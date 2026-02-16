Анастасий - Даже до края земли

Анастасий - Даже до края земли
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, History

«Даже до края земли» архиепископа Анастасия (Яннулатоса) представляет собой фундаментальное исследование, в котором миссионерство рассматривается не как отдельное церковное направление, а как самая суть и смысл существования Церкви. Автор мастерски соединяет глубокий исторический анализ распространения веры от апостольских времен до современности с богословским обоснованием необходимости свидетельства о Христе каждым поколением. Он подчеркивает, что Церковь, перестающая быть миссионерской, неизбежно теряет свою идентичность, так как заповедь проповедовать Евангелие всем народам является центральной осью, вокруг которой строится вся церковная жизнь и литургическое служение.

Особую ценность труду придает акцент на уважении к национальным культурам и идее «воцерковления» местных традиций, а не их разрушения. Опираясь на свой уникальный опыт служения в Африке и возрождения Церкви в Албании, владыка Анастасий демонстрирует, как вера способна проникать в самые разные социальные и этнические контексты, оставаясь неизменной по сути, но живой и актуальной по форме. Книга служит мощным призывом к преодолению религиозной замкнутости и побуждает верующих нести свет истины «до края земли», видя в каждом человеке, независимо от его происхождения, объект Божьей любви и заботы.

Архиепископ Тиранский и всея Албании Анастасий - Яннулатос - Даже до края земли - Исследования по истории миссии

Общецерковная аспирантура и доктарантура

Издательство — «Познание», 224 с

Москва — 2018

ISBN 978-5-906960-26-9

Архиепископ Тиранский и всея Албании Анастасий - Яннулатос - Даже до края земли - Исследования по истории миссии - Содержание

  • Предисловие к русскому изданию митрополита Волоколамского Илариона

  • От автора

Часть I. Византийская эпоха

  • Кирилл и Мефодий — путеводные маяки (1966)

  • Монахи-миссионеры в IV веке (1966)

  • Миссионерская деятельность в Византии (1964)

  • Миссионерская деятельность Восточных Церквей в Центральной и Восточной Азии (Средние века) (1964)

  • Православие в Китае (1962)

  • Рассвет Православия В Японии (1971)

  • Православие в Стране восходящего солнца после рассвета (1964)

  • Православие в «Стране полунощного солнца» - Аляске (1963)

  • Приложение

Безразличие к миссионерству — отречение от Православия

  • Безразличие к миссионерству - отречение от Православия (1968)

  • Дрожь на Преждеосвященной (о молитве за оглашаемых) (1962)

  • Православная миссия и Божественная Евхаристия (1964)

  • Разница во взглядах

  • Биографические данные автора

Added 16.02.2026
Author AlexDigger
