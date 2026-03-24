Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Амфитеатров - Дьявол

Амфитеатров - Дьявол
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, CATHOLICISM, PROTESTANTISM, History, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Esotericism Mysticism Kabbalah
Series Антология мысли (2 books)

Что дьяволы смертны, утверждали еще раввины. О том, что черт заболевает, опасно болеет, лежит при смерти, потом опять оправляется, известно из многочисленных показаний обвиняемых по ведьмовским процессам. В народных сказках, еще сохранившихся там и сям, в Европе, умирающий черт — обычное действующее лицо. Достаточно напомнить о мантуанской сказке про юношу-оборотня, который, спасаясь от черта, принимает разные образы, пока не удается ему принять вид хорька в то время, как черт замешкался в виде курицы, и, понятно, хорек задушил курицу.

Вот почему, — заключает сказка, — и нет больше черта... Странно и многозначительно подобное утверждение в устах народа. Проследим историю — признаки и причины исчезновения нечистой силы. (А Граф). Дьявол родился из известных причин, жил и расцветал в известных условиях, приспособлялся к их медленному, но неизбежному изменению. Как всякий живой организм, он прошел все степени жизненной эволюции и умирает потому, что эволюция завершена. Функция организма закончена. Идея, которая давала ему жизнь, не в состоянии победить на обширной арене житейской конкуренции других более могучих и юных идей.

Александр Валентинович Амфитеатров - Дьявол в быте, легенде и в литературе средних веков

Антология мысли

Москва: Издательство Юрайт, 2019 г. — 224 с.

ISBN 978-5-534-09711-5

Александр Валентинович Амфитеатров - Дьявол в быте, легенде и в литературе средних веков - Содержание

  • Глава первая. Родословие и эволюция сатаны

  • Глава вторая. Физиология дьявола

  • Глава третья. Государство, силы и средства дьявола

  • Глава четвертая. Дьявол-искуситель

  • Глава пятая. Козни дьявола

  • Глава шестая. Навождение дьявольское

  • Глава седьмая. Любовь и дети дьявола. Инкубы и суккубы

  • Глава восьмая. Ад

  • Глава девятая. Адские муки

  • Глава десятая. Магия

  • Глава одиннадцатая. Враги дьявола

  • Глава двенадцатая. Черт-весельчак

  • Глава тринадцатая. Смерть дьявола

  Новые издания по дисциплине «История Средних веков» и смежным дисциплинам

Views 43
Rating
Added 24.03.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

