Этот сборник проповедей архимандрита Амвросия (Макара), настоятеля православного прихода в Милане, посвящен самому значимому и духовно насыщенному периоду церковного года — от подготовительных недель к Великому посту до Пятидесятницы. Книга представляет собой живое пастырское слово, обращенное к современному человеку, пытающемуся найти путь к Богу в условиях секулярного мира. Автор раскрывает глубокие смыслы богослужебных текстов Постной и Цветной Триоди, делая их понятными и практически применимыми для повседневной духовной жизни.
Центральная тема сборника — преображение человеческого сердца под действием Божественной любви. В период Постной Триоди архимандрит Амвросий акцентирует внимание на покаянии не как на самобичевании, а как на радостном возвращении к Отцу. В проповедях Цветной Триоди он раскрывает торжество Воскресения Христова, которое должно стать внутренним состоянием христианина. Книга наполнена любовью и надеждой, помогая читателю пройти путь от «светлой печали» поста к ликующей радости Пасхи, осознавая, что конечная цель любого духовного подвига — стяжание любви Божией.
Архимандрит Амвросий (Макар) – Любовь Божия в сердце человека - Проповеди периода Постной и Цветной Триоди
К.: ДУХ I ΛΙΤΕΡΑ. - 2015. - 184 с.
ISBN 978-966-378-392-5
Архимандрит Амвросий (Макар) – Любовь Божия в сердце человека – Содержание
Предисловие
Цветная Триодь
1. Неделя о Закхее - 2. Неделя о мытаре и фарисее - 3. Беседа на тему притчи о блудном сыне - 4. Неделя мясопустная, о Страшном суде - 5. Неделя сыропустная, Прощеное воскресенье - 6. Беседа после чтения Великого покаянного канона преп. Андрея Критского - 7. Неделя 1-я Великого поста - 8. Неделя 2-я Великого поста - 9. Неделя 3-я Великого поста - 10. Неделя 4-я Великого поста - 11. Неделя 5-я Великого поста - 12. Лазарева суббота - 13. Вербное воскресенье 92 14. Великий Четверг - 15. Великая Пятница - 16. Великая Суббота
17. Воскресение Христово - 18. Неделя о Фоме - 19. Неделя жен-мироносиц - 20. Неделя о расслабленном - 21. Неделя о самарянине - 22. Неделя о слепом - 23. Вознесение Христово - 24. Неделя святых отцев 1-го Вселенского собора - 25. Троицкая родительская суббота - 26. День Святой Троицы - 27. День Святого Духа
