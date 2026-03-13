Амонашвили - Апостол Павел и другие ученики Христа

Павел был окружен если не впрямую учениками, то по крайней мере группой соратников, вероятно, он пребывал некоторое время главой «школы премудрости» в Эфесе. Но даже если это и не так, все равно мы видим, что Павел обучал своих ближайших сподвижников, сотрудников, спутников. У него не только был и свои ученики, но он стал в известном смысле разъяснителем учения и наставником для всего христианского мира. Последующие эпохи настолько почитали именно Павла, что в случае необходимости его упоминания говорили просто «Апостол», и все уже знали, о каком апостоле идет речь, если не названо имя.

Кем же считал себя сам Павел'? Апостолом, пророком, теологом, толкователем вероучения, миссионером, учителем, «экономом» (упранителем внутрицерковного «божьего хозяйства»), проповедником, увещевателем, духовным целителем, церковным деятелем, посредником, адвокатом Христа? Значительную часть своих задач Павел сводил к назидательным и просветительным, разъяснительным и убеждающим. Он сочинял как философ морали, писал как теолог, путешествовал как миссионер, выступал как христианский оратор, убеждал как педагог, заботился как эконом, выслушивал как арбитр. Жизнь наставника как образец для подражания учеников его - какой путь проходит Павел и как ученик Иисуса, и как «посланник» его, как учитель, получивший по преемству это служение. Павел регулярно призывал подражать себе. Основой для подобного подражания должны были выступать родительско - сыновние отношения между учителем и содержанием преподаваемого как объектами для подражания, с одной стороны, и совершенствующимся через подражание учеником, - сдругой.

Амонашвили Шалва Александрович - Апостол Павел и другие ученики Христа

Серия "Антология гуманной педагогики"

М .: Издательский Дом Шалвы Амонашвили, 2007. - С. 224

ISBN 5-89147-029-2

Амонашвили Шалва Александрович - Апостол Павел и другие ученики Христа - Содержание

Апостол Павел - самый известный ученик Иисуса ( Безрогов В. Г. )

АПОСТОЛ ПАВЕЛ

Послание Павла христианам Рима

Первое послание Павла христианам Коринфа

Второе послание Павла христианам Коринфа

Послание Павла к галатам

Послание Павла христианам Филипп

Послание Павла христианам Колосс

Письмо Павла христианам Эфеса

Первое послание Павла христианам Фессалоники

Христианам Фессалоники письмо второе

Первое послание Павла к Тимофею

Второе письмо Павла Тимофею

Послание Павла к Титу

Послание к Евреям

Деяния Павла и Феклы

ДРУГИЕ УЧЕНИКИ ИИСУСА

Послание Иакова

Первое послание Петра

Второе послание Петра

Первое послание Иоанна

Второе послание Иоанна

Третье послание Иоанна

Деяния святого апостола Фомы

История Иоханнана апостола, сына Зеведеева

Учение Аддая апостола

Беседа Иисуса с учениками

« Пастырь» Гермы

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ У УЧЕНИКОВ ХРИСТА