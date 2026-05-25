Аморт - Я зустрів диявола
Найвідоміший екзорцист світу відверто розмовляє про дію диявола і його вплив на людину. Книжка постала на основі кількаденних розмов з о. Ґабріелем Амортом, проведених у Римі 2013 року, і подає конкретні відповіді на питання, які турбують сучасних християн.
Видання звернене не лише до тих, хто страждає через напади злого духа, а й до кожного читача, який прагне краще розуміти духовні загрози, позбутися страхів, упереджень і забобонів та навчитися пильності у боротьбі зі злом.
о. Ґабріель Аморт. Я зустрів диявола. Розмову провів о. Славомір Шнурковський SSP; пер. з пол. о. Олег Жарук, о. Андрій Безкоровайний. – Львів: «Видавництво Святого Павла», 2022. – 232 с.
ISBN 978-617-7510-78-8; ISBN 978-966-938-398-3
Аморт Ґабріель – Я зустрів диявола – Зміст
Передмова
Людина в Божому задумі. Боротьба з дияволом і злом
Духовні загрози сучасної Церкви
Духовні загрози сучасного суспільства та світу
Одержимість чи хвороба
Прокляття
Погані вроки
Забобони
Інші випадки
Чи завжди екзорцист є необхідним?
Духовні загрози
Акупунктура
Біотерапія і біотерапевти
“Циганки”
Червона нитка
“Гаррі Поттер”
Йога
Карате
Китайська медицина
Нав’язливі думки
Реінкарнація
Самогубство
Засоби масової інформації
Талісмани
Психологічні техніки
Залежності
Відвідування чаклуна
Викликання духів
Духовна допомога і засоби у боротьбі з дияволом
Пильність
Молитва
Заступництво святих
Сім’я і духовні загрози
