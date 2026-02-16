Анастасий - Даже до края земли

«Даже до края земли» архиепископа Анастасия (Яннулатоса) представляет собой фундаментальное исследование, в котором миссионерство рассматривается не как отдельное церковное направление, а как самая суть и смысл существования Церкви. Автор мастерски соединяет глубокий исторический анализ распространения веры от апостольских времен до современности с богословским обоснованием необходимости свидетельства о Христе каждым поколением. Он подчеркивает, что Церковь, перестающая быть миссионерской, неизбежно теряет свою идентичность, так как заповедь проповедовать Евангелие всем народам является центральной осью, вокруг которой строится вся церковная жизнь и литургическое служение.

Особую ценность труду придает акцент на уважении к национальным культурам и идее «воцерковления» местных традиций, а не их разрушения. Опираясь на свой уникальный опыт служения в Африке и возрождения Церкви в Албании, владыка Анастасий демонстрирует, как вера способна проникать в самые разные социальные и этнические контексты, оставаясь неизменной по сути, но живой и актуальной по форме. Книга служит мощным призывом к преодолению религиозной замкнутости и побуждает верующих нести свет истины «до края земли», видя в каждом человеке, независимо от его происхождения, объект Божьей любви и заботы.

Архиепископ Тиранский и всея Албании Анастасий - Яннулатос - Даже до края земли - Исследования по истории миссии

Общецерковная аспирантура и доктарантура

Издательство — «Познание», 224 с

Москва — 2018

ISBN 978-5-906960-26-9

Архиепископ Тиранский и всея Албании Анастасий - Яннулатос - Даже до края земли - Исследования по истории миссии - Содержание

Предисловие к русскому изданию митрополита Волоколамского Илариона

От автора

Часть I. Византийская эпоха

Кирилл и Мефодий — путеводные маяки (1966)

Монахи-миссионеры в IV веке (1966)

Миссионерская деятельность в Византии (1964)

Миссионерская деятельность Восточных Церквей в Центральной и Восточной Азии (Средние века) (1964)

Православие в Китае (1962)

Рассвет Православия В Японии (1971)

Православие в Стране восходящего солнца после рассвета (1964)

Православие в «Стране полунощного солнца» - Аляске (1963)

Приложение

Безразличие к миссионерству — отречение от Православия