проклятие

Конец прямой ветви Капетингов

Над короной сгущаются тучи

5. Подлинная личность Жанны, так называемой д'Арк

Средневековое общество

Официальная ложь

О семействе д'Арк и о его знатности

Рождение таинственного ребёнка

Между кем велась Столетняя война?

Отъезд из Вокулёра

Шинонские почести

Герб Жанны Девственницы

Семейное родство Жанны

О незаконнорождённости Карла VII

Тайна Шинона

Галлюцинации Жанны

Обвинение в колдовстве

О тех, кто был влюблён в Жанну

Странная казнь Лже-Девственницы

6. Дама дез Армуаз

Дама дез Армуаз

Места предварительного заключения Жанны

Тайный плен

Второе появление героини

Свидетели опознания

Дальнейшие походы

Конец эпопеи

Реабилитация

Дело Шнайдера

7. Загадка рождения Карла VIII

8. Покладистый отец: Карл Орлеанский, поэт

9. Подлинные убийцы Генриха IV

10. «Великий план» Генриха IV и розенкрейцеры

Генрих IV и розенкрейцеры

Провидческие аспекты «Великого плана»

Политические грани алхимии

Иллюстрации

Приложения

Досье Шнайдера

Письмо Жерара Песма Его Святейшеству папе Павлу VI