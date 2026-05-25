Аморт - Я зустрів диявола

Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Theology, Pastoral Care Counseling

Найвідоміший екзорцист світу відверто розмовляє про дію диявола і його вплив на людину. Книжка постала на основі кількаденних розмов з о. Ґабріелем Амортом, проведених у Римі 2013 року, і подає конкретні відповіді на питання, які турбують сучасних християн.

Видання звернене не лише до тих, хто страждає через напади злого духа, а й до кожного читача, який прагне краще розуміти духовні загрози, позбутися страхів, упереджень і забобонів та навчитися пильності у боротьбі зі злом.

Аморт Ґабріель – Я зустрів диявола – З найвідомішим екзорцистом світу

о. Ґабріель Аморт. Я зустрів диявола. Розмову провів о. Славомір Шнурковський SSP; пер. з пол. о. Олег Жарук, о. Андрій Безкоровайний. – Львів: «Видавництво Святого Павла», 2022. – 232 с.

ISBN 978-617-7510-78-8; ISBN 978-966-938-398-3

Аморт Ґабріель – Я зустрів диявола – Зміст

  • Передмова

  1. Людина в Божому задумі. Боротьба з дияволом і злом

  2. Духовні загрози сучасної Церкви

  3. Духовні загрози сучасного суспільства та світу

  4. Одержимість чи хвороба

  5. Прокляття

  6. Погані вроки

  7. Забобони

  8. Інші випадки

  9. Чи завжди екзорцист є необхідним?

  10. Духовні загрози

  • Акупунктура

  • Біотерапія і біотерапевти

  • “Циганки”

  • Червона нитка

  • “Гаррі Поттер”

  • Йога

  • Карате

  • Китайська медицина

  • Нав’язливі думки

  • Реінкарнація

  • Самогубство

  • Засоби масової інформації

  • Талісмани

  • Психологічні техніки

  • Залежності

  • Відвідування чаклуна

  • Викликання духів

  1. Духовна допомога і засоби у боротьбі з дияволом

  • Пильність

  • Молитва

  • Заступництво святих

  1. Сім’я і духовні загрози

Added 25.05.2026
