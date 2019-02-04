Двойственная природа Христа заключается в том, что Он был истинным Богом и истинным человеком. «Ибо младенец родился нам...»— говорит пророк Исаия, и здесь речь идет о человеческой природе Иисуса; «...Бог крепкий...» (Ис. 9:6) —здесь говорится о Его божественной природе. «...Бог послал Сына Своего...» — говорит апостол, и, следовательно, Он является Богом, но в то же время этот Сын родился от жены (Гал. 4:4) и поэтому является человеком.

Раньше думали, что в наши дни эта истина не будет выглядеть противоречивой, но мы живем в последнее время, и этому не следует удивляться, ибо Писание говорит, что «в последние дни наступят времена тяжкие» (2 Тим. 3:1) и люди будут противиться истине (2 Тим. 3:8). Но я знаю, что в последние дни будет явлено изобилие истины, «ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море» (Авв. 2:14). Запечатанная Книга будет открыта, и знание умножится. Но по мере того, как Бог будет сеять пшеницу, сатана будет сеять плевелы. Видя, что Бог открывает истину, сатана будет сеять ошибки, надеясь в разгар рыночного дня сбыть свой товар.

Амвросий Исаак - Взирая на Христа: Рождество Иисуса

Пер. с англ.

Пенза, 2012. 136 с.

Серия «Наследие мудрости»

ISBN 978-5-93434-140-5

Амвросий Исаак - Взирая на Христа: Рождество Иисуса - Оглавление

Предисловие

Введение

Часть I

РАЗДЕЛ I. Благая весть о Христе

РАЗДЕЛ II. О зачатии Христа

РАЗДЕЛ III. О двух природах Христа

РАЗДЕЛ IV . О различии двух природ Христа

РАЗДЕЛ V. О единении двух природ Христа в одной Личности

Раздел VI. О рождении Христа

РАЗДЕЛ VII. Некоторые события, следовавшие за рождением Христа

Часть II

РАЗДЕЛ I. Мы должны познать Иисуса, Который Своим рождением совершил великое дело нашего спасения

РАЗДЕЛ II. Мы должны размышлять об Иисусе, Который Своим рождением совершил великое дело нашего спасения

РАЗДЕЛ III. Мы должны жаждать Иисуса, Который Своим рождением совершил великое дело нашего спасения

РАЗДЕЛ IV. Мы должны уповать на Иисуса, Который Своим рождением совершил великое дело нашего спасения

РАЗДЕЛ V. Мы должны верить в Иисуса, Который Своим рождением совершил великое дело нашего спасения

РАЗДЕЛ VI. Мы должны любить Христа, Который Своим рождением совершил великое дело нашего спасения

РАЗДЕЛ VII. Мы должны радоваться во Христе, Который Своим рождением совершил великое дело нашего спасения

РАЗДЕЛ VIII. Мы должны призывать Иисуса, Который Своим рождением совершил великое дело нашего спасения

РАЗДЕЛ IX. Мы должны подражать Христу, Который Своим рождением совершил великое дело нашего спасения

Амвросий Исаак - Взирая на Христа: Рождество Иисуса - Предисловие

Книга, которую вы держите в руках, является только краткой частью обширного труда Исаака Амвросия. После серьезного заболевания в 1653 году Амвросий написал молитвенные размышления о том, что Господь сделал для его души. Он назвал эту книгу «Взирая на Иисуса», или «Великая работа спасения обеспечена душе, взирающей на Иисуса». Автор рассматривал различные аспекты служения Христа и показывал, что значит познавать Иисуса, размышлять о Нем, жаждать, уповать на Него. Книга вскоре стала классикой христоцентричного богословия.

Хотелось бы отметить две особенности данной книги. Во-первых, это здравое библейское учение о Христе. В истории церкви часто возникали вопросы о божественности Христа или, наоборот, о Его человечности, о том, как две природы были соединены в одной Личности. Автор последовательно раскрывает эти вопросы и помогает читателю обрести библейский взгляд. Вторая особенность книги — это постоянный акцент на практическом применении. После Реформации 16 века стал проявляться так называемый «феномен второго поколения», когда церкви снова наполнились номинальными христианами и сила благочестия была утеряна.

Дети, выросшие в реформатской традиции, хорошо знали здравое учение, но их практическая жизнь не отличалась святостью. Именно на этом фоне в 17 веке появился пуританизм со всей его ревностью, живительной силой и страстью по Богу. Пуритане были полностью согласны с богословским наследием реформации, но сделали особенный акцент на практическом применении учения к каждому аспекту христианской жизни. В книге «Взирая на Иисуса» Амвросий дает советы о практическом применении после каждого раздела и помогает читателю оценивать свою жизнь в свете истины.