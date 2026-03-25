Амбелен - Драмы и секреты истории

Впервые на русском языке публикуется одна из лучших работ Робера Амбелена, неутомимого исследователя и открывателя «черных и белых пятен» в истории Франции и других стран. Автор — член французской Академии истории. Его перу принадлежат и другие книги, не менее интересные, чем эта, и не менее популярные среди широкого круга читателей, например такие, как: «Иисус, или Смертельный секрет , «Тайная жизнь Святого Павла», «Тяжкие секреты Голгофы», «Вампиризм:от легенды к реальности», «Церемонии и ритуалы в масонской символике» и, наконец, сразу же ставшая библиографической редкостью и получившая огромный резонанс монография - исторический детектив «Преступления и секреты государства: 1785 — 1830».

Все книги Р.Амбелена, как видно даже из названий, преследуют главную цель: выявить подлинные причины, тайный механизм тех или иных событий и явлений во французской и всемирной истории. Не довольствуясь рассмотрением верхушки айсберга исторического прошлого, он страстно, неутомимо исследует его основу, скрытую в глубине темных вод Леты, а порой и в тайниках, где хранятся секретные документы, которые могут пролить свет на драмы и трагедии в истории народов мира. Р.Амбелен по крупицам собирает эти документы и факты, с ювелирным искусством подвергает их тончайшему и глубочайшему анализу, будучи свободным от общепризнанных и на первый взгляд несокрушимых официальных версий, а также мифов, легенд, а то и просто лжи, касающихся тех или иных исторических событий или деятелей. Он не боится скандалов, он не боится шока, какими уже не раз сопровождалось появление его книг-расследований.

Предлагаемая вниманию читателей книга не является исключением. Опираясь на новые, ранее не публиковавшиеся документы, в том числе и архивные (например, из секретных фондов архивов Ватикана), автор дает свои, оригинальные версии многих весьма запутанных историй средневековой Франции.

Амбелен Робер - Драмы и секреты истории. 1306 — 1643

Пер. с франц. — М.: Издательская группа «Прогресс»; «Прогресс-Академия», 1992. — 304 с., ил.

ISBN 5-01-003032-2

Амбелен Робер - Драмы и секреты истории. 1306 — 1643 - Содержание

Как пишется история

1. Секрет Филиппа Красивого: овладеть троном «Священной Римской империи» и сделать его наследственным

2. Тайный внутренний круг тамплиеров

  • Краткая история ордена

  • Отречение от Христа

  • Преемники ордена

3. Правда о «деле Нельской башни» и его последствия для истории Франции и Европы

4. Загадка Иоанна I Посмертного

  • Проклятие

  • Конец прямой ветви Капетингов

  • Над короной сгущаются тучи

5. Подлинная личность Жанны, так называемой д'Арк

  • Средневековое общество

  • Официальная ложь

  • О семействе д'Арк и о его знатности

  • Рождение таинственного ребёнка

  • Между кем велась Столетняя война?

  • Отъезд из Вокулёра

  • Шинонские почести

  • Герб Жанны Девственницы

  • Семейное родство Жанны

  • О незаконнорождённости Карла VII

  • Тайна Шинона

  • Галлюцинации Жанны

  • Обвинение в колдовстве

  • О тех, кто был влюблён в Жанну

  • Странная казнь Лже-Девственницы

6. Дама дез Армуаз

  • Дама дез Армуаз

  • Места предварительного заключения Жанны

  • Тайный плен

  • Второе появление героини

  • Свидетели опознания

  • Дальнейшие походы

  • Конец эпопеи

  • Реабилитация

  • Дело Шнайдера

7. Загадка рождения Карла VIII

8. Покладистый отец: Карл Орлеанский, поэт

9. Подлинные убийцы Генриха IV

10. «Великий план» Генриха IV и розенкрейцеры

  • Генрих IV и розенкрейцеры

  • Провидческие аспекты «Великого плана»

  • Политические грани алхимии

Иллюстрации

Приложения

Досье Шнайдера

Письмо Жерара Песма Его Святейшеству папе Павлу VI

