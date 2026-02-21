Ах Ленг вийшов із автобуса на Цон Шан, 5 і невпевнено озирнувся. Повз нього одна за одною проїжджали вантажівки і таксі. У Гуанчжоу, як і в усіх інших містах Китаю, водії автотранспорту не звертали особливої уваги на пішоходів.

— Да Ма Цан — дуже вузька вуличка, — пояснив йому друг Ву Сан, — надто вузька для транспорту. Ти потрапиш на неї через невелику арку.

З-за повороту виринув автобус і невдовзі зупинився, щоб підібрати пасажирів. Звідусіль було чути попереджувальні дзвінки велосипедистів, що снували взад-вперед. Ах Ленг побачив арку і чимдуж побіг на протилежний бік вулиці, незважаючи на шалений потік автомобілів. Зненацька з-за автобуса вигулькнуло таксі, вибираючи дорогу між велосипедистами. Ах Ленг, намагаючись не потрапити під машину, кинувся убік, наштовхнувшись на велосипед. Велосипедист, втративши рівновагу, ледь не впав і з обуренням вигукнув якісь образливі слова, що потонули у вуличному гамі.

Нарешті Ах Ленг дістався арки, про яку йому говорив Ву Сан, і вийшов на Да Ма Цан. Вулиця виявилась вузькою і безлюдною.

Від дитинства Ах Ленг полюбляв старі вузеньки вулички. Він пройшов уперед, нагнувшись під лопотючою на вечірньому бризі білизною, яку підтримували невеликі жердини. Біля дверей своїх будинків можна було побачити цілі родини. Старі байдуже дивились на дорогу, перебираючи у пам’яті минуле, жінки просіювали рис, навкруги гомоніла дітвора, а дворові собаки дрімали на сонечку.

Невелика групка чоловіків оточила гравців у маджонг, шумної гри, яка на перший погляд дуже нагадує доміно, але за правилами дещо складніша. В невеличких крамничках можна було дешево придбати одежу, цигарки й різні дрібнички. З лотків вуличних торгівців тягло змішаним запахом свинини, риби, розпареного рису та овочів. Ах Ленг продовжував іти, не звертаючи уваги на звуки та запахи, його погляд був прикутий до номерів на будинках — 63, 49...

Кен Андерсон – Безстрашний, як Агнець - Пастор Самуїл Лем і підпільна церква Китаю

