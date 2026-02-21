Книга «Бесстрашный, как Агнец» Кена Андерсона — это захватывающее и глубоко трогательное биографическое исследование жизни Самуила Лэма (Линь Сянгао), одного из самых влиятельных лидеров подпольной церкви Китая в XX веке. Автор описывает путь человека, который стал живым символом сопротивления государственному контролю над религией. Самуил Лэм провел в общей сложности более двадцати лет в трудовых лагерях за отказ подчинить свою общину «Движению трех самостий» (официальной церкви, контролируемой коммунистической партией). Название книги идеально отражает парадоксальный характер его служения: кротость и смирение христианского «агнца», сочетающиеся с непоколебимым бесстрашием перед лицом тоталитарной системы.
Андерсон подробно описывает, как маленькая домашняя церковь в Гуанчжоу превратилась в мощный духовный центр, привлекавший тысячи людей, несмотря на постоянную слежку, допросы и угрозы. Книга раскрывает «теологию страдания» Самуила Лэма, который верил, что преследования не уничтожают церковь, а, напротив, способствуют её очищению и росту — знаменитая фраза Лэма «чем больше давления, тем больше расширения» стала лейтмотивом всего его служения. Автор показывает, как через личные жертвы и несгибаемую волю одного человека Бог совершал великое пробуждение в Китае, превращая подпольные общины в фундамент для самого быстрорастущего христианского движения в современной истории.
Работа Кена Андерсона служит не только историческим документом, но и мощным духовным призывом для христиан всего мира. Она заставляет задуматься о цене веры и о том, что значит быть верным Христу, когда за это приходится платить годами каторжных работ. Биография Самуила Лэма в изложении Андерсона — это история о том, как свет Евангелия пробивается сквозь самый жесткий «бамбуковый занавес», доказывая, что никакие земные стены не способны удержать силу живого слова и преданность человеческого сердца.
Кен Андерсон – Бесстрашный, как Агнец - Пастор Самуил Лэм и подпольная Церковь Китая
Черкассы: Смирна, 2003. – 212 с.
ISBN 966-7774-32-5
Кен Андерсон – Бесстрашный, как Агнец – Содержание
