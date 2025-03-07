Амельченков, Епископ Серафим - Агиология – Хрестоматия - Рабочая тетрадь

В настоящее время агиология как теологическая дисциплина находится в стадии формирования. Вместе с тем очевидным является запрос на ее разработку — как со стороны научно-образовательной сферы, так и со стороны общества — самих людей, которые желают осуществлять свою жизнедеятельность на основе непреходящих божественных ценностей, изучая святость, в том числе научно, и стремясь к ее обретению.

Изучение агиологии имеет большое значение как для научно-теологической области, так и для духовной жизни человека. Опыт святых подвижников особенно важен для самопознания, личностного внутреннего совершенствования и экзистенциального поиска. Хрестоматия предлагает тексты, позволяющие представить фундаментальное понятие святости в православном ключе.

Святость является одной из важнейших тем теологии, поскольку исторический путь Церкви, в которой происходит спасение человека, — это, прежде всего, история святости. К стяжанию святости призван каждый человек: «Ибо написано: “будьте святы, потому что Я свят”» (1 Пет. 1:16). В широком смысле святость часто ассоциируется с высокой моральной непорочностью, чистотой, богобоязненностью и предполагает стремление к духовному совершенству, приверженность нравственным ценностям.

Все это обуславливает необходимость, в том числе, изучения духовного наследия прославленных в лике святых подвижников Церкви. Святость не является достижением человеческой самодостаточности, а, скорее, процессом духовного роста и преображения человека в соответствии с образом Божиим, что продолжается на протяжении всей жизни.

При работе над данной хрестоматией мы опирались на представления о святости, сохраняемые в Русской Православной Церкви и транслируемые ее бесценной, тысячелетней традицией. Важным представлялось не заслонить внешними ассоциациями чистоту вселенского церковного учения о святости. Авторская работа при составлении хрестоматии заключалась в разработке содержания, выработке эффективных способов систематизации и изложения материала. Предложенное учебно-практическое издание мы постарались сделать понятным и структурированным.

Епископ Истринский Серафим (В. Л. Амельченков) – Агиология – Хрестоматия

М.: Издательский дом «Познание», 2023. — 456 с.: илл.

ISBN 978-5-6050270-5-8

Епископ Истринский Серафим (В. Л. Амельченков) – Агиология – Хрестоматия – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ СВЯТОСТИ В ВЕТХОМ И НОВОМ ЗАВЕТЕ. ОБОЖЕНИЕ

ТЕМА 2. ПРАВОСЛАВНЫЙ ВЗГЛЯД НА ПОЧИТАНИЕ СВЯТЫХ. СВЯТЫЕ МОЩИ

ТЕМА З. МНОГООБРАЗИЕ ПУТЕЙ К СВЯТОСТИ

ТЕМА 4. КАНОНИЗАЦИЯ СВЯТЫХ

ТЕМА 5. КАНОНИЗАЦИЯ СВЯТЫХ В РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

ТЕМА 6. ЖИТИЯ СВЯТЫХ

ТЕМА 7. СОДЕРЖАНИЕ АПОСТОЛЬСКОГО СЛУЖЕНИЯ. СВЯТЫЕ АПОСТОЛЫ

ТЕМА 8. РАВНОАПОСТОЛЬНЫЕ СВЯТЫЕ

ТЕМА 9. СОДЕРЖАНИЕ ПОДВИГА МУЧЕНИЧЕСТВА

ТЕМА 10. МУЧЕНИКИ В РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

ТЕМА 11. МУЧЕНИЧЕСКИЕ АКТЫ И МАРТИРОЛОГИ

ТЕМА 12. СОДЕРЖАНИЕ ПОДВИГА ПРЕПОДОБНЫХ

ТЕМА 13. СТАРЧЕСТВО

ТЕМА 14. ПОДВИГ ПРЕПОДОБНЫХ В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ МИРА

ТЕМА 15. ПОДВИГ ПРЕПОДОБНЫХ НА РУСИ

ТЕМА 16. СОДЕРЖАНИЕ СВЯТИТЕЛЬСКОГО ПОДВИГА

ТЕМА 17. СВЯТОСТЬ В МИРУ: БЛАГОВЕРНЫЕ, ЮРОДИВЫЕ, ПРАВЕДНЫЕ

БИБЛИОГРАФИЯ

Епископ Истринский Серафим (В. Л. Амельченков) – Агиология - Рабочая тетрадь

М.: Издательский дом «Познание», А61 2023. — 64 с.

ISBN 978-5-6050270-4-1

Епископ Истринский Серафим (В. Л. Амельченков) – Агиология - Рабочая тетрадь – Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ СВЯТОСТИ В ВЕТХОМ И НОВОМ ЗАВЕТЕ. ОБОЖЕНИЕ

ТЕМА 2. ПРАВОСЛАВНЫЙ ВЗГЛЯД НА ПОЧИТАНИЕ СВЯТЫХ. СВЯТЫЕ МОЩИ

ТЕМА З. МНОГООБРАЗИЕ ПУТЕЙ К СВЯТОСТИ

ТЕМА 4. КАНОНИЗАЦИЯ СВЯТЫХ

ТЕМА 5. КАНОНИЗАЦИЯ СВЯТЫХ В РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

ТЕМА 6. ПАМЯТНИКИ ХРИСТИАНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ, СОДЕРЖАЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СВЯТЫХ

ТЕМА 7. ЖИТИЯ СВЯТЫХ

ТЕМА 8. СОДЕРЖАНИЕ АПОСТОЛЬСКОГО СЛУЖЕНИЯ. СВЯТЫЕ АПОСТОЛЫ

ТЕМА 9. РАВНОАПОСТОЛЬНЫЕ СВЯТЫЕ

ТЕМА 10. СОДЕРЖАНИЕ ПОДВИГА МУЧЕНИЧЕСТВА

ТЕМА 11. МУЧЕНИКИ В РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

ТЕМА 12. МУЧЕНИЧЕСКИЕ АКТЫ И МАРТИРОЛОГИ

ТЕМА 13. СОДЕРЖАНИЕ ПОДВИГА ПРЕПОДОБНЫХ

ТЕМА 14. СТАРЧЕСТВО

ТЕМА 15. ПОДВИГ ПРЕПОДОБНЫХ В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ МИРА

ТЕМА 16. ПОДВИГ ПРЕПОДОБНЫХ НА РУСИ

ТЕМА 17. СОДЕРЖАНИЕ СВЯТИТЕЛЬСКОГО ПОДВИГА

ТЕМА 18. СВЯТОСТЬ В МИРУ: БЛАГОВЕРНЫЕ, ЮРОДИВЫЕ, ПРАВЕДНЫЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ

ДЛЯ ЗАМЕТОК