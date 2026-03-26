Амбелен - Мартинизм

Робер Амбелен (1907-1997) — французский эзотерик, историк, философ и писатель — практически не известен российскому читателю. Вряд ли можно говорить о сложившемся в российском книжном пространстве образе этого автора, поскольку до сих пор на русский язык были переведены лишь две его работы, выполненные в жанре альтернативной истории и озаглавленные вполне в духе передач прайм-тайма канала РЕН-ТВ — «Драмы и секреты истории: 1306-1643» и «Иисус, или смертельная тайна тамплиеров».

Между тем спектр тем, охваченных творчеством Амбелена, занимает несколько страниц даже при простом прочтении библиографии его сочинений: мартинизм, масонство, Гностическая церковь, христианство, военная история, история церкви, иудаизм, ислам, осознанные сновидения, магическая работа с кристаллами, Каббала, вампиризм, розенкрейцерство, алхимия практическая и духовная, кельтская мифология, история Европы, биографии исторических деятелей, ритуалы, регламенты и наставления нескольких эзотерических орденов, переводы и транслитерации старинных трактатов и гримуаров, — всё это представляет собой непаханое поле для тех, кто решит посвятить свое время ознакомлению с трудами Амбелена российских читателей.

Робер Амбелен / Пер. с франц. Н.А. Ивановой. — М.: Arbor Vitae, 2020. — 612 c.

ISBN 978-5-9216-0206-9

Амбелен Робер - Мартинизм - Тамплиеры и розенкрейцеры - Духовная алхимия - Содержание

Е.Л. Кузъмишин, А.В. Карпова. Вселенная Амбелена

Мартинизм — история и учение (перевод Н.А. Ивановой и О.И. Трояновского)

Современный мартинизм и его истоки

Тамплиеры и розенкрейцеры: документы по истории иллюминизма

Духовная алхимия: техника «внутреннего пути»

Серж Кайе. Робер Амбелен — исследователь тайных наук (перевод Е.Л. Кузьмишина)

Библиография публикаций Р. Амбелена вжурнале «L'Initiation»

Библиография печатных работ Р. Амбелена