Андерсен - Сказки и истории
Книга включает в себя как самые известные произведения («Снежная королева», «Русалочка», «Гадкий утенок»), так и редкие истории, раскрывающие философскую грань таланта автора. Это книга, которая растет вместе с читателем: дети найдут в ней чудеса, а взрослые — ответы на вечные вопросы о любви, самопожертвовании и человечности.
Ганс Христиан Андерсен – Сказки и истории
Санкт-Петербург: СЗКЭО, 2021. — 536 с., ил. - (Библиотека мировой литературы.)
ISBN 978-5-9603-0676-8 (7БЦ)
ISBN 978-5-9603-0677-5 (Кожаный переплет)
Ганс Христиан Андерсен – Сказки и истории - Содержание
БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК. «Сказка жизни» Андерсена
СОЛОВЕЙ - ПРЫГУНЫ - ДОРОЖНЫЙ ТОВАРИЩ - СВИНЬЯ – КОПИЛКА - КАЛОШИ СЧАСТЬЯ - ТЕТУШКА ЗУБНАЯ БОЛЬ - ОГНИВО - ЦВЕТЫ МАЛЕНЬКОЙ ИДЫ - БУЗИННАЯ МАТУШКА - ДОМОВОЙ ТОРГОВЦА МЕЛОЧАМИ - СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА - СВИНОПАС - ЖЕНИХ И НЕВЕСТА - ЕЛЬ - БЛУЖДАЮЩИЕ ОГОНЬКИ В ГОРОДЕ - ГАДКИЙ УТЕНОК - СУНДУК-САМОЛЁТ - АИСТЫ - ГАНС ЧУРБАН - ДИКИЕ ЛЕБЕДИ - УЖ ЧТО МУЖЕНЕК СДЕЛАЕТ, ТО И ЛАДНО - АЗБУКА - СТАРЫЙ ДОМ - ДЮЙМОВОЧКА - О ТОМ, КАК БУРЯ ПЕРЕВЕСИЛА ВЫВЕСКИ - ПАСТУШКА И ТРУБОЧИСТ - ОЛЕ-ЛУКОЙЕ - МАЛЕНЬКИЙ КЛАУС И БОЛЬШОЙ КЛАУС - ВОРОТНИЧОК - РУСАЛОЧКА - ИСТИННАЯ ПРАВДА - ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ - ДВЕНАДЦАТЬ ПАССАЖИРОВ - РАЙСКИЙ САД - ВЕТЕР РАССКАЗЫВАЕТ О ВАЛЬДЕМАРЕ ДО - И ЕГО ДОЧЕРЯХ - СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК - ИСТОРИЯ ОДНОЙ МАТЕРИ - НОВЫЙ НАРЯД КОРОЛЯ - СНЕГОВИК - ВСЕМУ СВОЁ МЕСТО - СЧАСТЛИВОЕ СЕМЕЙСТВО - ТЕНЬ - ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ
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