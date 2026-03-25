Амбелен - Иисус, или Смертельная тайна тамплиеров

Во времена, которые современные архивные документы уже не позволяют датировать точно, но, можно полагать, близкие ко второй половине XIII века, орден Храма, прежде называвшийся «армией бедных воинов Христа и Храма Соломона», во многих своих командорствах претерпел важную и серьезную духовную перемену. Под влиянием Тайных магистров, вдруг таинственно появившихся, и, несомненно, в результате обнаружения рукописей в городах Святой земли либо благодаря таинственным беседам с арабскими учеными, еврейскими каббалистами или катарскими «совершенными» перед тамплиерами предстало подлинное лицо исторического Иисуса, очень непохожее на легендарное.

То, что эти Тайные магистры, дублировавшие официальных, существовали, нам доказывает один банальный факт. В самом деле, кто приказал Жаку де Моле, официальному великому магистру, не умевшему ни читать, ни писать, собрать все архивы ордена, и прежде всего «уставы» командорств, незадолго до облавы, устроенной Филиппом Красивым? Кто такой этот «магистр Ронселен», настоящее имя — Ронселен де Фо, которому некоторые тамплиеры приписывали введение этого страшного обычая — отречения от Иисуса? В перечне магистров ордена Храма он не фигурирует. По крайней мере, в перечне официальных магистров… Мы найдем его дальше. Таким образом, вероятно, некоторые высшие сановники ордена, не столь невежественные, как большинство других, были знакомы с документами, неизвестными в Европе и имеющими отношение к подлинным истокам христианства, документами, которые церковь впоследствии поспешила уничтожить. Вот почему мало-помалу, по примеру Фридриха Гогенштауфена, императора Германии и короля обеих Сицилий, самого просвещенного суверена своего времени, орден Храма отверг догму о божественности Иисуса и вернулся к Единому Богу, общему для иудаизма и ислама.

И так в самых недрах официального ордена образовалось настоящее внутреннее тайное общество с оккультными руководителями, эзотерическими доктринами и секретными целями, что было нетрудно, потому что в 1193 году орден насчитывал всего 900 рыцарей. Отныне тех наивных неофитов, которые на церемониях приема в капитуле отказывались отвергнуть крест, принимая это предложение за банальное испытание прочности их веры, отправляли на поля сражения за море поддерживать доброе имя ордена и покрывать себя славой.

Напротив, тех, кто безропотно, perinde ad cadaver [подобно трупу (лат.)], покоряясь всем приказам командоров, топтал ногами деревянный крест либо крест на старинном орденском плаще, расстеленном на полу, оставляли в Европе в качестве резерва для выполнения загадочных и отдаленных задач тамплиерской державы. В самом деле, более показательного испытания в то время быть не могло. Ведь задача состояла в том, чтобы весь мир превратить в «Святую землю». Для этого мир надо было прежде всего захватить. И это могло сделать отважное, организованное и богатое меньшинство, очень смутно сознающее свою грандиозную цель, но мудро управляемое группой посвященных и умеющее как хранить тайну, так и слепо повиноваться.

Настал день, когда дело получило огласку, когда перебежчики, надменно-разочарованные и озлобленные, заговорили. Король Франции почуял удачу и сумел сделать своим сообщником папу, уже ставшего его человеком после ночного соглашения в лесу Сен-Жан-д'Анжели. Королевская казна и римская догма вскоре окажутся в выигрыше. Служители правосудия уже смазывали дыбы и присяжные палачи раскаляли добела свои клещи. А когда захватили все золото Храма, конфисковали фьефы и командорства, тогда запылали костры.

Их дым, черный, жирный и зловонный, затмевавший утреннюю и вечернюю зарю, на шестьсот лет изгнал надежду на европейское единство и универсальную религию, которая бы объединила всех. Но прежде всего этот дым удушал истину о величайшем обмане в Истории. Именно затем, чтобы изгнать его зловещую тень, и написаны эти страницы — вслед за многими другими, потому что еще до тамплиеров эту тайну знали и распространяли катары.

И окситанскую культуру уничтожили именно затем, чтобы заставить их замолчать, — мы это сейчас докажем.

Ронселен де Фо, «магистр Ронселен» из показаний, был сеньором одноименного маленького порта (Фосюр-Мер), еще и в наши дни располагающегося у западного входа в Берскую лагуну. Тогда он был вассалом королей Майорки, зависящих от королей Арагона, которые в битве при Мюре в 1213 году защищали катарскую ересь. Совсем близко находится Безье, город-мученик крестового похода, и то, как крестоносцы Симона де Монфора 22 июля 1209 года перебили все его население (100 тысяч человек), не разбирая католиков и катаров, в его время было еще не забыто. Он сумел сохранить в сердце ненависть к католической церкви, которая тогда была синонимом христианства, и исполнился общего отвращения и к той, и к другому.

Протоколы допросов, сохраненные для нас инквизиторами, в отношении оценок, которые еретики давали Иисусу из Назарета, достаточно сдержанны. Судите сами; дальше мы увидим, насколько можно им верить.

Робер Амбелен - Иисус, или Смертельная тайна тамплиеров

Санкт-Петербург, Евразия, 2007 г. - 366, [2] с.

ISBN 978-5-8071-0212-6

Робер Амбелен - Иисус, или Смертельная тайна тамплиеров - Содержание

К читателю. — Молчание о Гамале. Исторический Иисус

Предисловие. — Главное обвинение против ордена Храма: отречение от веры в божественность Иисуса

Глава I. Документы по делу

Глава II. Псевдоблаговещение

Глава III. Разные даты рождения Иисуса

Глава IV. Братья Иисуса

Глава V. Брат-близнец Иисуса

Глава VI. Ключи к загадке

Глава VII. Орлиное гнездо: Гамала

Глава VIII. Подменный трюк: Назарет

Глава IX. Загадочный Иосиф и «Святое Семейство»

Глава X. Годы, прожитые Иисусом в безвестности

Глава XI. Иисус среди учителей

Глава XII. Иоанн, Предтеча и Креститель

Глава XIII. Магия в жизни Иисуса

Глава XIV. Царь иудейский

Глава XV. Мессианистская десятина

Глава XVI Бегство в Финикию

Глава XVII. Загадки последнего дня

Глава XVIII. Обвинительный акт против Иисуса

Глава XIX. Проклятие Иерусалиму

Глава XX. Казнь Иисуса

Глава XXI. Псевдовоскресение

Глава XXII. Явления и Вознесение Иисуса

Глава ХХIII. Искупление

Глава XXIV. Казнь Иуды

Глава XXV. Иисус и женщины

Глава XXVI. Костер. — Приговор высшим должностным лицам ордена Храма. Отказ Моле и Шарне от прежних показаний