Амонашвили - Блаженный Августин

Августин (354-430) стоит у истоков христианской педагогики Запада. Его называют «учителем , сформировавшим интеллект христианской Европы». Он жил в период, когда христианская школа делала свои первые шаги в мире не христианской культуры и образованности. Августин начал педагогическую деятельность в качестве профессионального преподавателя грамматики и риторики в языческой школе.

Духовные поиски после долгих лет интеллектуальных странствий привели его к христианской вере. В 387 г. он крестился, вел монашескую жизнь, а в 391 г. был посвящен в пресвитеры и в 395 г. - в епископы североафриканского города Гиппона. Именно о это время Августин и проявил себя не только как великолепный практик образования, но и как теоретик христианской науки обучения и воспитания.

Один из ближайших учеников Августина Поссидий подчеркивает в своих воспоминаниях об учителе его твердые устремления продолжить апостольскую наставническую традицию, стать проповедником Слова Божьего. К устному слову Августин добавляет письменное: «Тому же, что Бог открывал ему во время размышлений и молитв, он учил ближних в проповедях, а дальних - книгами". Учил он публично и частно, в домах и в церкви ... » Августин «всегда был готов дать молящим знания о вере и надежде, которые в Боге, не только в своей области, но и везде, куда бы его ни просили приехать». Особое внимание он обращал на тех, кто мог впоследствии стать учителями.

Августин устраивает монашеское общежитие-школу для клира города Гиппона. Члены этого духовно-образовательного общежития делились на три группы: одна - священники и низший клир, а две другие - миряне. «Новобранцы Христовы», как называли младших клириков, проходили у Августина профессиональную подготовку." По всей видимости, Августин взял за образец школьные кружки, которые образовывались вокруг епископа крупного города. В них юные клирики назидались в практике церковных служб, учили и комментировали священные тексты. тИменно обучение, а не, скажем, физический труд, как во многих «классических монастырях, определяло ежедневный распорядок дня. «Выпускниками спротомонастырской школы Августина стали около 10 епископов североафриканских городов. Исследователи по-разному оценивают роль этой полумонашеской школьной общины. Одни говорят о великом ее вкладе в историческое развитие североафриканской церкви, другие более скромно называют школу Августина «одной из первых теологических семинарий. Начинание Августина в любом случае означало дальнейшее движение в сторону институционализации христианского образования, еще не ставшего к тому времени систематически организованным.

Амонашвили Шалва Александрович - Блаженный Августин

Серия "Антология гуманной педагогики"

М.: Издательский Дом Шалвы Амонашвили, 2002.- С. 224 .

ISBN: 5-89147-038-1

