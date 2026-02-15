Этот сборник проповедей архимандрита Амвросия (Макара), настоятеля православного прихода в Милане, посвящен самому значимому и духовно насыщенному периоду церковного года — от подготовительных недель к Великому посту до Пятидесятницы. Книга представляет собой живое пастырское слово, обращенное к современному человеку, пытающемуся найти путь к Богу в условиях секулярного мира. Автор раскрывает глубокие смыслы богослужебных текстов Постной и Цветной Триоди, делая их понятными и практически применимыми для повседневной духовной жизни.

Центральная тема сборника — преображение человеческого сердца под действием Божественной любви. В период Постной Триоди архимандрит Амвросий акцентирует внимание на покаянии не как на самобичевании, а как на радостном возвращении к Отцу. В проповедях Цветной Триоди он раскрывает торжество Воскресения Христова, которое должно стать внутренним состоянием христианина. Книга наполнена любовью и надеждой, помогая читателю пройти путь от «светлой печали» поста к ликующей радости Пасхи, осознавая, что конечная цель любого духовного подвига — стяжание любви Божией.

Архимандрит Амвросий (Макар) – Любовь Божия в сердце человека - Проповеди периода Постной и Цветной Триоди

К.: ДУХ I ΛΙΤΕΡΑ. - 2015. - 184 с.

ISBN 978-966-378-392-5

Предисловие

Цветная Триодь

1. Неделя о Закхее - 2. Неделя о мытаре и фарисее - 3. Беседа на тему притчи о блудном сыне - 4. Неделя мясопустная, о Страшном суде - 5. Неделя сыропустная, Прощеное воскресенье - 6. Беседа после чтения Великого покаянного канона преп. Андрея Критского - 7. Неделя 1-я Великого поста - 8. Неделя 2-я Великого поста - 9. Неделя 3-я Великого поста - 10. Неделя 4-я Великого поста - 11. Неделя 5-я Великого поста - 12. Лазарева суббота - 13. Вербное воскресенье 92 14. Великий Четверг - 15. Великая Пятница - 16. Великая Суббота

