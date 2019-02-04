Амвросий - Взирая на Христа
Двойственная природа Христа заключается в том, что Он был истинным Богом и истинным человеком. «Ибо младенец родился нам...»— говорит пророк Исаия, и здесь речь идет о человеческой природе Иисуса; «...Бог крепкий...» (Ис. 9:6) —здесь говорится о Его божественной природе. «...Бог послал Сына Своего...» — говорит апостол, и, следовательно, Он является Богом, но в то же время этот Сын родился от жены (Гал. 4:4) и поэтому является человеком.
Раньше думали, что в наши дни эта истина не будет выглядеть противоречивой, но мы живем в последнее время, и этому не следует удивляться, ибо Писание говорит, что «в последние дни наступят времена тяжкие» (2 Тим. 3:1) и люди будут противиться истине (2 Тим. 3:8). Но я знаю, что в последние дни будет явлено изобилие истины, «ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море» (Авв. 2:14). Запечатанная Книга будет открыта, и знание умножится. Но по мере того, как Бог будет сеять пшеницу, сатана будет сеять плевелы. Видя, что Бог открывает истину, сатана будет сеять ошибки, надеясь в разгар рыночного дня сбыть свой товар.
Амвросий Исаак - Взирая на Христа: Рождество Иисуса
Пер. с англ.
Пенза, 2012. 136 с.
Серия «Наследие мудрости»
ISBN 978-5-93434-140-5
Амвросий Исаак - Взирая на Христа: Рождество Иисуса - Оглавление
Предисловие
Введение
Часть I
- РАЗДЕЛ I. Благая весть о Христе
- РАЗДЕЛ II. О зачатии Христа
- РАЗДЕЛ III. О двух природах Христа
- РАЗДЕЛ IV . О различии двух природ Христа
- РАЗДЕЛ V. О единении двух природ Христа в одной Личности
- Раздел VI. О рождении Христа
- РАЗДЕЛ VII. Некоторые события, следовавшие за рождением Христа
Часть II
- РАЗДЕЛ I. Мы должны познать Иисуса, Который Своим рождением совершил великое дело нашего спасения
- РАЗДЕЛ II. Мы должны размышлять об Иисусе, Который Своим рождением совершил великое дело нашего спасения
- РАЗДЕЛ III. Мы должны жаждать Иисуса, Который Своим рождением совершил великое дело нашего спасения
- РАЗДЕЛ IV. Мы должны уповать на Иисуса, Который Своим рождением совершил великое дело нашего спасения
- РАЗДЕЛ V. Мы должны верить в Иисуса, Который Своим рождением совершил великое дело нашего спасения
- РАЗДЕЛ VI. Мы должны любить Христа, Который Своим рождением совершил великое дело нашего спасения
- РАЗДЕЛ VII. Мы должны радоваться во Христе, Который Своим рождением совершил великое дело нашего спасения
- РАЗДЕЛ VIII. Мы должны призывать Иисуса, Который Своим рождением совершил великое дело нашего спасения
- РАЗДЕЛ IX. Мы должны подражать Христу, Который Своим рождением совершил великое дело нашего спасения
Амвросий Исаак - Взирая на Христа: Рождество Иисуса - Предисловие
Книга, которую вы держите в руках, является только краткой частью обширного труда Исаака Амвросия. После серьезного заболевания в 1653 году Амвросий написал молитвенные размышления о том, что Господь сделал для его души. Он назвал эту книгу «Взирая на Иисуса», или «Великая работа спасения обеспечена душе, взирающей на Иисуса». Автор рассматривал различные аспекты служения Христа и показывал, что значит познавать Иисуса, размышлять о Нем, жаждать, уповать на Него. Книга вскоре стала классикой христоцентричного богословия.
Хотелось бы отметить две особенности данной книги. Во-первых, это здравое библейское учение о Христе. В истории церкви часто возникали вопросы о божественности Христа или, наоборот, о Его человечности, о том, как две природы были соединены в одной Личности. Автор последовательно раскрывает эти вопросы и помогает читателю обрести библейский взгляд. Вторая особенность книги — это постоянный акцент на практическом применении. После Реформации 16 века стал проявляться так называемый «феномен второго поколения», когда церкви снова наполнились номинальными христианами и сила благочестия была утеряна.
Дети, выросшие в реформатской традиции, хорошо знали здравое учение, но их практическая жизнь не отличалась святостью. Именно на этом фоне в 17 веке появился пуританизм со всей его ревностью, живительной силой и страстью по Богу. Пуритане были полностью согласны с богословским наследием реформации, но сделали особенный акцент на практическом применении учения к каждому аспекту христианской жизни. В книге «Взирая на Иисуса» Амвросий дает советы о практическом применении после каждого раздела и помогает читателю оценивать свою жизнь в свете истины.
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