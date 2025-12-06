«И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царства и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам Своим: "Жатвы много, а работников мало; итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал работников на жатву Свою’’».

Представьте себе, как Иисус путешествует со своими учениками, принимая участие в служении духовным и физическим нуждам людей. Когда Он глядит вдаль, то видит толпы приближающихся людей — многие из них, наверное, с явными физическими недостатками, но все непременно с огромными духовными нуждами. Его сердце переполняет сострадание. Он проводит аналогию между неорганизованной толпой людей и полями, которые уже готовы к уборке урожая. Его слова выражают глубокое сострадание к людям, расстроенным, разочарованным, лишенным прав, к брошенным, изгнанным, рассеянным, о которых никто не заботится и не обращает на них внимания, даже духовные лидеры Израиля. Они, как овцы без пастуха, оттеснены к краю общества.

Несомненно, те люди, которых встретил Иисус, были людьми, о которых он упоминал, рассказывая о Своем предназначении в синагоге в Назарете: «Дух Господен на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым — прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне» (Лк. 4:18).

Многие из тех, кто стремился увидеть Иисуса, наверное, были физически истощены, измучены тяготами повседневной жизни и, возможно, обеспокоены осознанием своей греховности. Другие, возможно, ослабли от болезни или немощи, обремененные притеснениями представителей власти или влиятельных лиц. Сегодня мы можем назвать таких людей изолированными, с предназначенным для них местом за внешними пределами общества, скрытыми от нашего зрения.

Андерсон, Дэвид У. - Достигнуть и принять - Ценность особенных людей

Черкассы: Смирна, 2017. — 282 с.

ISBN 978-617-698-091-9

Андерсон, Дэвид У. - Достигнуть и принять. Ценность особенных людей - Содержание

Предисловие

Слова благодарности

Вступление: Размышления о Св. Евангелии от Матфея 9:35-38

Раздел I: Основные принципы особых потребностей Глава первая: Основные положения особых потребностей Глава вторая: Человеческие преграды против цели Бога

Раздел II: Библейские основы, объясняющие служение людям с ограниченными возможностями Глава третья: Природа и образ Бога и человечества Глава четвертая: Аспекты служения

Раздел III: Практическая теология служения Глава пятая: Составление плана служения людям (и с людьми) с ограниченными возможностями Глава шестая: Участие в служении семьям, затронутым особыми потребностями Глава седьмая: Библейская концепция здоровья и исцеления Глава восьмая: Особые потребности и вопросы зла и страдания Глава девятая: Заключительные размышления

Раздел IV: Рассматривая глубже Слово Божье

Эпилог

Использованная литература

Чи потрібна вам інформація про автора, Девіда У. Андерсона, або про видавництво "Смирна"?